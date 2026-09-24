کد خبر: 1381316
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
سیاست » اخبار کلی
وزیر کشور خبر داد؛

ورود۱۷۷۰ واگن به سیستم حمل‌ونقل عمومی/اتوبوس‌ها و تاکسی‌های جدید جایگزین فرسوده‌ها می‌شوند

2 وزیر کشور با بیان اینکه اقدامات لازم برای ورود ۱۷۷۰ واگن به سیستم حمل‌ونقل عمومی را انجام داده‌ایم، گفت: توجه به سیستم حمل و نقل عمومی از اولویت‌ها به شمار می‌رود.

جوان آنلاین: اسکندر مومنی درباره ورود ناوگان به حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، یکی از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت در حوزه مدیریت شهری است. اقدامات لازم برای حدود ۱۷۷۰ واگن را انجام داده‌ایم که این واگن‌ها به سیستم حمل‌ونقل به مرور زمان وارد می‌شوند. 

او با بیان اینکه تعداد زیادی اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل وارد کرده‌ایم، توضیح داد: به طور مثال، حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس، کامیون و خودرو‌هایی از این دست که مربوط به حوزه درون شهری است را جدید کرده‌ایم.

وزیر کشور با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اعتبارات به حوزه حمل‌ونقل اختصاص می‌یابد، گفت: حوزه مدیریت شهری و حمل‌ونقل از اولویت‌های سازمان شهرداری است.

وزیر کشور درباره خودرو‌های فرسوده نیز توضیح داد: اتوبوس‌ها و تاکسی‌های جدید، جایگزین اتوبوس‌ها و تاکسی‌های فرسوده می‌شوند. 

او با بیان اینکه توجه به ناوگان حمل و نقل بسیار مهم است، اظهار کرد: مدتی بود که ناوگان حمل‌ونقل به‌روز نشده بود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که توجه به ناوگان حمل و نقل جزو اولویت‌ها باشد.

برچسب ها: وزیر کشور ، سیستم حمل و نقل عمومی ، اتوبوس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تناقضات دعوت به وحدت!

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند

آشوب تنگه‌ها در جهان

قوی شدن تنها راه ناامید کردن دشمن است

شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

تسلیم‌بشو نیستیم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار