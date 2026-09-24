پیام تقدیر رادان از سخنرانی شجاعانه پزشکیان در سازمان ملل

جوان آنلاین: متن پیام تقدیر سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور از سخنرانی شجاعانه رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
سخنرانی شجاعانه، مقتدرانه و مبتنی بر حکمت، عزت و مصلحت جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر حقانیت، اقتدار و صدای رسای ملت بزرگ ایران را به گوش جهانیان رساند و مایه مباهات و دلگرمی تمامی خادمان ملت در عرصه امنیت و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی گردید.
مواضع انقلابی و وحدت آفرین شما در تبیین گفتمان مقاومت و صیانت از منافع ملی، پشتوانهای محکم برای حافظان نظم و امنیت کشور بوده و نشان داد که دیپلماسی اقتدار و میدان، دو بازوی توانمند نظام مقدس جمهوری اسلامی در صیانت از امنیت پایدار و منافع ملی هستند.
دوام توفیقات جنابعالی را در سایه توجهات حضرت حق و تحت زعامت داهیانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خدمت روز افزون به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف و فهیم ایران اسلامی، از خداوند متعال مسئلت دارم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان