کد خبر: 1379387
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۷
سیاست » اخبار کلی
فرمانده هوانیروز ارتش:

اجازه ندادیم در دو جنگ اخیر دشمنان به اهداف خود دست یابند

قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز تاکید کرد: با رشادت و ازخودگذشتگی رزمندگان و حضور با بصیرت مردم و اجازه ندادیم دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ خلبان قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان پایگاه پنجم رزمی هوانیروز در مشهد، با اشاره به ایستادگی ایران مقابل دشمنان، اظهار کرد: در طول سال گذشته و امسال دو جنگ تمام‌عیار را با ابرقدرت‌های دنیا پشت سر گذاشتیم؛ جنگ‌هایی که ظالمانه بر ما تحمیل شد اما نیت‌ها و اهداف دشمنان در این نبردها نقش بر آب شد. با رشادت و ازخودگذشتگی رزمندگان و حضور با بصیرت مردم، این جنگ‌ها را با سربلندی پشت سر گذاشتیم و اجازه ندادیم دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، وی به جنایات دشمنان در جریان جنگ‌های اخیر پرداخت و تاکید کرد: در نقاطی از کشور به‌خاطر هدف قرار دادن یک دانشمند، ده‌ها زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودک به شهادت رسیدند و دشمن در این جنگ هیچ‌گونه قوانین و موازین حقوق بشری را رعایت نکرد.

فرمانده هوانیروز ارتش ایثارگری، فداکاری و ازخودگذشتگی رزمندگان را از عوامل مهم سربلندی کشور در این نبرد دانست و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم، با آمادگی و روحیه‌ای مثال‌زدنی در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کردند.

امیر سرتیپ خاموشی همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی، تقویت توان دفاعی و انتقال تجربیات دوران دفاع و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید و تصریح کرد: هوانیروز ارتش با تکیه بر توان نیروهای متخصص و تجهیزات بومی، برای دفاع از تمامیت ارضی کشور آماده است.

برچسب ها: هوانیروز ارتش ، قدرت ایران در منطقه ، قدرت نظامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار