جوان آنلاین: سرهنگ رمضان گوروئی ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و انتشار تصاویر قدرت‌نمایی با سلاح شکاری در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های پلیسی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، مخفیگاه و محل‌های تردد متهم را شناسایی کردند و با هماهنگی قضائی، طی عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل اختفای او یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در ادامه با بیان اینکه متهم در جریان تحقیقات اولیه، انگیزه خود از انتشار تصاویر را قدرت‌نمایی عنوان کرده است، گفت: پرونده قضائی علیه متهم تشکیل و به دادسرا ارسال گردید.

سرهنگ گوروئی با هشدار نسبت به انتشار تصاویر قدرت‌نمایی با سلاح و ترویج خشونت در فضای مجازی اعلام کرد: هرگونه اقدامی که با هدف ایجاد رعب و نگرانی در جامعه انجام شود، با واکنش قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.