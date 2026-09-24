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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۵
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قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

2 سخنگوی انجمن داروسازان ایران، قیمت واکسن آنفلوانزا برای مصرف کننده را، دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان اعلام کرد.

جوان آنلاین: روز گذشته مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو از ورود اولین محموله واکسن‌های آنفلوانزا به کشور خبر داد و گفت: ۷۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور شده که ۳۵۰ هزار دوز از این واکسن‌ها در اختیار معاونت‌های بهداشتی و ۳۵۰ هزار دوز در داروخانه‌ها عرضه می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: همچنین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا هفته آینده وارد کشور خواهد شد.

در همین حال، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر گفت: ۳۵۰ هزار دوز واکسن آنفلوانزا، بر اساس شرایط جمعیتی هر استان، در سطح داروخانه‌ها توزیع شده است.

وی با ابراز رضایت از نحوه توزیع واکسن‌های آنفلوانزا در سطح داروخانه‌ها، افزود: با توجه به اینکه قرار است هفته آینده نیز ۵۰۰ هزار دوز واکسن دیگر وارد کشور شود، به نظر می‌رسد که بتواند پاسخگوی متقاضیان دریافت واکسن آنفلوانزا باشد.

احمدی در خصوص قیمت واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه‌ها، گفت: قیمت مصرف کننده واکسن آنفلوانزا، دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان است.

برچسب ها: انجمن داروسازان ، سازمان غذا و دارو ، واکسن آنفلوانزا
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