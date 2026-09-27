کد خبر: 1381456
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۵:۴۰
اقتصاد » اخبار کلی
هادی اسماعیلی

تجارت خارجی را از شر «درهم» و «دبی» نجات دهیم

10 استقلال اقتصادی فقط با میزان تولید داخلی یا حجم ذخایر ارزی سنجیده نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن، توانایی کشور برای ادامه تجارت در صورت قطع شدن یک مسیر خارجی است

استقلال اقتصادی فقط با میزان تولید داخلی یا حجم ذخایر ارزی سنجیده نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن، توانایی کشور برای ادامه تجارت در صورت قطع شدن یک مسیر خارجی است لکن اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از واردات، انتقال پول، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل و صادرات مجدد خود را از یک مرکز خارجی عبور می‌دهد، در ظاهر با چندین کشور تجارت می‌کند، اما در عمل به یک گلوگاه وابسته است از این رو مسئله اصلی تجارت کشورمان با شیخ‌نشین امارات نیز دقیقاً همین‌جاست و وقتی ارز، بانک، صرافی، واسطه تجاری، بیمه، حمل‌ونقل و بندر یک زنجیره واحد را تشکیل می‌دهند، وابستگی به این زنجیره به یک ریسک راهبردی تبدیل می‌شود. 
شیخ‌نشین امارات طی دهه‌های گذشته با تبدیل شدن به مرکز تجارت مجدد منطقه، موقعیتی بسیار فراتر از اندازه جغرافیایی خود به دست آورد که ایران ما سهم مهمی در بزرگ شدن اشتباهی این کشورک داشت و «تجارت مجدد» به این شیخ‌نشین اجازه داد که در زنجیره تأمین بسیاری از کالاها، به‌خصوص اقتصاد‌هایی که تحت تحریم یا محدودیت‌های بانکی قرار دارند، نقش واسطه پیدا کند و به شکل گسترده‌ای از همین ظرفیت استفاده کرد و بخشی از کالا‌هایی که منشأ آنها چین، هند، شرق آسیا یا حتی کشور‌های اروپایی بوده، از طریق شبکه تجاری دبی وارد بازار ایران شده‌اند. 
درهم در همین معماری قرار دارد به طوری که بخش مهمی از مبادلات منطقه‌ای، پرداخت‌های تجاری و فعالیت صرافی‌های مرتبط با ایران طی سال‌های تحریم از مسیر درهم انجام شده است و همین مسئله به مرور یک اثر شبکه‌ای ایجاد کرده است، به این معنا که فعال اقتصادی ایرانی برای خرید کالا از کشور ثالث، گاهی به جای ارتباط مستقیم با فروشنده خارجی از شبکه‌ای استفاده کرده که شرکت واسطه، حساب بانکی، صرافی، بیمه و حمل آن در امارات قرار دارد، شاید گفته شود این سازوکار در دوره‌ای برای ایران یک راه تنفسی مهم بوده است، اما راه تنفسی نباید با شریان اصلی اقتصاد اشتباه گرفته شود یعنی هنگامی که یک مسیر جایگزین به مسیر غالب تبدیل شود، همان چیزی که زمانی ابزار کاهش فشار تحریم بوده، خود به منشأ آسیب‌پذیری تبدیل می‌شود. 
بندر موسوم به «جبل‌علی» یکی از بزرگ‌ترین مراکز کانتینری جهان است، یا بهتر است بخوانیم بود! و سال‌ها یکی از مهم‌ترین مسیر‌های ورود و خروج کالا‌های مرتبط با ایران به شمار می‌رفت، اما دشمنی شتری شیخ‌نشین امارات با مردم ایران و استفاده ابزاری از این بندر برای تحت فشار دادن کشورمان به‌خوبی نشان داد که وابستگی به یک بندر خارجی تا چه اندازه می‌تواند تجارت کشور را تحت‌تأثیر تصمیمات و تحولات خارج از کنترل تهران قرار دهد، البته این آسیب‌پذیری فقط به ایران محدود نیست و اختلالات اخیر نشان داده‌اند که خود شبکه تجاری خلیج‌فارس نیز در برابر تمرکز زیرساختی شکننده است، بنابراین مسئله ایران فقط احتمال تحریم یا محدودیت سیاسی کشورک امارات نیست، بلکه حتی یک بحران امنیتی یا نظامی منطقه‌ای نیز می‌تواند همان مسیر را به یک گلوگاه عملیاتی تبدیل کند. 
راه‌حل این وضعیت، قاعدتاً آن است که سهم کشورک امارات در معماری تجارت ایران از یک مسیر حیاتی به یکی از چندین مسیر تبدیل شود چه آنکه ایران از نظر جغرافیایی برای اجرای چنین سیاستی موقعیت ممتازی دارد و دسترسی هم‌زمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای‌خزر و مرز‌های زمینی با چندین کشور، امکان ساخت یک شبکه چندمسیره را فراهم می‌کند. چابهار باید در این معماری نقش بسیار بزرگ‌تری پیدا کند، زیرا این بندر امکان دسترسی ایران به اقیانوس هند را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌کند و از نظر راهبردی می‌تواند بخشی از تجارت هند، آسیای مرکزی و شرق آسیا را به شبکه حمل‌ونقل ایران متصل کند. بنادر جنوبی ایران نیز باید به شبکه‌ای مکمل تبدیل شوند و اتصال آنها به راه‌آهن و جاده‌های بین‌المللی، زمان و هزینه انتقال کالا را کاهش دهد. در شمال کشور نیز توسعه مسیر‌های خزر و کریدور شمال ـ جنوب باید از یک پروژه سیاسی به یک زیرساخت واقعی تجارت تبدیل شود. 
بدیهی است تنوع جغرافیایی بدون تنوع مالی کامل نمی‌شود و اگر کالایی از چین مستقیماً به ایران وارد شود، اما تسویه آن همچنان به یک شبکه محدود مالی در دبی وابسته باشد، بخشی از آسیب‌پذیری پابرجا خواهد ماند لکن ایران باید امکان تسویه مستقیم‌تر با شرکای اصلی خود را افزایش دهد و استفاده از ارز‌های ملی و سازوکار‌های تهاتری و تسویه دوجانبه را در مواردی که از نظر اقتصادی توجیه دارند گسترش دهد. یوآن چین، روبل روسیه، روپیه هند، لیر ترکیه و ارز‌های کشور‌های منطقه هرکدام محدودیت‌هایی دارند، اما فلسفه سیاست ارزی نباید جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگری باشد، بلکه باید ایجاد یک سبد متنوع از ابزار‌های تسویه باشد تا اختلال در یک شبکه، کل تجارت کشور را متوقف نکند. 
اصلاح ساختار گمرکی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این برنامه است و اگر واردکننده ایرانی برای عبور از امارات حاضر است هزینه اضافی واسطه‌گری و حمل را تحمل کند، یکی از دلایل آن می‌تواند سهولت نسبی انجام امور تجاری در دبی باشد، بنابراین ایران برای جایگزین کردن جبل‌علی فقط به بندر جدید احتیاج ندارد و باید بندر، گمرک، بانک، بیمه، انبار، حمل‌ونقل و سامانه‌های تجاری را به یک زنجیره سریع و رقابتی تبدیل کند. این تغییر همچنین باید به معنای کاهش نقش واسطه‌های غیرضروری در تجارت ایران ماست و اگر کالای چینی برای رسیدن به ایران الزاماً از یک شرکت واسطه در دبی عبور کند، ایران بخشی از حاشیه سود، اطلاعات تجاری و قدرت چانه‌زنی خود را به واسطه خارجی واگذار کرده است و توسعه تجارت مستقیم با تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تأمین‌کنندگان، قرارداد‌های بلندمدت خرید و توسعه شرکت‌های لجستیکی ایرانی، هزینه ساختاری این واسطه‌گری را کاهش خواهد داد. 
به هر روی کشورمان باید شیخ نشین امارات را از تجارت خود حذف کند، البته دبی می‌تواند شریک تجاری ایران باشد، اما نباید دروازه تجارت ایران باشد، درهم می‌تواند یکی از ابزار‌های تسویه باشد، اما نباید شریان مالی تجارت کشور باشد و جبل‌علی می‌تواند یکی از بنادر مورد استفاده بازرگانان ایرانی باشد، اما نباید بندری باشد که اختلال در فعالیت آن بتواند زنجیره تأمین ایران را مختل کند. سیاست درست، جایگزینی یک وابستگی با وابستگی جدید نیست، بلکه ساختن شبکه‌ای است که در آن هیچ گلوگاه خارجی نتواند اقتصاد ایران را گروگان بگیرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اقتصاد ، ارز ، تجارت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تناقضات دعوت به وحدت!

تسلیم‌بشو نیستیم

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار