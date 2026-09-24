کاخ سفید با افول سیطره جهانی خود، که توسط ایران مقتد رقم خورده است، بیش از پیش اعتبار نهاد‌های به‌اصطلاح بین‌المللی را فرسوده و آنها را بی خاصیت کرده است.

جوان آنلاین: ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در یادداشتی نوشت: سخن گفتن از «مبارزه با تروریسم» از زبان رژیمی که خود مصداق بارز تروریسم دولتی است، چیزی جز به سخره گرفتن جایگاه سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی نیست.

افکار عمومی جهان امروز میان هجویات و ادعا‌های ترامپ و منطق مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران داوری خواهد کرد؛ در رویارویی ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشوری با تمدن و تاریخی چند هزارساله، چه کسی در جایگاه جنایت، و تروریسم دولتی ایستاده است.

کاخ سفید با افول سیطره جهانی خود، که توسط ایران مقتد رقم خورده است، بیش از پیش اعتبار نهاد‌های به‌اصطلاح بین‌المللی را فرسوده و آنها را بی خاصیت کرده است.

جمهوری اسلامی ایران، اما امروز با تکیه بر منویات رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ارکان نظام، اراده پولادین ملت و اقتدار نیرو‌های مسلح، آماده ایستادگی و صیانت از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور است.