دولت گره گاز را با واردات از ترکمنستان و روسیه باز کند

جوان آنلاین: فعالسازی و تقویت راهبرد واردات گاز از ترکمنستان و روسیه، یک ضرورت راهبردی برای عبور از مشکلات احتمالی در زمستان پیشرو محسوب میشود و برای اینکه بتوان میان نیاز صنایع، نیروگاههای تولید برق و مصرف خانگی برای گرمایش تعادل برقرار کرد، باید از همین حالا فرایند ورود گاز از همسایگان شمالی آغاز شود، چراکه به باور کارشناسان، این اقدام، تضمینکننده پایداری شبکه انرژی در مقیاس کلان و جلوگیری از خاموشیهای گسترده در بخشهای تولیدی خواهد بود.
ناترازی گاز در کشور ما، با توجه به نزدیکی فصل سرما، به یکی از موضوعات اساسی تبدیل شده است و کارشناسان معتقدند باید هرچه سریع نسبت به علاج این عارضه اقدام شود. همچنین با پیشبینی افزایش ناترازی به حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب در روز نسبت به مازاد موجود در فصل سرد، کشور با چالش در تأمین گاز بخشهای مهم اقتصادی و تولید برق روبهروست و طبعا در چنین شرایطی، مدیریت هوشمندانه تقاضا و تأمین منابع جایگزین، تنها راه برای جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و حفظ رفاه عمومی در زمان سرمای شدید است.
تلاش برای حل ناترازی گاز از طریق واردات، مزایای بسیار فراتر از رفع ناترازی لحظهای دارد و میتواند فرصتهای بینظیر بینالمللی را به خدمت اقتصاد ایران درآورد. درحالی که روسیه تحت فشار تحریمهای گازی قرار دارد و ترکمنستان نیز با محدودیت عرضه گاز به اروپا دستوپنجه نرم میکند، ایران میتواند با ورود فعالانه به بازار واردات و سوآپ، از این شکافهای عرضه به نفع خود استفاده کند. این حضور، نه تنها نقدینگی ارزی را به کشور تزریق میکند، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای انرژی تثبیت مینماید.
یکی از ابعاد کلیدی این راهبرد، تقویت همکاریهای چندجانبه با ترکمنستان و روسیه است. افزایش حجم واردات از ترکمنستان، علاوه بر تأمین پایدار نیاز مناطق شمال شرقی کشور، بستری برای ایجاد یک شبکه همکاری اقتصادی مستحکم فراهم میکند. این همکاریها میتواند از طریق بازگشایی مسیرهای جدید انتقال گاز، امنیت انرژی منطقه را تضمین کرده و از نوسانات عرضه در بازارهای جهانی بکاهد.
علاوه بر این، ایران میتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود، نقش میانجی و تسهیلگر را در مسیر سوآپ گاز روسیه به سمت هند ایفا کند. این اقدام، نه تنها از ظرفیتهای انتقال گاز کشور برای کسب سود ارزی بهره میبرد، بلکه وابستگی متقابل میان ایران، روسیه و هند را تقویت کرده و وزن سیاسی و اقتصادی ایران را در معادلات انرژی آسیا به طرز چشمگیری افزایش میدهد. این نوع از همکاریهای منطقهای، از آسیبپذیریهای ناشی از تحریمها کاسته و جایگزینی پایدار برای مسیرهای سنتی ایجاد میکند.
مدیریت ناترازی گاز در سال ۱۴۰۵ نیازمند یک نگاه جامع است که در آن، تأمین نیاز داخلی با بهرهگیری از فرصتهای ژئوپلیتیک در هم تنیده شده باشد. تقویت خطوط واردات و سوآپ از ترکمنستان و روسیه، نه تنها یک راهکار برای عبور از بحران زمستان است، بلکه گامی استراتژیک برای بازتعریف نقش ایران در بازار انرژی جهان و ایجاد یک شبکه امنیتی- اقتصادی در منطقه است که میتواند پایداری تولید و رفاه مردم را در برابر هرگونه تهدید یا ناترازی تضمین کند. بنابراین با توجه به افزایش ناترازی گازی کشور به حدود ۱۰۰ میلیونلیتر در روز مازاد بر کسری ذاتی موجود در فصل سرد سال نیاز است که برای تأمین گاز بخش مهمی از اقتصاد و همچنین تولید برق در کشور در کنار حفظ رفاه مردم در مصرف گاز برای گرمایش در زمستان، واردات گاز از ترکمنستان و روسیه از همین حالا آغاز شود.
تعادل میان تولید و رفاه؛ مدیریت بحران گاز درپی حملات به زیرساختهای انرژی
در همین راستا فرشاد جامع، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت آغاز واردات گاز از کشورهای شمالی برای رفع بخشی از نیاز گازی کشور در زمستان پیشرو خاطرنشان کرد: حمله به زیرساختهای گازی کشور در پارس جنوبی، ناترازی گازی ایران را به حدود ۱۰۰میلیونلیتر در روز، مازاد برکسری ذاتی فصل سرد رسانده است.
وی افزود: این واقعیت تلخ، تأمین گاز بخشهای حیاتی اقتصاد، تولید برق و گرمایش خانوارها را در زمستان ۱۴۰۵ به چالشی جدی تبدیل کرده است. در این شرایط، آغاز واردات گاز از ترکمنستان و روسیه یک ضرورت راهبردی است که باید از همین حالا در دستور کار قرار گیرد تا کشور بتواند با آمادگی کامل وارد فصل سرد شود.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: ایران میتواند با باز کردن لاین واردات از ترکمنستان، گاز مورد نیاز داخلی را با شرایط مناسب تأمین و ذخیرهسازی کند و همزمان با تقویت مسیر سوآپ گاز روسیه به سمت هند، نقش محوری خود را بهعنوان یک هاب انرژی منطقهای تثبیت نماید. این ترکیب، هم منافع اقتصادی بلندمدت و هم جایگاه ژئوپلیتیک کشور را ارتقا میدهد.
وی در پایان گفت: در بعد دیپلماسی انرژی، تعمیق همکاری با ترکمنستان پیامدی فراتر از تأمین گاز شمال شرق کشور خواهد داشت. افزایش حجم واردات یا سوآپ گاز از این همسایه شمالی، پیوندهای اقتصادی دو کشور را بهگونهای مستحکم میکند که وابستگی متقابل ایجادشده، خود به ضمانتی برای پایداری این همکاری تبدیل میشود. چنین رویکردی، ایران را از یک خریدار صرف به یک شریک راهبردی در معادلات انرژی منطقه ارتقا میدهد و زمینه را برای توافقات بلندمدتتر در حوزههای انرژی، ترانزیت و تجارت فراهم میآورد.