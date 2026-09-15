با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت، طعم شک

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی نمایندهولی فقیه در سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت دویستمین شب حماسه‌آفرینی و میدان‌داری ملت ایران تاکید کرد: با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت، طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ذَٰلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ

ملت بزرگ، وفادار و مجاهد ایران اسلامی

سلام علیکم

در دویستمین شب حماسه‌آفرینی و میدان‌داری بی‌نظیرتان، قامت تاریخ این سرزمین بار دیگر با قامت راسخ ایمان و بصیرت شما سربلند شده است.

شما ای ملت مبعوث و آگاه، از همان ساعات آغازین تجاوز و جنگ تحمیلی جنایتکاران آمریکایی – صهیونی و شهادت امام شهید امت و فرماندهان عالی‌قدر نیروهای مسلح و دیگر شهدای مظلوم و بی‌دفاع مردمی، با حضور معجزه‌گون خود در میادین، مساجد، مصلی‌ها و حتی دورافتاده‌ترین روستاها، نه فقط سوگواری کردید، که حماسه‌های ماندگار و الهام‌بخش تاریخی آفریدید.

این حضور میلیونی، «حمایت سترگ از رزمندگان اسلام»، «خونخواهی امام شهید» و «بیعت استوار با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی» می‌باشد. شما ثابت کردید که رابطه امت و ولایت، فراتر از یک پیوند سیاسی متعارف و در حقیقت، پیوند ایمانی و عاطفی ریشه‌دار در عمق جان‌ها است.

این حضور عظیم، اعلام «موجودیت تمدنی» و «موضع‌گیری سیاسی پرطنین بین‌المللی» به تمام محاسبه‌گران جهانی بود تا به آنان یادآوری کند که ملت بزرگ ایران، با هویت اسلامی – انقلابی خود، در برابر توطئه‌های ترکیبی دشمنان و اذناب و مزدوران داخلی آنان، همچون کوهی استوار ایستاده است. شما با این میدان‌داری هدفمند و باشکوه، بزرگترین پشتوانه معنوی و عملی را برای نبرد عاشورایی نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام فراهم آوردید و خط مقدم دفاع از حریم امنیت ملی را بیمه کردید.

ای مردم بصیر! امروز میدان، میدان «جنگ تحمیلی تمام‌عیار اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و امنیتی» دشمن است. آنان که در محاسبه خود شکست خوردند، اکنون با ابراز یأس، تفرقه و فشار معیشتی می‌کوشند اراده مستحکم و اتحاد مقدس شما را تخریب کنند. اما تداوم این «اراده جمعی» و «خودآگاهی راهبردی» که در سایه رهبری حکیمانه و آینده‌نگر حضرت آقا و ایستادگی دولت شکل گرفته است، تنها راه پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی ترکیبی و نابرابر است. این سرمایه اجتماعی عظیم، میراث مشترک خون شهدا و مجاهدت‌های چهل و هشت ساله شما ملت ایران است و بی‌شک پاسداری از آن، وظیفه‌ای همگانی است.

اینجانب از طرف خود و آحاد فرماندهان، روحانیون، پاسداران و بسیجیان لازم می‌دانم که به مصداق حدیث شریف رضوی: «مَن لَم یَشکُر المُنعم مِنَ المخلوقینَ، لَم یَشکُر اللهَ عَزَّوجَلَّ» از عمق جان، این حضور اعجازگونه و تاریخ‌ساز را که تجلی «بعثت و برانگیختگی» شما و خلق «الگویی نوین» در معادلات اجتماعی – سیاسی منطقه و جهان و جلوه‌ای از تجلی جهاد و ایستادگی در خیمه ولایت می‌باشد، ارج نهاده و به امید تحقق کلام نورانی قائد شهید عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی قدس الله نفسه الزکیه که فرمودند: «... و مردم کار را تمام خواهند کرد» متواضعانه در برابر این حماسه الهی سر تعظیم فرود می‌آورم.

بار دیگر از شما امت وفادار و رزمندگان هوشیار عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نموده و مطمئنم که با استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، در سایه وحدت و تاب‌آوری ملی و اقتصاد مقاومتی، طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد و جشن نصرت و غلبه ایرانیان مصمم و تاریخ‌ساز بر دشمن آمریکایی – صهیونی را در جای‌جای این سرزمین برپا خواهیم کرد.

و السلام علی عبادالله الصالحین

عبدالله حاجی‌صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی