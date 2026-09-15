\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u062f\u0648\u0632\u06cc \u0639\u0636\u0648 \u0647\u06cc\u0623\u062a \u0639\u0644\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0639\u0644\u0627\u0645\u0647 \u0637\u0628\u0627\u0637\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u0626\u06cc\u0633\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0639\u0647\u062f\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0632 \u0632\u062d\u0645\u0627\u062a \u06f3\u06f6 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc \u0622\u0642\u0627\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u062a\u0634\u06a9\u0631 \u0648 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f.