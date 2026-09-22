کد خبر: 1380982
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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار رگبار‌های شدید موسمی در ۲ استان؛ احتمال وقوع آتش‌سوزی در طبیعت

25 یک کارشناس هواشناسی گفت: از امروز (۳۱ شهریور) در نقاطی از فارس و هرمزگان احتمال رگبار شدید موسمی وجود دارد و با افزایش دما در نیمه غربی کشور، خطر آتش‌سوزی در طبیعت نیز بیشتر می‌شود.

جوان آنلاین: محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۳۱ شهریور)، سال آبی در حالی به پایان می‌رسد که استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر بهترین وضعیت تأمین بارش را داشته‌اند و تهران، قم، سمنان و مرکزی در انتهای جدول قرار دارند.

به گزارش مهر، وی افزود: در تهران حدود ۴۱ درصد کمبود بارش داریم و امیدواریم پاییز پیش‌رو بتواند بخشی از این کمبود را جبران کند.

اصغری بیان کرد: از شب پنجشنبه (۲ مهر) تا روز شنبه (۴ مهر)، آب‌های ساحلی و دور از ساحل گیلان، مازندران و گلستان متلاطم خواهد شد و ارتفاع موج می‌تواند از ۲ متر بیشتر شود؛ در این شرایط، شنا و تردد قایق‌های سبک و تفریحی با خطر جدی همراه است.

وی ادامه داد: طی سه روز آینده، نیمه غربی کشور با افزایش نسبی دما مواجه می‌شود و شدت این گرمایش در کرانه‌های دریای خزر محسوس‌تر خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در طبیعت، گفت: لازم است از روشن کردن آتش و همچنین رهاسازی و پرتاب زباله‌های براق و شیشه‌ای در محیط‌های طبیعی خودداری شود.

وی یادآور شد: در روز‌های آینده لازم است در واحد‌های گلخانه‌ای، دامداری‌ها، واحد‌های تولید طیور و واحد‌های پرورش قارچ، دما و رطوبت به‌طور مستمر کنترل و تنظیم شود.

اصغری همچنین از احتمال وقوع رگبار شدید و رعدوبرق در شرق و جنوب‌شرق فارس و بخش‌هایی از هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: بعدازظهر امروز در این مناطق احتمال وقوع رگبار شدید و رعدوبرق وجود دارد.

وی با اشاره به هشدار هواشناسی درباره ناپایداری‌های موسمی در جنوب و جنوب‌شرق استان فارس افزود: اگرچه اعتبار این هشدار از روز چهارشنبه است، اما از بعدازظهر امروز احتمال وقوع رگبار‌های شدید وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: ساکنان این مناطق باید نسبت به شرایط جوی و احتمال وقوع رگبار‌های شدید در ساعات بعدازظهر توجه داشته باشند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، آتش سوزی ، هرمزگان
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