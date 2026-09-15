تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، بهصورت تلفنی گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی، طرفین درباره تحولات منطقهای و ضرورت تقویت هماهنگیها بین کشورهای منطقه برای مقابله با سیطرهطلبی و جنگافروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سایر کشورهای منطقه گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهتمام همیشگی ایران نسبت به حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تعرضات رژیم نسلکش اسرائیل، بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از مقاومت عزتمندانه لبنان علیه اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
رئیس مجلس لبنان نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایتهایش از لبنان، گزارشی از وضعیت جاری در جنوب لبنان ارائه داد و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای توقف قانونشکنیهای رژیم اشغالگر و مواخذه و مجازات جنایتکاران را متذکر شد.