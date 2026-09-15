شکست «حماسه نجات» با روایت هالیوودی

روایت تازه واشینگتن از ماجرای نجات خلبانان امریکایی در ایران، این بار با چاشنی یک «حماسه» رسانه‌ای همراه شده است؛ روایتی که در آن، فرار خلبانان، ایمان آنان، ۵۰ ساعت گریز و عملیات گسترده نجات، به متن اصلی ماجرا تبدیل شده و اصل درگیری و خسارت‌های واردشده به نیرو‌های امریکایی به حاشیه رفته است. پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه با رد این روایت، تأکید کرده است که پشت پرده «حماسه نجات»، واقعیتی به نام شناسایی و رهگیری نیرو‌های امریکایی و سرنگونی جنگنده F۱۵E استرایک‌ایگل با کال‌ساین ۴۴ DUDE قرار دارد.

۱۴ فروردین‌ماه امسال دو فروند هواپیمای عملیات ویژه J۱۳۰-MC پس از ورود به عمق خاک ایران شناسایی و رهگیری شدند و در جریان درگیری آسیب جدی دیدند؛ آسیب‌هایی که در نهایت آنها را در یک باند صحرایی زمین‌گیر کرد. به گزارش سپاه نیوز، در جریان این عملیات، چند فروند بالگرد MH- ۶ لیتل‌برد و بالگرد‌های پشتیبان نیز آسیب دیدند یا امکان خروج پیدا نکردند. بر اساس این گزارش، نیرو‌های امریکایی پس از ناامیدی از بازیابی تجهیزات، برای جلوگیری از افتادن لاشه‌ها و فناوری‌های حساس به دست ایران، هواپیما‌ها و بالگرد‌های باقی‌مانده را عمداً منهدم کردند. پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه، ادعای «گیرکردن ساده چرخ‌ها در شن» را که واشینگتن علت حادثه عنوان کرده، یک «نمایش هالیوودی» برای مدیریت افکار عمومی امریکا توصیف کرده است. آنچه امریکا منتشر کرده، همه ابعاد حادثه را بازگو نمی‌کند. این گزارش با اشاره به تکرار مکرر واژه‌های مرتبط با امریکا و مردم این کشور در روایت منتشرشده، آن را تلاشی برای آرام‌کردن افکار عمومی خسته از یک جنگ «پرهزینه و نامحبوب» می‌داند. گزارش همچنین به زخمی‌شدن چند افسر امریکایی و نابودی دو هواپیمای هرکولس و چند لیتل‌برد اشاره کرده و می‌نویسد یک فروند بلک‌هاوک، یک جنگنده A- ۱۰ و چند پهپاد از سری‌های MQ- ۹ و MQ- ۱ نیز در این ماجرا مطرح هستند؛ تجهیزاتی که، یا در روایت منتشرشده امریکا جایی نداشته‌اند یا با سرعت از کنار آنها عبور شده است. اما، «اصل ماجرا» نه روایت بقای خدمه و عملیات نجات، بلکه رهگیری و سرنگونی جنگنده F- ۱۵E استرایک‌ایگل با شماره بدنه ۰۰- ۳۰۰۰ و کال‌ساین DUDE ۴۴ است. این گزارش، هواپیمای مذکور را متعلق به اسکادران ۴۹۴ جنگنده از بال ۴۸ و مستقر در پایگاه لیکنهیث بریتانیا معرفی می‌کند و می‌افزاید که لاشه و علائم شناسایی آن نیز بعداً در ایران به نمایش درآمده است. به نوشته سپاه نیوز، تمرکز رسانه‌های امریکایی بر «سقوط معجزه‌آسا»، ایمان خلبان، فرار ۵۰ساعته و عملیات عظیم نجات، نقطه کانونی خبر را تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که به جای پاسخ به یک پرسش اساسی ــ چگونه DUDE ۴۴ در عمق خاک ایران کشف و سرنگون شد؟ ــ افکار عمومی با داستان قهرمانی خدمه و تیم نجات مواجه می‌شود. بر اساس این روایت، آنچه در قاب رسانه‌های امریکایی برجسته شده، «حماسه نجات» است؛ اما واقعیتی که در پس این روایت قرار دارد، چیز دیگری است: سرنگونی یک جنگنده F-۱۵E و خسارت‌های سنگین عملیات امریکا برای بازیابی خدمه و تجهیزات.