معاون اول رئیس‌جمهور با استقبال از ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، از تشکیل کارگروهی برای اجرای این قانون خبرداد و گفت: راهبرد دولت، دستیابی ایران به جایگاه تک‌رقمی جهان در هوش مصنوعی است.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، با اشاره به روند رو به رشد استفاده از هوش مصنوعی در کشور گفت: راهبرد دولت براساس فرمایش‌ها و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب، دستیابی به جایگاه تک‌رقمی جهان در حوزه هوش مصنوعی است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون انصافاً قانون خوبی است و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن تشکر می‌کنم. این قانون با راهبرد دولت چهاردهم برای توسعه فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، کاملاً منطبق است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: رویکرد دولت و مجلس در حوزه فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، توجه به سیاست‌های کلی نظام و دیدگاه‌های امام شهید درباره این فناوری‌هاست. امام شهید نگاهی عمیق، دقیق، بلندمدت و جامع به علم و فناوری داشتند و کشور در مسیر اجرا و حاکمیت این دیدگاه‌ها و فرامین قرار دارد.

عارف با تأکید بر اینکه یک سازمان یا تشکیلات به‌تنهایی نمی‌تواند مسئولیت سنگین راهبری هوش مصنوعی را برعهده بگیرد، گفت: به همین دلیل با تمرکز امور هوش مصنوعی در یک ستاد مخالف بودیم و معتقدیم برای پیشبرد این حوزه به همکاری و مشارکت سایر نهادها نیاز داریم.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر قانون ملی توسعه هوش مصنوعی اظهار کرد: اگر دولت می‌خواست در زمینه هوش مصنوعی لایحه‌ای تهیه کند، آن لایحه شباهت بسیار زیادی با قانون مصوب مجلس داشت. اکنون این قانون لازم‌الاجراست و باید مبنای حرکت کشور قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید با وفاق ملی، همدلی و همبستگی کار را پیش ببریم و در این مسیر گرفتار آفت بخشی‌نگری یا سیاسی‌نگری نشویم تا قانون به‌خوبی اجرا شود و بتوانیم به هدف خود برای دستیابی به رتبه تک‌رقمی جهان در هوش مصنوعی برسیم.

تشکیل کارگروه برای اجرای سریع قانون هوش مصنوعی

عارف ایجاد صندوق برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و تشکیل مراکز مختلف توسعه این فناوری را از نقاط قوت قانون جدید دانست و گفت: کارگروهی با حضور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تشکیل خواهد شد تا قانون ملی توسعه هوش مصنوعی هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

وی با توصیه به پرهیز از نگاه سیاسی به توسعه فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد: سازمانی که براساس قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تشکیل می‌شود باید نقش ستادی داشته باشد، نه اجرایی؛ موضوعی که در قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است. این قانون لازم‌الاجراست، هرچند در صورت نیاز می‌توان اصلاحاتی نیز در آن اعمال کرد.

عارف: جنگ‌های آینده، جنگ فناوری است

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «جنگ‌های آینده، جنگ‌های فناوری است»، گفت: افسران این جنگ دانشمندان جوان ما هستند که دستاوردهای علمی آنان را در دفاع از کشور در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مشاهده کردیم.

عارف از اجرای برنامه سه‌ساله دولت برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حوزه علم و فناوری و قرار گرفتن ایران در جایگاهی تأثیرگذار در منطقه و جهان خبر داد و افزود: باید با اتکا به پیشرفت‌های علمی و فناوری کاری کنیم که هیچ دشمنی جرأت حمله به کشورمان را پیدا نکند.

وی ادامه داد: ظرفیت علمی کشور در دو جنگ اخیر به‌خوبی نمایان شد و دشمن به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت. ما شاخ نظام سلطه را شکستیم، اما باید مسیر پیشرفت علمی و فناوری کشور را ادامه دهیم. دانشمندان و متخصصان جوان و برجسته‌ای در کشور داریم که انگیزه زیادی برای پیشرفت علمی ایران دارند و باید از آنان حمایت کنیم.

پیشنهاد نام «جان‌فدای علمی» برای برنامه فناوری‌های پیشرفته

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید برنامه‌ای جامع برای توسعه فناوری‌های پیشرفته در دو سال آینده داشته باشیم و حتی می‌توانیم نام آن را «جان‌فدای علمی» بگذاریم و با تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی همه نهادها حول این برنامه حرکت کنیم.

در این جلسه همچنین گزارش اقدامات دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، گزارش عملکرد سکوی ملی هوش مصنوعی و گزارش بررسی برنامه‌های مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری در حوزه هوش مصنوعی ارائه شد.

همچنین کلیات تشکیل «بنیاد توسعه هوش مصنوعی جمعیت هلال احمر» در این جلسه به تصویب رسید.