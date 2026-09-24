جوان آنلاین: بر خلاف ادعای وزیر خزانه داری امریکا مبنی بر توقف فعالیت شرکتهای هواپیمایی ایران از ۲۳سپتامبر (اول مهر) و همراهی دولت چین با این رژیم تروریستی، وزارت خارجه چین با رد این ادعای کذب، برای چندمین بار مخالفت دولت چین را با تحریمهای امریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایران اعلام کرد و گفت: در پی تحریمهای امریکا، همچنان به صدور مجوز برای پروازهای ایران ادامه میدهد و موضع پکن در این زمینه ثابت است. همچنین، پروازهای ایران به نجف نیز کما فیالسابق برقرار است. سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز بهطور مستمر در حال رایزنی با سازمانهای هواپیمایی سایر کشورها است تا پروازهای شرکتهای ایرانی با کمترین محدودیت به مقاصد بینالمللی انجام شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا در تلاش دستاوردسازی برای دولت ترامپ و توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران است. وی با طرح ادعایی مضحک اعلام کرد که تمامی شرکتهای هواپیمایی ایران از ۲۳سپتامبر (چهارشنبه اول مهرماه) فعالیت خود را متوقف خواهند کرد. این رژیم تصور میکند با قطع ارتباط هوایی ایران با سایر کشورها حجم بسیار کمتری از کالاها و کمکها وارد این کشور خواهد شد. این تصورات موهوم در حالی است که ایران با خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و تابآوری بالای اقتصادی هرگز رنگ قحطی به خود نمیبیند و این دشمنها هرگز موجب عقبنشینی مردم نمیشوند.
تحریمهای ثانویه رژیم تروریستی امریکا
بسنت بهانه این تصمیم را تهدید ناشی از تحریمهای ثانویه علیه ارائهدهندگان خدمات هوانوردی به شرکتهای هواپیمایی ایران ادعا کرد. اسکات بسنت در گفتوگو با شبکه سیانبیسی مدعی شد که مقامات چینی در کارزار فشار اقتصادی امریکا علیه ایران «بهشدت دخیل» هستند!
اگر فعالیت شرکتهای هواپیمایی ایران را متوقف کنیم آنگاه حجم بسیار کمتری از کالاها و کمکها وارد این کشور خواهد شد. وی با تکرار ادعاهای ضدایرانی پیشین مقامات امریکایی مدعی شد که هر فرودگاهی که به هواپیماهای ایرانی سوخترسانی کند، خدمات فرود ارائه دهد یا برای آنها بلیت بفروشد، با خطر قطع دسترسی به سیستم مالی مبتنی بر دلار مواجه خواهد شد. بسنت ادعا کرد که کشورش در حال انجام گفتوگوهای سازندهای با مقامات مالی چین، از جمله «پان گونگشنگ»، رئیس بانک مرکزی این کشور، در خصوص رعایت تحریمهای امریکا علیه ایران است.
مخالفت چین با تحریمهای امریکا
ادعای دروغین وزیرخزانهداری امر یکا در حالی است که چین در هفتههای اخیر و در پی اعلام تحریمهای جدید امریکا مرتبط با ایران، در چند نوبت مخالفت خود را با این اقدام غیرقانونی و یکجانبه اعلام کردهاست. همچنین وزارت خارجه چین طی بیانیهای اعلام کرده که این دولت با تحریمهای غیرقانونی امریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایران مخالف است. روز گذشته نیز، وزارت خارجه چین تأکید کرد که در پی تحریمهای امریکا، همچنان به صدور مجوز برای پروازهای ایران ادامه میدهد و موضع پکن در این زمینه ثابت است. گوئو جیاکن در پاسخ به پرسشی درباره تحریمهای امریکا علیه پروازهای ایران، گفت که موضع کشورش در این زمینه (پروازهای ایران) ثابت است. وی تأکید کرد: ما قاطعانه با تحریمهای غیرقانونی یکجانبه که هیچ مبنایی در قوانین بینالمللی ندارند و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل هستند، مخالفیم.
رایزنی برای کاهش محدودیتهای پروازی
در پی شیطنت رژیم تروریستی امریکا علیه ایران و تلاش برای ارتباط هوایی ایران با سایر کشورها رایزنی دولت ایران برای کاهش محدودیتهای پروازی ادامه دارد. در این خصوص مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تشریح آخرین وضعیت پروازهای بینالمللی کشور، از تداوم پروازها به مقاصد نجف، چین و ترکیه خبر داد و گفت: خدماتدهی فرودگاه بغداد به شرکتهای هواپیمایی ایرانی متوقف شدهاست. رامین کاشفآذر در گفتوگو با ایرنا با اشاره به وضعیت خطوط پروازی به مقصد عراق اظهار داشت: پروازها به کشور عراق از طریق فرودگاه نجف همچنان بدون وقفه ادامه دارد، اما در حال حاضر خدماتدهی فرودگاه بغداد به پروازهای ایرانی متوقف است. وی درخصوص وضعیت پروازهای شرق آسیا افزود: پروازها به مقصد کشور چین نیز بدون هیچگونه مشکلی در جریان است و برنامههای پروازی به این کشور بر اساس جدول زمانبندی در حال انجام است. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امامخمینی (ره) با اشاره به شرایط پوشش پروازی تصریح کرد: با توجه به عدم ورود شرکتهای هواپیمایی خارجی به کشور از زمان جنگ تحمیلی سوم، جابهجایی مسافران از مبادی کشورهای همسایه و سایر مقاصد از طریق ایرلاینهای داخلی نظیر قشمایر، تابان، سپهران و وارش انجام میشود. کاشفآذر درباره پروازها به مقصد ترکیه نیز توضیح داد: در حال حاضر به جز شرکت هواپیمایی ماهان که با محدودیتهایی در پرواز به ترکیه مواجه شده، سایر شرکتهای هواپیمایی ایرانی بدون مشکل در حال برقراری پرواز به مقاصد مختلف این کشور از جمله استانبول، آنکارا، قاضیپاشا، ازمیر و دیگر شهرها هستند. وی خاطرنشانکرد: سازمان هواپیمایی کشوری بهطور مستمر در حال رایزنی با سازمانهای هواپیمایی سایر کشورها است.
هشدار دبیر شعام
همچنین سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای همسایه هشدار داد و گفت: کشورهای همسایه در قضیه پرواز هواپیماهای ایرانی وارد بازی و ماجراجوییهای امریکا نشوند، چراکه اگر این اتفاق بیفتد جلوی پرواز هواپیماهای کشورهای همسایه همکار امریکا را میگیریم.