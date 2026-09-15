سرقت ۷۰ میلیاردی با خیانت کارمند صرافی

جوان آنلاین: کارمند یک صرافی که با همدستی دو سارق نقشه سرقت ۷۰ میلیارد تومان دلار، یورو و سکه را طراحی کرده بود، تصور می‌کرد با صحنه‌سازی کتک خوردن می‌تواند پلیس را فریب دهد، اما تحقیقات فنی پلیس راز او را برملا کرد. در ادامه تحقیقات نیز مشخص شد کوله مسروقه هنگام فرار سارقان به فضای سبز افتاده و مردی که آن را پیدا کرده بود، بخش زیادی از دلار‌ها و سکه‌ها را در رستوران محل کارش مخفی کرده است.



اواخر تیرماه امسال، صاحب یک صرافی در شمال‌غرب تهران به پلیس مراجعه کرد و از سرقت کوله‌ای حاوی حدود ۷۰ میلیارد تومان ارز و سکه خبر داد. او در تشریح ماجرا گفت: «صرافی من در یکی از خیابان‌های شمال‌غرب تهران قرار دارد. مدتی قبل از مغازه مجاور ما سرقت شد و سارقان مقدار زیادی طلا و سکه بردند. به همین دلیل احساس خطر کردم و تصمیم گرفتم سرمایه‌ام را به صرافی دیگرم حوالی میدان فردوسی منتقل کنم.»

وی ادامه داد: «ساعتی قبل گاوصندوق را که حاوی دلار، یورو و سکه به ارزش حدود ۷۰ میلیارد تومان بود، خالی کردم و همه آنها را داخل یک کوله‌پشتی گذاشتم. قرار شد دو نفر از کارکنانم کوله را به صرافی میدان فردوسی منتقل کنند، اما نمی‌دانستم سارقان در کمین سرمایه‌ام هستند.»

حمله دو نقابدار

صاحب صرافی در ادامه گفت: «کارمندانم از مغازه خارج شدند، اما چند دقیقه بعد در حالی که وضعیت خوبی نداشتند برگشتند و گفتند دو سارق کوله را از آنها گرفته‌اند. آنها مدعی شدند وقتی از آسانسور خارج شدند، ناگهان دو مرد نقابدار با شوکر و افشانه به آنها حمله کردند و کوله را ربودند. یکی از کارکنانم به نام بهرام آنها را تعقیب کرده، اما سارقان او را به شدت کتک زده و بعد با کوله فرار کرده‌اند.»

پس از این شکایت، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

شک پلیس به کارمند صرافی

کارآگاهان در نخستین مرحله از دو کارمند صرافی تحقیق کردند، اما در جریان بررسی اظهارات و رفتار‌های بهرام، کارمند مجروح، به او مشکوک شدند. اظهارات وی با برخی شواهد پرونده همخوانی نداشت و تناقض‌هایی در گفته‌هایش وجود داشت.

با این حال، مأموران برای اثبات همدستی او با سارقان به مدارک بیشتری نیاز داشتند. سرانجام در بررسی تلفن همراه بهرام، با پیامی مواجه شدند که در آن نوشته شده بود: «سهم مرا پرداخت کنید.»

از سوی دیگر، بررسی تماس‌ها و پیام‌های تلفنی نشان داد بهرام از چند روز قبل با دو مرد در ارتباط بوده است. به این ترتیب، کارآگاهان او را به عنوان مظنون اصلی بازداشت کردند.

اعتراف به نقشه سرقت

بهرام در ابتدا همه چیز را انکار کرد، اما وقتی با مدارک و شواهد پلیس روبه‌رو شد، لب به اعتراف گشود و از نقشه سرقت پرده برداشت.

او گفت: «چند سال است در صرافی کار می‌کنم، اما وضعیت مالی خوبی ندارم و مشکلات مالی همیشه آزارم می‌داد. مدتی قبل با دو نفر به نام‌های پیمان و سعید آشنا شدم. آنها هم مشکل مالی داشتند و پیشنهاد دادند از صرافی سرقت کنیم.»

متهم ادامه داد: «ابتدا قبول نکردم، اما وقتی فهمیدم صاحب صرافی قصد دارد ۷۰ میلیارد تومان دلار، یورو و سکه را از این مغازه به صرافی دیگر منتقل کند، وسوسه شدم. موضوع را با دوستانم در میان گذاشتم و در نهایت نقشه را طراحی و اجرا کردیم.» بهرام درباره صحنه‌سازی خود نیز گفت: «دو همدستم عمداً مرا به شدت کتک زدند تا پلیس به من مشکوک نشود، اما دستم رو شد. بعد از سرقت هرچه با آنها تماس گرفتم جواب ندادند و دیگر خبری از آنها ندارم.»

کوله ۷۰ میلیاردی گم شد!

پس از اعتراف بهرام، مأموران دو همدست او را نیز شناسایی و دستگیر کردند. با این حال، پیمان و سعید مدعی شدند سرقت آنها ناکام مانده و کوله حاوی ارز و سکه را در جریان فرار گم کرده‌اند.

یکی از آنها گفت: «هنگام فرار صدای آژیر خودروی پلیس را شنیدیم و تصور کردیم مأموران در تعقیب ما هستند. ترسیدیم و هنگام فرار با جعبه‌ای پر از شیشه نوشابه داخل پیاده‌رو برخورد کردم و کوله از دستم افتاد. از ترس برنگشتم و به فرار ادامه دادم. ساعتی بعد با همدستم به محل برگشتیم، اما هرچه گشتیم کوله را پیدا نکردیم.»

راز کوله در دوربین‌ها

کارآگاهان برای بررسی صحت این ادعا، دوربین‌های مداربسته اطراف محل را بازبینی کردند. تصاویر نشان داد سارقان با مشاهده خودروی پلیس دچار ترس و دستپاچگی شده و در جریان فرار تعادل خود را از دست داده‌اند و کوله به داخل فضای سبز پرتاب شده است.

اما بررسی دوربین‌های دیگر، سرنخ تازه‌ای به دست داد. تصاویر نشان می‌داد لحظاتی پس از فرار سارقان، پسر جوانی وارد فضای سبز شده و کوله را با خود برده‌است.

کارآگاهان با دنبال کردن مسیر این فرد در دوربین‌های مداربسته، سرانجام به یک رستوران رسیدند و مشخص شد مرد جوان یکی از کارکنان همان رستوران است.

فکر کردم هدیه خداست

کارگر رستوران بازداشت شد، اما در ابتدا منکر پیدا کردن کوله شد. با این حال، تحقیقات پلیس نشان داد او که وضعیت مالی مناسبی نداشته، به‌تازگی خودروی گران‌قیمتی خریداری کرده است.

مأموران بازرسی رستوران را آغاز کردند و در جریان آن، مقدار زیادی دلار و سکه را که متهم به شکل ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف رستوران مخفی کرده بود، کشف کردند.

این کشف باعث شد مرد جوان به ناچار به پیدا کردن کوله اعتراف کند.

او گفت: «وقتی کوله را پیدا کردم، تصور کردم هدیه‌ای از طرف خداست. از اینکه چنین گنج باارزشی پیدا کرده بودم خیلی خوشحال شدم. ابتدا چند سکه را برای خانواده‌ام فرستادم و بقیه دلار‌ها و سکه‌ها را داخل رستوران مخفی کردم تا بعداً از آنها استفاده کنم.»

در نهایت با تکمیل تحقیقات، متهمان پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و کیفرخواست آنها صادر شد. قرار است آنها به‌زودی در دادگاه محاکمه شوند.