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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

«خانوم والده» در هفته گذشته غوغا کرد

3 بیست‌وهفتمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که سینمای ایران با میزبانی از ۷۵۴ هزار مخاطب و فروشی معادل ۱۰۰ میلیارد تومانی برای هفتمین هفته متوالی همچنان با افزایش مخاطب و فروش روبه‌رو بود.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، بیست‌وهفتمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۸ شهریور الی پایان روز جمعه ۳ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۷۵۴ هزار و ۴۷۸ مخاطب به فروشی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۸۴ هزار و ۴۱ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۴۵ هزار و ۹۷۶ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۴۵ هزار و ۹۷۶ مخاطب و رشد ۹۸ درصدی نسبت به هفته بیست و ششم، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۳۰ هزار و ۳۳۷ مخاطب و رشد ۵۴ درصدی، پردیس سینمایی آزادی با ۱۸ هزار و ۱۷۳ مخاطب و رشد ۶۴ درصدی، پردیس سینمایی هدیش با ۱۶ هزار و ۴۵۸ مخاطب و رشد ۳۶ درصدی و پردیس سینمایی لوتوس‌مال با ۱۵ هزار و ۶۲۷ مخاطب و رشد ۵۹ درصدی در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۸۴ هزار و ۴۱ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۶۱ هزار و ۷۸۰ مخاطب، فیلم سنیمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۶۰ هزار و ۱۴۲ مخاطب، فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۴۹ هزار و ۹۱۶ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۴۷ هزار و ۱۹۴ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست‌وهفتم معرفی شدند.

با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه سمفا با احتساب ۷۵۴ هزار مخاطب در هفته بیست‌وهفتم و از ۱۷ مرداد در قالب هفته بیست‌ویکم (۱۷ الی ۲۳ مرداد) با ۲۵۱ هزار مخاطب، هفته بیست‌ودوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار مخاطب، هفته بیست و سوم (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار مخاطب، هفته بیست و چهارم (۷ الی ۱۳ شهریور) با ۳۹۹ هزار مخاطب، هفته بیست و پنجم (۱۴ الی ۲۰ شهریور) با ۴۸۵ هزار مخاطب و هفته بیست و ششم (۲۱ الی ۲۷ شهریور) با ۶۰۷ هزار مخاطب، شاخص رشد مخاطب در سینمای ایران در ۷ هفته متوالی با روند افزایشی و رو به رشد مواجه شده است.

برچسب ها: سینمای ایران ، اکران ، فیلم سینمایی
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