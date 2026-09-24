جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «پرواز در شب»، «داوطلبان: نبرد خونینِ صلح»، «آوای کوهستان»، «کلاس»، «اینجا خانه من است»، «آسمان غرب»، «آبادان یازده ۶۰»، «ضد گلوله»، «ملکه»، «خودکار عطری»، «ماجرای رسیدن به ستارگان»، «صیاد»، «شجاع ترین»، «سرقت قرن»، «حماسه مجنون»، «همه چیز درباره خانواده اینگ»، «هویت»، «منگرو»، «الماس بنفش»، «گزارشگر ویژه»، «جنگ نفت کش ها»، «خدای جنگ»، «عقابها»، «ویلاییها»، «عصر یخبندان ۲- عصر آب»، «گربه چکمه پوش»، «۱۰۰ متر»، «لباسی برای خدمت» «لباسی برای خدمت»، «کیمیا»، «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲» و «مرد عنکبوتی: سفر به دنیای درون»؛ پنجشنبه و جمعه ـ ۲ و ۳ مهر ماه ـ مصادف با هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
**** شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «پرواز در شب» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، پنجشنبه، ۲ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: گردان کمیل به فرماندهی مهدی نریمان برای یک حرکت ایذائی به خطوط دشمن یورش میبرد. فشار دشمن آنها را ناگزیر به پناه گرفتن در یک کانال میکند. تنها وسیله ارتباطی گردان با قرارگاه مرکزی از کار میافتد و آب و آذوقه داخل کانال جیرهبندی میشود. گروهی برای گزارش چگونگی عملیات و خبر محاصره گردان به طرف قرارگاه عزیمت میکنند. آنها باید از میان خطوط تازه مستقر شده دشمن بگذرند. سه نفر از گروه چهار نفری در مصاف با دشمن شهید میشوند. حمید نوجوانی که در کوره میدان جنگ آب دیده میشود. سرانجام پس از مرارتهای فراوان خود را به قرارگاه میرساند، اما ....
زنده یاد فرجالله سلحشور، علی یعقوبزاده، تاجبخش فنائیان، جعفر دهقان، مصطفی لاجوردی، کامران نوروز، اکبر نیکرو و سید جواد هاشمی در فیلم سینمایی «پرواز در شب» هنرنمایی کردهاند.
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فیلم سینمایی جدید «داوطلبان: نبرد خونینِ صلح» به کارگردانی «چن کایگه»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی زیفنگ ژانگ، جیا سانگ و یاون ژو؛ آخرین فصل از سهگانه «داوطلبان» است و روزهای پایانی جنگ کره را از نگاه نیروهای چینی روایت میکند. در حالی که آمریکا با برتری هوایی و تجهیزات گسترده تلاش میکند فشار نظامی را افزایش دهد، نیروهای چینی با امکانات محدودتر خطوط دفاعی خود را حفظ میکنند. همزمان مذاکرات آتشبس آغاز شده، اما اختلافات سیاسی و شرایط مطرحشده از سوی طرف آمریکایی باعث میشود جنگ و خونریزی ماهها ادامه پیدا کند. نبردهای سنگینی مانند شنگگانلینگ نشان میدهد که حتی بمباران گسترده نیز نمیتواند مقاومت نیروهای چینی را درهم بشکند. هر بار که مذاکرات متوقف میشود، سربازان بیشتری در خط مقدم جان خود را از دست میدهند. در ادامه، نیروهای چینی با ضدحملات گسترده تلاش میکنند موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کنند، اما ...
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**** شبکه دو سیما
فیلم تلویزیونی جدید «آوای کوهستان» به کارگردانی «کیومرث نوروزی»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان فیلم در سالهای جنگ ایران و عراق در منطقه لردگان روایت میشود. مردم منطقه تصمیم میگیرند در قالب یک کاروان پیاده به سوی جبهه، راهی سفری معنوی و حماسی شوند. این حرکت با انگیزه حمایت از رزمندگان و آرمانهای دفاع مقدس شکل میگیرد. در کنار این رویداد تاریخی در سال ۱۳۶۵، زندگی و روابط چند شخصیت محلی از جمله سجاد و دخترخاله اش، ستاره دنبال میشود. سجاد که نوجوانی کفترباز و پر شر و شور است و عاشق دخترخاله اش ستاره است، خود را در مواجه با آزمونهای عاطفی و انسانی میبیند. او هم همراه کاروان میشود، اما ...
محمدحسین منصوری، مریم امیری، محمد خالدی، امیررضا قنبری و یزدان صالحیان در فیلم تلویزیونی «آوای کوهستان» بازی کردهاند.
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فیلم سینمایی «کلاس» به کارگردانی «ویکاس باهل»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی هیریتیک روشن و مرانال تاکو؛ درباره آناند کومار ریاضیدان نابغهای از یک خانواده ضعیف در شهر بیهار هند و پدرش کارمند اداره پست است. آناند برای آنکه بتواند اشتراک دائمی مجلهای علمی را داشته باشد، مسئلهای حل نشده را حل کرده و برای مجله میفرستد و همین موضوع باعث میشود او به دانشگاه کمبریج دعوت شود. اما آناند پولی برای این سفر ندارد و تلاشهای پدرش نیز بی نتیجه میماند و همین موضوع باعث مرگ پدر آناند میشود. آناند پس از مرگ پدرش روزی تصادفا دستیار وزیر را ملاقات میکند و او آناند را به عنوان معلم یک مرکز آموزشی استخدام میکند. آناند پس از ورود به این مرکز فقرا را فراموش کرده و شروع به آموزش به ثروتمندان میکند تا آنها بتوانند در ازمون ورودی دانشکده فنی و مهندسی قبول شود. آناند اوضاع مالی خوبی پیدا کرده، اما ...
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**** شبکه سه سیما
فیلم تلویزیونی «اینجا خانه من است» به کارگردانی «خیرالله تقیانی پور»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم درباره حمله بعث عراق به عشایر مختلف عرب از جمله عشیره سید باقر در بصره و خرمشهر در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی است. بعد از حمله به این عشیره و کشتن تمام افراد تنها یک پسر بچه به نام طاهر جان سالم به در میبرد و با کمک پدرش که او را به رودخانه میاندازد در حوالی رود اروند در خرمشهر توسط مردم خرمشهر پیدا میشود و به یک یتیم خانه در آنجا فرستاده میشود. مسئول آنجا زنی فداکار به نام اکرم است که با همسرش علی آنجا را اداره میکنند. اکرم و علی تمام توان خود را برای این بچهها که تعدادی از انها عراقی هستند به کار میبرند. طاهر که زبان فارسی نمیداند تنها با پسر بچهای به نام احمد که پسر عموی اکرم است ارتباط برقرار میکند و رابطه عاطفی خاصی بین آنها به وجود میآید. در همین زمان عراقیها به خرمشهر نیز حمله میکنند و ...
کامبیز دیرباز، لیندا کیانی و مارال فرجاد در فیلم تلویزیونی «اینجا خانه من است» بازی کردهاند.
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فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی «محمد عسگری»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش میشود.
فیلم سینمایی «آسمان غرب» روایتی از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ است؛ زمانی که ارتش در زمان ریاستجمهوری بنیصدر در حال عقبنشینی از برخی مواضع دفاعی است. در میانه این شرایط، خلبانان شجاع هوانیروز به فرماندهی شهید علیاکبر شیرودی داوطلبانه وارد میدان نبرد میشوند، و با رشادت و ابتکار عمل، سدّی برابر پیشروی دشمن بعثی ایجاد میکنند و ...
میلاد کیمرام، امیرحسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمدرضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کردهاند.
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فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
«آبادان یازده ۶۰» روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیروهای عراقی است و ....
علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده۶۰»؛ به هنرمندی پرداختهاند.
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**** شبکه چهار سیما
فیلم سینمایی «ضد گلوله» به کارگردانی «مصطفی کیایی»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
داستان این فیلم مربوط به اواسط دهه ۶۰ و اوج دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق است. مردی حدوداً ۵۰ ساله در تهران که مشغول قاچاق نوارهای موسیقی لسآنجلسی و فیلمهای ویدئویی است متوجه میشود توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند. او که تحت تعقیب مأموران کمیته انقلاب اسلامی بود تصمیم میگیرد به جبهه برود تا با شهادتش، افتخار و مباهاتی را که سالها از خانوادهاش دریغ کرده، نصیب آنان سازد. او مدام خود را در معرض تیر و تفنگ و توپ قرار میدهد تا زودتر شهید شود، اما این اتفاق نمیافتد و او به یک انسان ضدگلوله تبدیل میشود. ۲۰ سال بعد هم او هنوز زنده است و ...
مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیایی و بهشاد شریفیان در فیلم سینمایی «ضد گلوله» ایفای نقش کردهاند.
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فیلم سینمایی «ملکه» به کارگردانی «محمدعلی باشه آهنگر»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
فیلم «ملکه» به روایت داستان دیدهبانی به نام سیاوش میپردازد که به دنبال فرصتی است تا تواناییهای خود را نشان دهد. او یک برج پالایشگاه (پالایشگاه آبادان) را برای دیدهبانی انتخاب میکند که بر حیاتیترین مختصات و جایگاههای دشمن احاطه دارد. داشتن چنین دیدگاهی یک فرصت طلایی برای جبهه خودی به وجود میآورد، اما با اولین تلفاتی که از دشمن میگیرد و ورود شخصیت خیالی داستان که جمشید نام دارد، تردیدها آغاز میشود و ....
مصطفی زمانی، میلاد کی مرام، حسین باشه آهنگر، هومن برق نورد، مالک سراج و مهدی سلطانی در این فیلم بازی کردهاند.
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**** شبکه تهران سیما
فیلم سینمایی «خودکار عطری» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم درباره خانوادهای است که صاحب دو فرزند و یک فرزند تو راهی هستند و زمان اوایل مهر و بازگشایی مدارس است. سمیر پسر نوجوان این خانواده که یک روز قبل از شروع سال تحصیلیِ سال ۱۳۵۹ با پدرش به بازار رفته و کفش و لباس نو برای رفتن به مدرسه خریده علاقه زیادی به خودکار عطری دارد که پدر برایش میخرد. اما همان روز ارتش بعث عراق به ایران حمله کرده و او به همراه خانوادهاش پای پیاده در نخلستانها راهی میشوند. در این حین مادر سمیر که باردار بوده، در یکی از روستاهای بین راه، زایمان میکند، اما در اثر استرسهای وارده موفق به شیر دادن به نوزادش نمیشود. سمیر با از خودگذشتگی زیر آتش شدید توپخانه دشمن به شهر میرود و با شکستن شیشه داروخانه چند بسته شیرخشک برای برادرش میآورد و با خودکار عطری که پدر برایش خریده روی کاغذ مینویسد پولش را فردا میآورم که ...
محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کردهاند.
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فیلم سینمایی «ماجرای رسیدن به ستارگان» به کارگردانی «اقبال الفجری»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی عایشه نوره، دیتائوریحان و خانادیتیا پوتری خواهیم دید: عقیله ۹ ساله دختری است که به شدت شیفته علم نجوم است، اما علاقهای به یادگیری قرآن ندارد. عقیله پدربزرگی دارد که به عنوان ستارهشناس در مرکز رصد بوشا کار میکند. عقیله قصد دارد کارهای مدرسه را که مرتبط با نجوم است بسازد. پدربزرگش به او اجازه استفاده از دوربین دوچشمی در رصدخانه بوشا را برای تکمیل کار میدهد، اما با یک شرط: او باید بتواند قرآن بخواند. عقیله به او قول میدهد، اما ...
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فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی «جواد افشار»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم برشی از زندگی و فعالیتهای نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت میکند. در اوج جنگ و تنشهای سیاسی او با بحرانهای داخلی و خارجی روبهرو است و باید میان مسئولیتهای سنگین نظامی و فشارهای سیاسی موجود، تصمیمهای حیاتی بگیرد و ...
علی سرابی، هومن برقنورد، مارال بنیآدم و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «صیاد» هنرنمایی کردهاند.
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**** شبکه نمایش
فیلم سینمایی «شجاع ترین» به کارگردانی «تونی چان»، پنج شنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی هوانگ شیامینگ، دو جیانگ، تان ژو و گائو جی؛ بر اساس رویداد واقعی ساخته شده است. زمانی که خط لوله پالایشگاه نفت منفجر میشود، تیمی از آتشنشانان جسور چینی تلاش میکنند تا آتش را مهار کنند، اما ...
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فیلم سینمایی «سرقت قرن» به کارگردانی «آریل وینگارد»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی دیگو پرتی، گیلرمو فرانچلا، لوئیز لوکه و پابلو راگو؛ درباره گروهی از دزدهای حرفهای است که به یکی از شعبههای بانک ریو در آرژانتین رفتهاند و یکی از هوشمندانهترین سرقتها در تاریخ این کشور را رقم میزنند ...
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فیلم سینمایی «حماسه مجنون» به کارگردانی «جمال شورجه»، پنج شنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: پس از تصرف شهر مهران توسط نیروهای عراقی، قرار بر این میشود که حاج احمد امین با به راه اندازی جنگهای غافلگیرانه در یکی از محورهای جزایر مجنون توجه نظامیان رژیم بعث را جلب کند. رضا، معاون حاج احمد، که از نقشه بی اطلاع است، به دلیل حضور وسیع نیروهای رژیم بعث با حاج احمد و نیروهای تبلیغاتی درگیر میشود. پس از حمله نظامیان رژیم بعث عراق و شهید و مجروح شدن عدهای از رزمندگان، رضا به نشانه اعتراض به فرماندهی حاج احمد به مقر فرماندهی میرود. یک نظامی عراقی طرفدار جمهوری اسلامی خود را به حاج احمد میرساند و از حمله قریبالوقوع عراقیها خبر میدهد. رضا در مقر فرماندهی خبر آزادسازی مهران را میشنود و دلیل فعالیت تبلیغاتی و جنگهای روانی حاج احمد را درمی یابد. همزمان با حمله رژیم بعث رضا با گروهی رزمنده به خط مقدم بازمیگردد؛ اما ...
جهانبخش سلطانی، جعفر دهقان، سیدجواد هاشمی، حسن عباسی و علی درخشی در فیلم سینمایی «حماسه مجنون» ایفای نقش کردهاند.
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فیلم سینمایی جدید «همه چیز درباره خانواده اینگ» به کارگردانی «زی هوانگ»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هانگ ینگ پانگ، هاوارد سیت و هون مان کو؛ درباره زندگی خانواده اینگ است که با تشخیص سرطان پدر دچار تغییرات عمیقی میشود. در حالی که مادر در تنهایی غرق میشود، پسرش با تردید در مواجهه با آینده، به یادگارهای گذشته میاندیشد و ...
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فیلم سینمایی «هویت» به کارگردانی «احمد علا الدیب»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی احمد عز، احمد فهمی، مصطفی الخاطر، محمود حمیدا، کارمن بسایبس، احمد خالد صالح و دانا عابد؛ در مورد مردی به نام یونس است که با همسر و دختر کوچک خود زندگی میکند و به جرایم سایبری مشغول است. در این میان یونس تصمیم میگیرد از طریق اینترنت از یک بانک سرقت کند، اما پس از مدتی خود را تحت تعقیب یک باند خطرناک میبیند و ...
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فیلم سینمایی «منگرو» به کارگردانی «استیو مک کویین»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی شان پارکز، لتیتیا رایت و مالاچی کرب آمده است: فرانک کرشلو یک سیاهپوست است که در سال ۱۹۷۱ رستورانی به نام منگرو را در محله ناتینگ هیل لندن اداره میکند. رستوران او پاتوقی برای رنگین پوستان است و پاسگاه پلیس محلی که از صاحب ملک شدن یک سیاه پوست در محل دل خوشی ندارند گاه و بی گاه به رستوران او حمله کرده و خساراتی را به بار میآورند. مزاحمتهای گاه و بیگاه پلیس لندن برای رستوان فرانک به اندازهای زیاد میشود که رنگین پوستانی که اغلب در آنجا وقت خود را میگذرانند یک تجمع اعتراضی برگزار میکنند ولی پلیس به آنها حمله ور شده و آنها را مضروب و دستگیر میکند. برای آنها دادگاه تشکیل میشود و آنها به اغتشاش و تحریک به آشوب متهم میشوند که ...
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فیلم سینمایی «الماس بنفش» به کارگردانی «رحیم رحیمی پور»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: در کشاکش جنگ ایران و عراق سه گروه از رزمندگان برای تصرف تپهای با موقعیت استراتژیک که در اختیار ارتش عراق است، وارد عمل میشوند. اعضای دو گروه بر اثر بمباران شیمیایی کشته میشوند؛ اما گروه سوم، تحت فرماندهی فردی به نام حاج حسین ...
جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، محمدهادی قمیشی، ناصر عرفانیان و مصطفی لاجوردی در فیلم سینمایی «الماس بنفش» ایفای نقش کردهاند.
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فیلم سینمایی «گزارشگر ویژه» به کارگردانی «ریکی جرویس»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی اریک بانا، ریکی جرویس، بنجامین برات و کوین پولاک خواهید دید: خبرنگار یک شبکه رادیویی به نام فرانک و تکنیسین همراهش فینچ قرار است در یک سفر کاری به اکوادور بروند که در آنجا آشوب و شورش مسلحانه صورت گرفته است. فینچ به تازگی از همسرش جدا شده است و اشتباها به جای پاکت حاوی نامههای او، پاکت حاوی پاسپورتها و پول ماموریت را به سطل زباله میاندازد. آنها در فرودگاه و موقع عزیمت متوجه این مسئله میشوند. فرانک که از دست فینچ به شدت عصبانی شده در پی راهی برای فرار از عواقب جاماندنشان است که فینچ پیشنهاد میدهد به کافی تریای جلوی ساختمان شبکه بروند تا راه حلی پیدا کنند. یک زوج اکوادوری صاحب کافه هستند و به آن دو پیشنهاد میکنند که از طبقه بالای کافی تریا گزارشهای خود را به شبکه مخابره کنند. فینچ هم به فرانک پیشنهاد میدهد که صدای درگیریهایی جنگی را با کامپیوتر شبیه سازی کنند. آن دو که چارهای ندارند و در صورت بازگشت به شبکه اخراج میشوند شروع به ارسال گزارشات جعلی خود میکنند که ...
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**** شبکه افق
فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» به کارگردانی «محمد بزرگنیا»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتیهای نفتکش ایرانی مورد حمله دشمن قرار میگیرند. در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفتکش از تنگه هرمز میگیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک میخواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد، اما ...
مجید مظفری، مرحوم عزتالله انتظامی، جمشید جهانزاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کردهاند.
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فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند. لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.
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فیلم سینمایی «عقابها» به کارگردانی «ساموئل خاچیکیان»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش ایران، پس از انجام مأموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقیها قرار میگیرد و در کردستان عراق سقوط میکند ...
سعید راد، جمشید هاشم پور، زری برومند و رضا رویگری در فیلم سینمایی «عقاب ها» هنرنمایی کردهاند.
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فیلم سینمایی «ویلاییها» به کارگردانی «منیر قیدی»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم قصه خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد و ...
طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
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**** شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «عصر یخبندان ۲- عصر آب» به کارگردانی «کارلوس سالدانها»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: عصر یخبندان در حال پایان یافتن است. سه قهرمان قسمت پیشین این فیلم، سید، مانی و دیه گو که متوجه خطر زیر آب رفتن منطقه زیست خود و در نتیجه نابودی حیوانات شدهاند، تصمیم میگیرند تا قبل از آب شدن یخها خود را به منطقهای امن برسانند. آنها در طول راه با الی که یک ماموت است و دو همراه وی کرش و ادی برخورد میکنند. الی که از کودکی با آن دو بزرگ شده خود را اُپوسوم میپندارد و تلاش مانی برای قانع کردن او فایده چندانی در بر ندارد. چون مانی قصد دارد به همراه او خانوادهای تشکیل داده و نسل ماموتها را از انقراض نجات دهد و ...
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انیمیشن سینمایی «گربه چکمه پوش» به کارگردانی «کریستوفر میلر»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: گربهی کوچک و بیکسی که در یتیمخانه بزرگ میشود در آنجا با تخممرغی به نام هامتی دوست میشود. در یک درگیری با سربازان که بهخاطر دزدی در زندان افتادهاند، موقع فرار، هامتی جا میماند و گربه فرصت نجات او را ندارد. همین امر باعث میشود هامتی کینهی چکمهپوش را به دل گیرد و برای ضربهزدن به او اعتماد او را جلب میکند. آنها با پیداکردن لوبیای سحرآمیز به قلعهی غولها میروند و غاز تخمطلا را میدزدند در این بین زن و مرد شروری به نام جکی و جیل که همدست هامتی بودند به آنها حمله میکنند و غاز کوچولو را میدزدند و به شهر میبرند. گربهی چکمهپوش که قضیه را میفهمد ناراحت میشود و به شهر میرود تا هامتی را مورد نکوهش قرار دهد که غاز مادر به شهر حمله میکند و ...
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**** شبکه امید
انیمیشن سینمایی جدید «۱۰۰ متر» به کارگردانی «کنجی ایوآساوا»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: توگاشی دانش آموز خوب و آرامی است که به دویدن علاقه زیادی نشان میدهد. پسری به نام کومیا به مدرسه آنها منتقل میشود که او هم علاقه وافری به دویدن نشان میدهد. آنها با هم تمرینات دو ۱۰۰ متر انجام میدهند و توگاشی به کومیا نکتههای مهمی را در مورد دو سرعت میآموزد. ولی کومیا به خاطر موقعیت خانواده اش از مدرسه آنها میرود. توگاشی دوران مدرسه و دوره متوسطه اش را همچنان با علاقه به دو سرعت به پایان میرساند و در دوران دانشگاه با دوندههای خوبی، چون نیگامی مسابقه میدهد و بعد هم با زایستو آشنا میشود که او هم یک دونده قدیمی خوب است و همچنین آقای کایدو که از قدیمیهای ورزش دو سرعت است. توگاشی وقتی پایش در ورزش آسیب میبیند ...
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فیلم تلویزیونی «لباسی برای خدمت» به کارگردانی «هادی شریعتی»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: منصور ۲۳ ساله در روز تولد نامزدش از پادگان آموزشی، مرخصی شهری ۵ ساعته گرفته و هدیهای را به همراه دارد تا بعد از رسیدن به خانه خواهرش که در مجاورت خانه نامزدش است به او تقدیم کرده و به پادگان محل خدمت خود برگردد. علاقهمند بودن دو خواهرزاده اش خصوصا سهیل به لباس نظامی باعث میشود که لباس او طی اتفاقاتی آسیب دیده و منصور در حمام خانه خواهرش گیر بیفتد در این بین خواهر زادههای منصور تمام تلاششان را برای درست کردن لباس به کار میبرند که به خاطر عدم تجربه و نبودن بزرگ ترها دست به کارهای خطرناکی میزنند که ...
وحید شیخ زاده، سوگل طهماسبی و آتش تقی پور در این فیلم بازی کردهاند.
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**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
فیلم سینمایی «کیمیا» به کارگردانی «احمدرضا درویش»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
در این فیم خواهیم دید: در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و رضا او را به بیمارستان میرساند و خود به اسارت قوای دشمن در میآید. همسر رضا حین عمل جراحی میمیرد و دکترش فرزند رضا را نجات میدهد. پس از گذشت ۹ سال، وقتی رضا از اسارت آزاد میشود در جستجوی تنها بازماندهی خود، فرزندش است که ...
زنده یاد خسرو شکیبایی، زنده یاد بیتا فرهی، رضا کیانیان، نادر رجب پور، پریسا شاهنده، مهناز برزگر، محمودرضا ثانی، علی اکبرزادگان، سیدعباس موسوی، مهدی صباغ، رحمان مقدم و زهرا اویسی در فیلم سینمایی «کیمیا» بازی کردهاند.
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**** شبکه فراتر (۴ k)
انیمیشن سینمایی «چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ۲» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، پنجشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهید دید: هیکاپ هنگام گشتزنی در اطراف بِرک، مادرش را که سالها پیش آنها را ترک کرده بود، مشغول تربیت چندین اژدها پیدا میکند و نزد پدر میبرد. از آن طرف، مردی به نام دراگو که خود را مربی اژدها میداند، میخواهد افراد برک را نابود کند. مادر و پدر هیکاپ که اکنون با هم آشتی کردهاند، به کمک هیکاپ وارد جنگ میشوند. اما ...
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انیمیشن سینمایی «مرد عنکبوتی: سفر به دنیای درون» به کارگردانی «باب پرسیکتی، پیتر رمزی و رادنی روثمن»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: نوجوانی که از طرفداران مرد عنکبوتی است مجبور است که طبق انتظارات والدینش ریو مورالز و جفرسون دیویس در یک مدرسه نمونه دولتی، اما شبانهروزی تحصیل کند. پدرش جفرسون یک افسر پلیس است و مردعنکبوتی را به عنوان یک تهدید میشناسد. از آنجایی که مایلز علاقه خاصی به دیوارنگاری دارد به او یک ایستکاه متروکه را نشان میدهد که میتواند در آنجا روی دیوار نقاشی کند، اما حین نقاشی عنکبوتی رادیواکتیوی مایلز را نیش زده و ....