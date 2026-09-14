کد خبر: 1379376
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
سیاست » اخبار کلی

«اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در مجمع تشخیص

محکومیت‌های ​​​​​​​کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار داد.

جوان آنلاین: کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور معاونت زنان ریاست جمهوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون راهبردی قوه قضائیه، طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز شنبه ۲۱ شهریور ماه تشکیل جلسه داد و طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار داد.

حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع ، در این نشست ، مصوبه مذکور را از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار داد و به موادی از مغایرت ها اشاره نمود.

در ادامه، گزارش کمیته زنان و خانواده دبیرخانه مجمع درخصوص مغایرت این مصوبه با بند نهم سیاست های کلی قانون‌گذاری و بند هفتم سیاست‌های کلی خانواده و بند یک سیاست های کلی قضائی قرائت شد. سپس، نمایندگان و مسئولان مربوطه از قوای سه‌گانه دیدگاه‌ها و توضیحات خودرا بیان کردند.

همچنین اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مذکور پرداختند.

برچسب ها: مجمع تشخیص ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مالی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار