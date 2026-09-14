بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، ممانعت از حضور محمد اسلامی در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رویه‌ای خطرناک برای همه کشور‌ها دانست و تأکید کرد که آژانس و کشور‌های عضو باید در برابر زورگویی و فشار سیاسی آمریکا ایستادگی کنند.

جوان آنلاین: کمالوندی روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس گفت: «جلوگیری از حضور (رئیس سازمان انرژی اتمی ایران) در کنفرانس عمومی، رویه‌ای ایجاد می‌کند که بر همه تأثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل باید در برابر چنین زورگویی و فشار سیاسی ایستادگی کنیم.»

وی افزود: «این اقدام بدخواهانه اخیر دولت آمریکا را نمی‌توان چیزی جز رفتاری کودکانه دانست.»

معاون سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد که آژانس و دیگر کشور‌ها وظیفه دارند دولت آمریکا را برای رعایت قواعد، به‌ویژه آیین کار آژانس، تحت فشار قرار دهند و فشار بر کشور‌های مختلف و این نهاد بین‌المللی را نپذیرند.

دولت اتریش در اقدامی خلاف تعهدات این کشور بعنوان میزبان نهاد‌های بین‌المللی و تحت فشار آمریکا، روادید محمد اسلامی را لغو و به این ترتیب از حضور وی در نشست کنفرانس عمومی آژانس ممانعت کرد.

نماینده آمریکا در کنفرانس عمومی آژانس اذعان کرد واشنگتن با درخواست معافیت سفر اسلامی مخالفت کرده است. وی مدعی شد که این مخالفت، طبق قواعد کمیته تحریم‌های سازمان ملل، به رد درخواست انجامیده است.

نماینده اتریش نیز در دفاع از عملکرد کشورش گفت که وین درخواست معافیت از ممنوعیت سفر را ارائه کرده، اما این درخواست رد شده است. او مدعی شد که اتریش در نتیجه این تصمیم، موظف به جلوگیری از ورود یکی از اعضای هیأت ایران بوده است.

رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در پاسخ به این توجیهات تصریح کرد که درخواست روادید رئیس هیأت ایرانی یک ماه پیش ارائه و روادید وی صادر شده بود، اما پس از آن به بهانه تحریم‌ها از ورود او جلوگیری شد.

نجفی تأکید کرد که لغو روادید تحت فشار یک کشور مشخص صورت گرفته و توجیه حقوقی ادعایی، پس از آن برای این اقدام ساخته شده است. وی ممانعت از حضور رئیس هیأت ایران را نقض حقوق کشورمان و تعهدات اتریش به‌عنوان میزبان آژانس دانست و خواستار اقدام اصلاحی فوری و تضمین تکرار نشدن چنین وقایعی شد.