کد خبر: 1381233
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۴
اقتصاد » اخبار کلی

کاهش قیمت جهانی نفت

3 قیمت نفت در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه آسیا بیشترین حجم نفت خام را از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد خواهد کرد، کاهش یافت.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گزارش داد که روز پنج‌شنبه، هم‌زمان با رصد تحولات خاورمیانه توسط معامله‌گران و ارزیابی گزارشی مبنی بر اینکه آسیا در مسیر ثبت بالاترین حجم واردات نفت خام از زمان آغاز جنگ علیه ایران قرار دارد، قیمت جهانی نفت کاهش یافت.

قیمت معاملات آتی نفت خام شاخص بین‌المللی برنت برای تحویل در ماه نوامبر (آبان ماه) با ۰.۸۱ درصد کاهش به ۱۰۲.۲۵ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قیمت معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر با ۰.۷۷ درصد افت، به ۹۱.۴۵ دلار در هر بشکه کاهش یافت.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که واردات نفت خام آسیا در ماه جاری میلادی به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ علیه ایران رسیده است. داده‌های گردآوری‌شده توسط تحلیلگران حوزه کالا در شرکت «کپلر» (Kpler)، نشان می‌دهد که این قاره در ماه سپتامبر در مسیر واردات ۲۳.۹۶ میلیون بشکه نفت در روز قرار دارد. این رقم نسبت به ۲۳.۳۸ میلیون بشکه در روز در ماه اوت (مرداد- شهریور) افزایش یافته و بیشترین میزان از ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۴) محسوب می‌شود.

به گفته نعیم اسلم، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت «زِی کپیتال مارکتس» (Zaye Capital Markets)، اگرچه کاهش قیمت نفت ممکن است به بازار‌های سهام آمریکا و اروپا فرصتی برای تنفس (و بهبود نسبی) داده باشد، اما خطراتی وجود دارد که می‌تواند به‌سرعت این حمایت را از بین ببرد.

اسلم افزود: بازار‌ها همچنان نسبت به تشدید سیاست‌های انقباضی پولی، اوج‌گیری مجدد تنش‌ها در خاورمیانه و همچنین مذاکرات این هفته میان آمریکا و چین پیرامون تجارت، هوش مصنوعی و زنجیره تامین استراتژیک، حساس هستند.

برچسب ها: قیمت جهانی نفت ، نفت خام ، جنگ ایران
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