جوان آنلاین: سازمان بسیج مستضعفین در تقدیر از مواضع عزتمندانه مسعودپزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در سازمان ملل، پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی مقتدرانه و عزتمندانه‌ی روز گذشته دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، بار دیگر عظمت، اقتدار و منطق متین جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت.

سخنان روز گذشته رییس جمهور و به نمایش گذاشتن تصویر مبارک رهبر شهید انقلاب و تصاویر شهدای مظلوم میناب و لامرد، توانست صدای حق‌طلبی ملت ایران و مظلومان جهان را به گوش دنیا برساند و هیمنه پوشالی قدرت‌های سلطه‌گر را به چالش بکشد.

بی‌تردید تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر منطق، عزت و صراحت، بخشی از صیانت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی است؛ از این رو، سازمان بسیج مستضعفین، ضمن قدردانی از این موضع‌گیری انقلابی و شجاعانه، بر این باور است که چنین رویکردی نشان‌دهنده مسیر روشن و استوار نظام اسلامی در دفاع از استقلال، امنیت و پیشرفت کشور است.

بسیجیان و آحاد ملت همیشه در صحنه ایران، با حمایت از این سیاست‌های عزت‌مدارانه، آمادگی خود را برای پاسداری از دستاورد‌های نظام و ایستادگی در برابر هرگونه زیاده‌خواهی دشمنان اعلام می‌دارند و معتقدند که ادامه این مسیر، ضامن سرافرازی ایران اسلامی در معادلات جهانی خواهد بود.