کد خبر: 1381405
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
سیاست » اخبار کلی

سرلشکر عبداللهی: سرباز جوان ایرانی جان‌فدای ناموس و وطن شد

سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز سرباز تاکید کرد: حضور مؤثر و مقتدرانه جوانان سرباز، موجب ارتقاء چشمگیر توان دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور و افزایش عمق بازدارندگی ملی شده است.

جوان آنلاین: رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز سرباز تاکید کرد: حضور مؤثر و مقتدرانه جوانان سرباز، موجب ارتقاء چشمگیر توان دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور و افزایش عمق بازدارندگی ملی شده است.

متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن هفته دفاع مقدس، که تجلی‌گاه غیرت دینی، وفاداری ملی، و ایثار جاودانه مردان آهنین ایران اسلامی است، بر تمامی رزمندگان سلحشور، همرزمان وفادار، و به ویژه کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با حضور حماسی و تاریخ‌ساز خویش در عرصه‌های دفاع مقدس دوم و سوم، حماسه‌های ناب ایثار و شهادت را زنده نگه داشته‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌گردد.

خدمت مقدس سربازی، همواره نماد عینی مشارکت آگاهانه و مؤمنانه جوانان غیرتمند این سرزمین در تأمین امنیت پایدار، حراست از عزت و استقلال ملی، پاسداری از تمامیت ارضی و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

جوانان سرافراز ایران اسلامی، با احساس تکلیف ملی و شرعی خویش، در کنار سایر رزمندگان نیروهای مسلح و بسیج مردمی، از کیان نظام، جان، مال و ناموس ملت دفاع کرده‌اند و با نثار جان و سلامت خویش، امنیت و آرامش را برای امت غیور ایران به ارمغان آورده‌اند.

اوج این فداکاری بی‌نظیر، در دفاع مقدس سوم متبلور گردید؛ جایی که سربازان عزیز، دوشادوش دیگر رزمندگان اسلام، با شجاعتی کم نظیر در میدان نبرد حاضر شدند و با تقدیم جان خود، از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و میهن عزیز دفاع کردند.

در شرایط حساس تاریخی و راهبردی کنونی، که استکبار امریکایی صهیونی و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن، با توهمی واهی در پی تحقق اهداف شوم خویش در برابر جبهه حق هستند، حضور مؤثر و مقتدرانه جوانان سرباز، موجب ارتقاء چشمگیر توان دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور و افزایش عمق بازدارندگی ملی گردیده است. درود خداوند و سپاس ملت ایران، بر این جوانان رشید و غیور باد.

اینجانب با افتخار، پنجمین روز از هفته دفاع مقدس را که مزین به نام پرافتخار «سرباز» است، به تمامی کارکنان وظیفه، و نیز خانواده‌های معزز آنان و به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان سرباز، صمیمانه تبریک گفته و از درگاه خداوند سبحان، توفیقات روزافزون، سلامت و سربلندی ایشان را مسئلت می‌نمایم.

امید است که جوانان عزیز ایران اسلامی، با نصب العین قرار دادن رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مد ظله العالی)، تاسی به میراث فکری و راهگشای قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌سره) و تلاش و کوشش مضاعف در کسب آمادگی‌های همه‌جانبه و مهارت‌های تخصصی، همواره در کسب آمادگی و مهارت‌های لازم در راستای دفاع همه جانبه از کشور و خدمت در تمامی عرصه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی موفق بوده و مدافع مسیر پیشرفت و قدرت افزایی ایران عزیز باشند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

برچسب ها: سرلشکر عبداللهی ، روز سرباز ، ستاد کل نیروهای مسلح
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