فرمانده نیروی هوافضای سپاه با صدور پیامی تاکید کرد که حفظ عظمت و شکوه بعثت در خیابان‌ها با تداوم انسجام و اتحاد ملی، همراه با پشتیبانی از دولت مردمی، مسئولان فعال و رزمندگان اسلام، و با سرمشق قرار دادن تدابیر رهبری معظم انقلاب ضروری است.

جوان آنلاین: سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسدران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در آستانه دویستمین شب بعثت ملت ایران تاکید کرد: متواضعانه توصیه دارم که عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی و مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز حفظ کنید.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت غیور و شجاع ایران، امت ولایت مدار

سلام علیکم

درود و رحمت الهی نثار شما شایستگان که در عمل به تکلیف دینی و ملی خود، چون کوه‌ها استوار، چون رود‌ها پر خروش و، چون تکه‌های گداخته آهن پرحرارت، با حضوری معجزه گون، خستگی ناپذیر، حماسی و دشمن شکن دویستمین شب بعثت خود را در خیابان‌ها در خونخواهی امام شهید و امتثال امر ولی فقیه حفظ کرده‌اید.

قیام شبانه شما که در دفاع از هویت استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر نموده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزش‌های والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت با عظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است.

امروز دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق و دوستان آزادگان جهان خرسند از این عزتمندی، امیدوار به پیروزی نهایی حق در برابر ظلم و استکبار گشته‌اند.

این حضور آگاهانه، پشوانه‌ای مطمئن و دلگرم کننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگر‌های دفاعی کشور و پیامی دلنشین برای پایمردی و تاب آوری سربازان جان بر کف شما ملت عزیز در نیروی هوافضای سپاه برای محافظت از کیان اسلامی ایران سربلند و خونخواهی امام شهیدمان می‌باشد.

ضمن آرزوی تحقق آخرین وعده آن امام سفر کرده، در چشیدن طعم پیروزی در کام ملت سرافراز، متواضعانه توصیه دارم که عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی و مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز حفظ نمایید.

سرباز ولایت و جان فدای ملت

سید مجید موسوی