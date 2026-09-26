پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

جوان آنلاین: رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

مسعود پزشکیان در جریان سفر به نیویورک علاوه شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سران کشورهای سوئیس، عراق ، بنگلادش، نروژ، ارمنستان ، هلند، لبنان ، پاکستان ، رئیس شورای اروپا و دبیر کل سازمان ملل به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

پزشکیان همچنین در این سفر نشست‌هایی با مدیران ارشد رسانه های آمریکایی، اندیشکده های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا داشت.

گفت‌وگو با شبکه های خبری فاکس نیوز ، سی بی اس و الجزیره و تشریح و تبیین مواضع کشورمان در خصوص مسائل مختلف داخلی ، منطقه ای و بین المللی از دیگر برنامه های دکتر پزشکیان در سفر به نیویورک بود.