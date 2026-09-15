کد خبر: 1379521
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۰
سیاست » اخبار کلی
یادداشت حسین شریعتمداری؛

جای آن است که خون موج زند در دل لعل!

حسین شریعتمداری برخی از چهره‌های ضدانقلاب و فراری بی‌آن‌که با کمترین مانع و یا مؤاخذه‌ای روبه‌رو شوند به کشور مراجعت کرده‌اند! در این میان، دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی، قضائی، اطلاعاتی و امنیتی چه می‌کنند؟!

جوان آنلاین: حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- ابتدا به این خبر از جشنواره فیلم ونیز توجه کنید! دو تن از مستندسازان رژیم صهیونیستی که فیلم مستند آنها جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرده بود، از سوی رژیم صهیونیستی سلب تابعیت شده و اجازه بازگشت آنها به اسرائیل داده نشده است. می‌پرسید چرا؟! برای این‌که در فیلم مستند این دو کارگردان (یووال آبراهام و راشل زور) به برخی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره شده بود. «میکی زوهار»، وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی، فیلم مستند این دو کارگردان (نازا) را نفرت‌انگیز! نامیده و تاکید کرد که آنها نمی‌توانند تابعیت اسرائیل را داشته باشند.

۲- حالا نگاهی به این سوی‌ ماجرا بیندازید. کسانی که چندین سال (بعد از فرار از کشور)، با عنوان اپوزیسیون و مخالف جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و اروپا ساکن بوده و در رسانه‌ها و مجامع آن کشورها، بدترین اهانت‌ها و زشت‌ترین فحاشی‌ها را علیه اسلام، نظام، مردم شریف ایران و حضرت امام راحل و امام شهیدمان داشته‌اند، بی‌آن‌که با کمترین مانع و یا مؤاخذه‌ای روبه‌رو شوند به کشور مراجعت کرده‌اند! آن یکی علناً گفته و نوشته بود که بزرگ‌ترین آرزویش [‌نستجیر بالله‌] به قتل رساندن آیت‌الله خامنه‌ای است. فلان کارگردان که اخیراً هنرپیشه زن فیلم وطن‌فروشانه و ضدایرانی او در جشنواره فیلم ونیز یک جایزه دست چندم گرفته است، یک روز بعد از شهادت آقای شهیدمان در صفحه اینستاگرام خود از این فاجعه با بیانی شرم‌آور ابراز خوشحالی می‌کند و... هنرپیشه زن فیلم او طی سخنانی در جشنواره «ونیز» به جمهوری اسلامی، مردم ایران و مخصوصاً زنان این مرز و بوم [همان‌ها که تجمع چند ماهه آنها در خیابان‌ها و میدان‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی را به زانو در آورده است‌] اهانت می‌کند.

خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تلاش و پیگیری خود برای بازگرداندن برخی از چهره‌های ضدانقلاب و فراری به کشور خبر می‌دهد... این رشته سر دراز دارد و شرح آن مصداق «‌مثنوی هفتاد من کاغذ» است که بخش‌هایی از آن را در گزارش امروز کیهان با عنوان «نشانه‌های نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز؛ از بازگشت چهره‌های وطن‌فروش تا لگدپرانی در جشنواره‌های خارجی» آورده‌ایم و شرح مفصل‌تر را به بعد موکول می‌کنیم.

۳-‌ اکنون سؤال آن است که در این میان، دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی، قضائی، اطلاعاتی و امنیتی چه می‌کنند؟! چگونه می‌توانند این همه زشتی، پلشتی، وطن‌فروشی و اهانت بی‌شرمانه به مقدساتی که خون صدها هزار شهید پای آن ریخته شده را ببینند و دم بر نیاورند؟! و اگر نمی‌بینند و اطلاع ندارند که حضورشان در این مراکز سیاست‌پرداز و تصمیم‌ساز چگونه قابل توجیه خواهد بود؟!

باید از عمق جان با خواجه شیراز همنوا شده و زبان به گلایه -که نه-‌ به اعتراض گشوده و فریاد برآوریم:

جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش

برچسب ها: حسین شریعتمداری ، ونیز ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

بدون شرح

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

شیطان ماهی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

صلح با قلم موشک

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

مظلوم‌تر از بهشتی‌

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار