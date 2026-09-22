جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، این چهار کشور در بیانیه خود با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم تنشها و اقدامات خصمانه در منطقه، تأکید کردند که گفتوگو و دیپلماسی یگانه راهکار دستیابی به راهحلهای پایدار و مهار بحرانهای جاری است.
به گزارش ایرنا، در بخش دیگری از این بیانیه، امضاکنندگان ضمن محکومیت تمامی تعرضات علیه امنیت عربستان سعودی، بر حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی و حق دفاع مشروع این کشور تأکید کردند.
این بیانیه همچنین با تأکید دوباره بر جایگاه محوری مسأله فلسطین در تأمین صلح و امنیت منطقهای، حمایت از حاکمیت، وحدت، استقلال سودان و ضرورت حفظ مؤسسات دولتی در این کشور را به عنوان یکی دیگر از محورهای مورد اجماع طرفین اعلام کرد.