وزیر فرهنگ وارد روسیه شد/ تصویر شکوه فرهنگ ایران در همسایه شمالی

جوان آنلاین: سید عباس صالحی با استقبال کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه وارد فرودگاه بینالمللی شرمتیووا مسکو شد.
به گزارش ایرنا، صالحی پس از توقفی کوتاه در مسکو راهی سنپترزبورگ پایتخت فرهنگی این کشور خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است روز جمعه در سفر به سنپترزبورگ در جمع مقامات و چهرههای برجسته فرهنگ و هنر سخنرانی و پیشنهادها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در دوازدهمین دوره مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد مطرح کند.
بنا بر اعلام تاتیانا گولیکووا معاون نخستوزیر روسیه، مقامات و چهرههای برجسته فرهنگ و هنر از ۷۰ کشور جهان در این رویداد حضور دارند و ۴۴ هیأت رسمی از جمله از جمهوری اسلامی ایران در این مجمع بینالمللی حضور خواهد داشت.
شعار این دوره از این اجلاس بینالمللی، «فرهنگهای متحد، ارزشهای مشترک» اعلام شده است؛ انتظار میرود، بنا به سنت سالانه، مقامات بلندپایه حاضر در این رویداد، دیداری جمعی با رئیسجمهور روسیه نیز داشته باشند.
بنا بر اعلام برگزارکنندگان، برنامه کاری دوازدهمین دوره این اجلاس، حوزههای کلیدی دستورکار فرهنگی معاصر را در بر میگیرد؛ از حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه همکاریهای بشردوستانه بینالمللی گرفته تا تأثیر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بر فرهنگ و صنایع خلاق.
سفیر ایران در روسیه پیش از این اعلام کرد که صالحی روز شنبه در سنپترزبورگ با خانم اولگا لیوبیمووا همتای روس خود نیز دیدار دوجانبهای خواهد داشت. وزیران فرهنگ ایران و روسیه سپس در نشست کمیته فرهنگی دو کشور حضور خواهند یافت.
جلالی افزود: قبل از آغاز این کمیته مشترک، سه کارگروه در حوزههای فرهنگ، هنر و گردشگری با حضور مقامات دستگاههای متولی در دو کشور جلسات مختلفی را برگزار میکنند و جمع بندی این جلسات در حضور وزیران فرهنگ دو کشور ارائه خواهد شد.
بنا بر این گزارش، حضور در جمع اساتید، دانشجویان و نخبگان فرهنگی و فکری در دانشگاه فدرال روسیه در سنپترزبورگ، برنامه دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به این شهر خواهد بود؛ سخنرانی صالحی با موضوع نقش فرهنگ در روابط فرهنگی و جایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تمدنی خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان مرحله نخست سفر به روسیه، روز یکشنبه وارد مسکو خواهد شد تا آیینهای ویژه روزهای فرهنگی ایران در این کشور را افتتاح کند، رویدادهایی که به گفته سفیر ایران با تلاشهای مجدانه رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری نزدیک وزارت فرهنگ روسیه برگزار خواهند شد.
پیش از این، رایزن فرهنگی ایران در گفتوگو با ایرنا اعلام کرد: برنامههای روزهای فرهنگی ایران در روسیه در نوع خود بینظیر است، چرا که بزرگترین کاروان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال اخیر با حضور ۱۶۸ هنرمند در ۳۰ رشته مختلف به این کشور سفر میکنند.
عبدالرضا راشد اظهار داشت: نکته حائز اهمیت در این رویدادها، تنوع و گستره جغرافیایی شهرهای میزبان هفته فرهنگی ایران در چهار شهر سنپترزبورگ، مسکو، کازان و آستراخان است که علاوه بر هنرمندان هنرهای تجسمی و هنرهای خلاق، پهلوانکهای کشورمان نیز در آن مشارکت دارند و نشستهای تخصصی در کنار نمایشگاه هنری، وجه تمایز برجسته این رویدادها خواهد بود.
بر این اساس، حضور و سخنرانی در همایش «جایگاه فرهنگ در روابط و تعاملات ایران و روسیه» در دانشگاه علوم انسانی مسکو یکی از برنامههای سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایتخت روسیه خواهد بود.
به گفته رایزن فرهنگی کشورمان، دوشنبه ششم مهرماه، نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان ایرانی در ۳۰ رشته در موزه ملی صنایع دستی مسکو گشایش خواهد یافت.
راشد افزود: آیین رسمی آغاز رویدادهای هفته فرهنگی ایران در روسیه عصر دوشنبه ششم مهرماه با حضور وزیران فرهنگ دو کشور در سالن مشهور و بزرگ مسکو به نام «بالشوی تئاتر» برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این آیین، کنسرت ارکستر ملی سمفونیک در حضور افزون بر یک هزار و هفتصد نفر از نخبگان فرهنگی و فکری و مردم کشور روسیه به اجرای موسیقی خواهند پرداخت و قدرت و غنای هنری مفاخر موسیقی ایران را یادآور خواهد شد.
بنا بر این گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سهشنبه هفتم مهرماه به سفر خود به روسیه پایان خواهند داد، اما رویدادهای هفته فرهنگی ایران با برپایی نشستهای تخصصی ادامه خواهد یافت.
این نشستها با موضوعات بزرگداشت نظامی گنجوی، دیپلماسی مکتوب، ظرفیتهای زبان فارسی و نقش ایرانشناسان در تقویت روابط فرهنگی برگزار خواهد شد و علاوه بر این، برخی از استادان زبان و ادبیات فارسی از ایران و روسیه درباره راهکارهای ارتقای سطح آموزش و حفظ زبان فارسی در این کشور روسزبان با یکدیگر گفتوگو خواهند کرد.
گروه هنرمندان کشورمان که با عنوان کاروان «اقتدار فرهنگی منادیان میناب» به روسیه سفر میکنند، هشتم مهرماه در سومین ایستگاه روزهای فرهنگی ایران در شهر کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برنامههای خود را اجرا خواهند کرد.
هنرمندان درجه یک هنرهای تجسمی ایران در مجموعه کرملین کازان به ارائه آثار خود و برپایی کارگاههای تخصصی خواهند پرداخت؛ گروه پهلوانکها نیز اجرای برنامه خواهند داشت.
کنسرت موسیقی ۶۰ نفره، کامل و حرفهای هنرمندان ایرانی عصر چهارشنبه هشتم مهر در سالن اپرای دولتی کازان اجرا خواهند داشت.
بنا بر هماهنگی صورت گرفته، ۱۴ فیلم ایرانی به مناسبت هفته فرهنگی کشورمان در شهرهای مسکو، کازان و آستراخان به نمایش در میآید و علاوه بر این، شعیبی و صدرعاملی از کارگردان مشهور کشورمان در کازان درباره صنعت سینما و پیشرفت ایران در این عرصه سخنانی ارائه خواهند کرد.
بنا بر اعلام رایزنی فرهنگی ایران، شهر آستراخان روسیه نیز شنبه ۱۱ مهر میزبان کنسرت موسیقی با استفاده از سازهای ایرانی توسط هنرمندان کشورمان خواهد بود و علاوه بر آن، نمایش فیلم و نمایشگاهی از عکس و پوستر در چارچوب رویدادهای روزهای فرهنگی ایران برگزار خواهد شد.
پیش از این، ایران خرداد ۱۴۰۴ میزبان هنرمندان روس در آیینهای روزهای فرهنگی روسیه بود.
قبل از آن، تیرماه ۱۴۰۲ آیینهای هفته فرهنگی ایران در مسکو و سنپترزبورگ برگزار شده بود.