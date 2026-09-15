فرمانده کل انتظامی کشور از کاهش چشمگیر سرقت خودرو، فعالیت ۲ هزار و ۴۵۰ گشت آگاهی در سراسر کشور و رسیدن میزان کشف خودرو‌های سرقتی به حدود ۹۹ درصد خبر داد

جوان آنلاین: فرمانده کل انتظامی کشور از کاهش چشمگیر سرقت خودرو، فعالیت ۲ هزار و ۴۵۰ گشت آگاهی در سراسر کشور و رسیدن میزان کشف خودرو‌های سرقتی به حدود ۹۹ درصد خبر داد و گفت: پلیس در کنار مقابله با جرائم، برای برخورد با عوامل ناامنی و اغتشاش نیز در آمادگی کامل قرار دارد.

سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت، از همراهی مردم با پلیس قدردانی کرد و گفت: اگر پلیس عملکرد مثبتی دارد، به دلیل همراهی مردم است و بدون مشارکت شهروندان، پلیس نمی‌تواند به تنهایی در مقابله با جرائم موفق باشد. وی سرقت را دارای سه ضلع «سارق، مال‌باخته و مال‌خر» دانست و افزود: اگر در یک یا دو ضلع از این چرخه اقدامات مؤثری انجام شود، زمینه ارتکاب سرقت کاهش پیدا خواهد کرد.

هشدار به مال‌باختگان

سردار رادان با تأکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از سرقت گفت: در برخی پرونده‌ها شرایط محل سرقت به‌گونه‌ای است که سارق برای ورود با مانع جدی مواجه نمی‌شود. پنجره‌ها و در‌های غیرایمن، نگهداری اموال در محل‌های نامناسب و رعایت نکردن نکات ساده ایمنی از جمله عواملی است که فرصت سرقت را افزایش می‌دهد. وی درباره سرقت خودرو نیز هشدار داد: گاهی راننده خودرو را روشن رها کرده و برای چند دقیقه از آن فاصله می‌گیرد و سارق از همین فرصت کوتاه استفاده می‌کند، بنابراین مردم نیز باید سهم خود را در پیشگیری از سرقت جدی بگیرند.

سقوط سرقت خودرو

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به راه‌اندازی گشت‌های آگاهی گفت: امروز ۲ هزار و ۴۵۰ گشت آگاهی در سراسر کشور فعال هستند و بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مورد کشف خودرو توسط همین گشت‌ها انجام شده‌است. سردار رادان میزان کشف خودرو‌های سرقتی را حدود ۹۹ درصد اعلام کرد و افزود: در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو سرقت شد، اما در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ این رقم به کمتر از ۱۰۰ دستگاه رسیده‌است.

کشف ۵/۸۹ درصد جرائم سایبری

سردار رادان در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس فتا گفت: ۵/۸۹ درصد جرائم واقع‌شده در حوزه سایبری کشف می‌شود. همچنین در بازه زمانی مورد اشاره، ۶۱ میلیارد تومان از وجوه مردم که در جریان کلاهبرداری‌های سایبری از دست رفته‌بود، شناسایی، متوقف و به مالباختگان بازگردانده شد. سردار رادان درباره «زمان طلایی» در کلاهبرداری‌های مالی سایبری نیز گفت: ۱۵ تا ۲۰ دقیقه نخست پس از وقوع کلاهبرداری بسیار مهم است و اگر مالباخته در این مدت موضوع را به پلیس اطلاع دهد، امکان توقف انتقال وجه افزایش پیدا می‌کند.

کشف ۳۰ تن مواد مخدر

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین از کشف بیش از ۳۰ تن انواع مواد مخدر از ۹ اسفند تاکنون خبر داد و گفت این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته‌است.

برخورد قاطع با عوامل ناامنی

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی پلیس برای مقابله با عوامل ناامنی گفت: پلیس در شرایط فعلی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و اگر افرادی با دعوت یا هدایت دشمن بخواهند در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند، با آنها برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده علیه عوامل اغتشاش و ناامنی افزود: تاکنون حدود ۶ هزار نفر از افرادی که در این زمینه فعالیت داشته‌اند، دستگیر شده‌اند و شناسایی و برخورد با سایر عوامل نیز ادامه دارد.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: پلیس در برابر عوامل ناامنی و کسانی که قصد ایجاد آشوب و اختلال در امنیت جامعه را دارند، مماشات نخواهد کرد و برای حفظ امنیت مردم آمادگی کامل دارد.