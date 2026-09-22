«مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از پاسخ دادن به این پرسش که آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ نامزد خواهد شد یا خیر؟ خودداری کرد و گفت در حال حاضر کاملا بر انجام وظایف فعلی خود تمرکز دارد.

جوان آنلاین: روبیو که هم‌زمان به‌عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا نیز فعالیت می‌کند، در گفت‌و‌گو با رادیو «WABC» گفت: «باید دیگر کلا درباره این موضوع صحبت نکنم، چون من دو شغل دارم؛ دو شغل بسیار مهم. تمام وقتم را صرف تمرکز بر انجام همین وظایف می‌کنم.»

به گزارش ایسنا، روبیو پرسش مجری درباره چشم‌انداز نامزدی او برای ریاست‌جمهوری را «تلاشی خوب» توصیف کرد!

وی عنوان کرد که از گمانه‌زنی‌ها درباره این موضوع آگاه است، اما گفت باور ندارد که از ادامه این گمانه‌زنی‌ها نتیجه خوبی حاصل شود.

روبیو افزود: «من روی کارم تمرکز دارم. کاری که می‌خواهم انجام دهم همین است.»

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا قرار است در نوامبر ۲۰۲۸ برگزار شود. بسیاری از کارشناسان روبیو را یکی از گزینه‌های احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای نامزدی ریاست‌جمهوری می‌دانند.