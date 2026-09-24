جوان آنلاین: سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در پیامی نوشت: «از جنگ نمیترسیم»؛ ندای بلند و استوار ملت ایران است؛ ندایی که از تریبون سازمان ملل متحد، به زبان رئیسجمهور محترم طنینانداز شد و به گوش جهانیان رسید.
سخنرانی مسعود پزشکیان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روایتی صریح از مواضع ایران درباره جنگ، دفاع، برنامه صلحآمیز هستهای، تحولات منطقه و ضرورت اصلاح سازوکارهای حاکم بر نظام بینالملل بود. سخنرانی که در آن رئیسجمهور ضمن تشریح مواضع ایران در قبال تجاوز نظامی و تاکید بر حق دفاع از کشور، همزمان بر آمادگی تهران برای گفتوگو و دستیابی به راهحلی توافقی درباره موضوع هستهای تاکید کرد. پزشکیان همچنین با انتقاد از رویکردهای دوگانه در قبال مسائل منطقه، بر ضرورت تامین امنیت از مسیر همکاری کشورهای منطقه و پایان دادن به سیاست زور و یکجانبهگرایی تاکید کرد.
عالیترین مقام اجرایی کشور همچنین در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتوگو با خبرنگاران ایرانی با توجه به سخنان دونالد ترامپ گفت: هیچکس (هیچ قدرتی) نمیتواند ایران را نابود کند و کشور ما ریشه در تاریخ دارد.