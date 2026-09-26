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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
سیاست » اخبار کلی
سخنگوی سپاه:

تا تحقق هفت شرط ایران، دست از تنبیه آمریکا برنمی‌داریم

6 سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرد: تا تحقق هفت شرط ایران، دست از تنبیه آمریکا برنمی‌داریم.

جوان آنلاین: سردار حسین محبی اعلام کرد: تا تحقق هفت شرط ایران، دست از تنبیه آمریکا برنمی‌داریم؛ موشک‌های ما قادر به نابودی پدافندهای چندلایه آمریکا هستند.

وی افزود: آمریکا با لشکرکشی به خلیج فارس انتظار تسلیم ایران را داشت، اما با مقاومت متفاوت ایران مواجه شد. ملت ایران به برکت شهدا به شجاعت و امنیت ملی دست یافته است.

سردار محبی ادامه داد: ما پیروز جنگ هستیم و در حال تبدیل آن به بازدارندگی راهبردی دائمی‌ایم.

سخنگوی سپاه گفت: شعار آمریکا تأمین امنیت کشتیرانی بود، اما در جنگ اخیر در همین امر شکست خورد. آمریکا با وجود بزرگترین نیروی دریایی جهان نتوانست حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز نگه دارد.

وی تصریح کرد: آمریکا ادعا می‌کند تنگه هرمز باز است تا از گرانی نفت جلوگیری کند، اما کنترل آن در دست نیروهای دریایی سپاه است.

سردار محبی افزود: پیش از جنگ، روزانه ده‌ها تا ۱۰۰+ شناور از تنگه عبور می‌کردند؛ اکنون تنها نفت شرکای تجاری ایران با اجازه تهران عبور می‌کند.

سخنگوی سپاه اظهار داشت: آمریکا با تبلیغات برتری فناوری نظامی را القا می‌کرد، اما در جنگ اخیر، تجهیزات پیشرفته هوایی، دریایی و زمینی آن هدف نیروهای مسلح ایران قرار گرفت.

برچسب ها: سپاه ، سردار محبی ، امریکا
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