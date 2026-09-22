جوان آنلاین: سید محمد اتابک در حاشیه مراسم رونمایی از چند محصول جدید یک خودرو ساز داخلی در خصوص وضعیت کیفی و خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر جامعه و مصرفکنندگان از کیفیت خودروهای ساخت داخل رضایت ندارند و این موضوع باید صادقانه پذیرفته و برطرف شود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به نارضایتیهای موجود در حوزه پشتیبانی و خدمات مشتریان افزود: یکی از شکایات و مطالبات جدی وزارتخانه از کلیه خودروسازان کشور، موضوع خدمات پس از فروش است. این مطالبه از شرکت ایرانخودرو بهدلیل تیراژ بالای تولیدات، بهمراتب جدیتر و پررنگتر است.
وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه مطلع هستیم که خودروسازان گامها و برنامههایی را در جهت اصلاح این رویه آغاز کردهاند، اما انتظار روشن و قطعی ما این است که این اقدامات منتج به نتیجه شده و در نهایت، رضایت واقعی مردم از خودروهای تولید داخل جلب شود.