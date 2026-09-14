اجازه ندادیم در دو جنگ اخیر دشمنان به اهداف خود دست یابند

جوان آنلاین: امیر سرتیپ خلبان قاسم خاموشی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع فرماندهان پایگاه پنجم رزمی هوانیروز در مشهد، با اشاره به ایستادگی ایران مقابل دشمنان، اظهار کرد: در طول سال گذشته و امسال دو جنگ تمامعیار را با ابرقدرتهای دنیا پشت سر گذاشتیم؛ جنگهایی که ظالمانه بر ما تحمیل شد اما نیتها و اهداف دشمنان در این نبردها نقش بر آب شد. با رشادت و ازخودگذشتگی رزمندگان و حضور با بصیرت مردم، این جنگها را با سربلندی پشت سر گذاشتیم و اجازه ندادیم دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، وی به جنایات دشمنان در جریان جنگهای اخیر پرداخت و تاکید کرد: در نقاطی از کشور بهخاطر هدف قرار دادن یک دانشمند، دهها زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودک به شهادت رسیدند و دشمن در این جنگ هیچگونه قوانین و موازین حقوق بشری را رعایت نکرد.
فرمانده هوانیروز ارتش ایثارگری، فداکاری و ازخودگذشتگی رزمندگان را از عوامل مهم سربلندی کشور در این نبرد دانست و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم، با آمادگی و روحیهای مثالزدنی در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی کردند.
امیر سرتیپ خاموشی همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی، تقویت توان دفاعی و انتقال تجربیات دوران دفاع و مقاومت به نسلهای آینده تأکید و تصریح کرد: هوانیروز ارتش با تکیه بر توان نیروهای متخصص و تجهیزات بومی، برای دفاع از تمامیت ارضی کشور آماده است.