جوان آنلاین: هفتاد و سومین جلسه کمیته انتخاب رؤسای دانشگاه‌های کشور، به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور حجت الاسلام والمسلمین رستمی، ظفرقندی، سیمایی صراف و مخبردزفولی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاه‌ و پژوهشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه تایید صلاحیت روسای دانشگاه‌های کشور، در خصوص مصوبات این جلسه اظهار داشت: در جلسه امروز کمیته ۱۶ نفر از رؤسای دانشگاه‌ و پژوهشگاه های کشور انتخاب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: بر اساس رأی اعضای کمیته، بهرام جعفری به عنوان ریاست دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، امید علی اسماعیلی پور کلرود به عنوان ریاست دانشگاه جیرفت، مسعود نصیری زرندی به عنوان ریاست دانشگاه سمنان، رضا سلیمانی به عنوان ریاست دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی، غلامرضا زمانیان به عنوان ریاست دانشگاه سیستان وبلوچستان، منوچهر معظمی به عنوان ریاست دانشگاه هنر ایران، سیده فاطمه فقیهی به عنوان ریاست دانشگاه حضرت معصومه (س )، سید محمد رضا امیری طهرانی زاده به عنوان ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کمال الدین قرنجیک به عنوان ریاست پژوهشگاه رنگ، علیرضا طالبی زاده رفسنجانی به عنوان ریاست دانشگاه حضرت ولی عصر(عج) رفسنجان، عبد الرحمان مصطفایی به عنوان ریاست دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام، محمد رضا رحیمی به عنوان ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی، سید حمید رضا قافله باشی به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، ایوب بدراق نژاد به عنوان ریاست دانشگاه پیام نور استان گلستان، علی محمدی به عنوان ریاست دانشگاه پیام نور استان زنجان و مهین ریگی به عنوان رئیس پژوهشگاه زابل انتخاب شدند.