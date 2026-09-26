کد خبر: 1381378
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
سیاست » اخبار کلی
ولایتی:

مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید

55 مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با انتشار پیامی و در واکنش به بسته شدن فرودگاه نجف، خطاب به نخست وزیر عراق نوشت: مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید.

جوان آنلاین: علی اکبر ولایتی در صفحه شخصی خود نوشت: دشمن برای جبران شکست در میدان، می‌کوشد «وحدت ساحات» را از درون فرو بپاشد؛ امروز این تفرقه در نجف چهره نشان داد و فرودگاهی که دروازه‌ زیارت عاشقان امیرالمؤمنین(ع) بود، بسته شد.

وی افزود: آقای الزیدی، مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید؛ از خاک نجف و خون شهدا می‌آید. «الإطار» چهارچوبی که از اعتماد مقاومت و خون شهدا قوام یافت، امروز سکوتش قابی تهی است بر دیوار قدرت؛ اما بدانند ساحاتی که با خون پیوند خورده‌اند، با توطئه از هم نمی‌گسلند.

ولایتی تأکید کرد:از صنعا تا نجف، جبهه مقاومت واحد است.

برچسب ها: ولایتی ، عراق ، علی الزیدی
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