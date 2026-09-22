کد خبر: 1381010
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تأکید عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه بر لزوم پایبندی به «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد»

6 عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک، ضمن تأکید بر لزوم پایبندی به مفاد «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» برای تحقق صلح و ثبات در منطقه، راهکار‌های دیپلماتیک را تنها مسیر حل‌وفصل پایدار بحران‌های منطقه‌ای خواندند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، این چهار کشور در بیانیه خود با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم تنش‌ها و اقدامات خصمانه در منطقه، تأکید کردند که گفت‌و‌گو و دیپلماسی یگانه راهکار دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و مهار بحران‌های جاری است.

به گزارش ایرنا، در بخش دیگری از این بیانیه، امضاکنندگان ضمن محکومیت تمامی تعرضات علیه امنیت عربستان سعودی، بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی و حق دفاع مشروع این کشور تأکید کردند.

این بیانیه همچنین با تأکید دوباره بر جایگاه محوری مسأله فلسطین در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای، حمایت از حاکمیت، وحدت، استقلال سودان و ضرورت حفظ مؤسسات دولتی در این کشور را به عنوان یکی دیگر از محور‌های مورد اجماع طرفین اعلام کرد.

برچسب ها: عربستان ، مصر ، پاکستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

یک قدمی مدال آسیایی

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

پهلوی اول و دوم با قیچی به جان بافت شهری افتادند!

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

دشمن شب اول جنگ ۲ برادرم را از ما گرفت

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار