عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه در بیانیه‌ای مشترک، ضمن تأکید بر لزوم پایبندی به مفاد «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» برای تحقق صلح و ثبات در منطقه، راهکار‌های دیپلماتیک را تنها مسیر حل‌وفصل پایدار بحران‌های منطقه‌ای خواندند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، این چهار کشور در بیانیه خود با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم تنش‌ها و اقدامات خصمانه در منطقه، تأکید کردند که گفت‌و‌گو و دیپلماسی یگانه راهکار دستیابی به راه‌حل‌های پایدار و مهار بحران‌های جاری است.

به گزارش ایرنا، در بخش دیگری از این بیانیه، امضاکنندگان ضمن محکومیت تمامی تعرضات علیه امنیت عربستان سعودی، بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی و حق دفاع مشروع این کشور تأکید کردند.

این بیانیه همچنین با تأکید دوباره بر جایگاه محوری مسأله فلسطین در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای، حمایت از حاکمیت، وحدت، استقلال سودان و ضرورت حفظ مؤسسات دولتی در این کشور را به عنوان یکی دیگر از محور‌های مورد اجماع طرفین اعلام کرد.