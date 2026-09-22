کد خبر: 1381013
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: پوتین آماده برگزاری نشستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است

6 ترامپ در دیدار با زلنسکی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ضمن طرح ادعای «دیدار ۳ ساعته مقام این کشور با هیئت ایرانی»، مدعی شد: پوتین آماده برگزاری نشستی برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین رایزنی کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا در این نشست ادعا کرد: در حال همکاری با زلنسکی برای یافتن راهکاری جهت پایان دادن به جنگ هستم. درباره حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه با زلنسکی گفت‌و‌گو خواهم کرد. حملات به تأسیسات انرژی داخل روسیه، ضربه سنگینی به روس‌ها و قیمت گازوئیل وارد می‌کند.

دونالد ترامپ سپس اضافه کرد: رئیس‌جمهور روسیه آماده برگزاری نشستی برای پایان دادن به جنگ است.

وی که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه خود را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از شکست‌های دولتش علیرغم صرف هزینه ده‌ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: یک مقام آمریکایی نشستی ۳ ساعته با هیئت ایرانی برگزار کرد و این نشست به‌خوبی پیش رفت! دیدار مقام آمریکایی با طرف ایرانی بسیار پربار بود. دستیابی به توافق به نفع ایران است. تهران با دو گزینه روبروست که یکی از آنها بسیار بد است.

برچسب ها: ترامپ ، پوتین ، جنگ اوکراین
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