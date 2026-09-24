جوان آنلاین: اسکندر مومنی درباره ورود ناوگان به حوزه حملونقل عمومی گفت: توسعه حملونقل عمومی، یکی از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت در حوزه مدیریت شهری است. اقدامات لازم برای حدود ۱۷۷۰ واگن را انجام دادهایم که این واگنها به سیستم حملونقل به مرور زمان وارد میشوند.
او با بیان اینکه تعداد زیادی اتوبوس به ناوگان حملونقل وارد کردهایم، توضیح داد: به طور مثال، حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، کامیون و خودروهایی از این دست که مربوط به حوزه درون شهری است را جدید کردهایم.
وزیر کشور با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اعتبارات به حوزه حملونقل اختصاص مییابد، گفت: حوزه مدیریت شهری و حملونقل از اولویتهای سازمان شهرداری است.
وزیر کشور درباره خودروهای فرسوده نیز توضیح داد: اتوبوسها و تاکسیهای جدید، جایگزین اتوبوسها و تاکسیهای فرسوده میشوند.
او با بیان اینکه توجه به ناوگان حمل و نقل بسیار مهم است، اظهار کرد: مدتی بود که ناوگان حملونقل بهروز نشده بود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که توجه به ناوگان حمل و نقل جزو اولویتها باشد.