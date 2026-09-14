بقایی: در عرض ۳۵ثانیه ۲هزارکیلو مواد منفجره بر فراز شهر لامرد منفجر شد

جوان آنلاین: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با اشاره به جنایات گسترده امریکا در جنگ اخیر علیه غیر نظامیان گفت: در عرض ۳۵ ثانیه ۲۰۰۰ کیلو مواد منفجره بر فراز شهر لامرد منفجر کردند که هدف آنها ایجاد ارعاب بود.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مردم لامرد، به‌ویژه خانواده‌های شهدا و جانبازان، مصداق واقعی صبر و بصیرت در میدان دفاع و مقاومت در برابر جنایتکاران هستند.

بقایی: تداوم جنگ در منطقه تنها یک برنده دارد و آن رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی تک‌مؤلفه‌ای نیست، گفت: نمی‌توان درباره موضوعات حساس و پیچیده امنیت ملی صرفاً بر اساس یک عامل مانند نوسانات قیمت نفت تصمیم‌گیری کرد.

اسماعیل بقایی در نشست خبری خود درباره انتقادها از عملکرد وزارت امور خارجه اظهار کرد: همه می‌دانند که تصمیم‌گیری در مورد مباحث سیاست خارجی و امنیت ملی، تک‌مؤلفه‌ای نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس یک مؤلفه درباره موضوعات بسیار حساس و پیچیده مرتبط با امنیت ملی کشور تصمیم گرفت.

وی افزود: ما نباید به دلیل اقدامات نسنجیده یا بدعهدی دیگران، اقدامات منطقی و آینده‌نگرانه خودمان را زیر سؤال ببریم.

بقایی درباره تفاهم ایران و عمان درخصوص تعیین مسیرهای ایمن دریانوردی گفت: ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی درباره موضوعی که منحصراً مربوط به خودشان است، پس از هفته‌ها مذاکره به تفاهم رسیدند و تصمیم داشتند در راستای یک رویکرد مسئولانه و دوراندیشانه، این تفاهم را در نشستی با حضور کشورهای منطقه مطرح کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در این تفاهم، حقوق حاکمیتی و حاکمیت دو دولت ساحلی در نظر گرفته شده و همه جوانب موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. قرار بود این موضوع صرفاً در نشست مذکور مطرح شود.

وی با بیان اینکه ایران و عمان فرصت مناسبی برای گفت‌وگو میان کشورهای منطقه فراهم کرده بودند، گفت: انتظار می‌رفت کشورهای منطقه فرصت‌شناس باشند و قدر چنین موقعیت‌هایی را بدانند. اگر واقعاً معتقدیم که به‌عنوان همسایگان دائمی، با وجود همه اختلافات و شکایت‌هایی که به‌حق از عملکرد برخی کشورها داریم، باید دور یک میز بنشینیم و درباره ایجاد منطقه‌ای امن و به دور از مداخله بازیگران مخرب خارجی گفت‌وگو کنیم، این نشست فرصت بسیار مناسبی بود.

بقایی درباره تعویق نشست مذکور نیز گفت: خبری که مطرح شده، درست است و عربستان درخواست کرده است که این نشست فعلاً برگزار نشود.

وی با اشاره به برخی مباحث درباره ارتباط این موضوع با تحولات میان عربستان و یمن اظهار کرد: دادن آدرس اشتباه مشکلی را حل نمی‌کند. مشکلات موجود ریشه‌های طولانی‌مدت دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده و در عمل نیز نشان داده است که آماده کمک برای حل‌وفصل اختلافات میان کشورهای منطقه است، به‌گونه‌ای که خود این کشورها بتوانند درباره مسائلشان به تفاهم برسند و ایران نیز هیچ نقش مداخله‌ای در این روند نداشته باشد.

بقایی ادامه داد: ما به‌خوبی می‌دانیم که تداوم جنگ در منطقه میان کشورهای اسلامی تنها یک برنده دارد و آن برنده کسی نیست جز رژیم صهیونیستی؛ رژیمی که به دنبال استمرار تنش و ناامنی در منطقه و میان کشورهای اسلامی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره گام بعدی ایران و عمان پس از نهایی شدن تفاهم گفت: تفاهم میان ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی نهایی شده است. درخصوص گام بعدی و اینکه این تفاهم به چه شکلی اعلام یا ثبت شود، با مشورت عمان تصمیم‌گیری خواهیم کرد و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

هیچ مداخله‌ای از سوی ایران در مباحث مرتبط با یمن وجود ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه ایران در تحولات مرتبط با یمن مداخله‌ای ندارد، گفت: ما به‌عنوان کشوری که وضعیت منطقه برایمان اهمیت دارد، می‌دانیم برخی طرف‌ها از شرایط موجود برای تشدید اختلافات و تفرقه میان کشورهای اسلامی سوءاستفاده می‌کنند.

اسماعیل بقایی در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد: بیان صریح مواضع ایران نباید به‌عنوان مداخله در موضوع یمن تلقی شود. یمنی‌ها خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند و انصارالله نیز یک طرف مستقل یمنی است که بر اساس مصالح و منافع خود تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.

وی افزود: نمی‌توان تحولات امروز را بدون توجه به سابقه موضوع تحلیل و درباره آن اظهارنظر کرد. یمن طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته مورد تعرض قرار داشته و محاصره‌ای ظالمانه علیه این کشور اعمال شده است. یمنی‌ها تلاش‌های زیادی کردند تا از مسیرهای مختلف به حقوق و کرامت خود دست پیدا کنند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و در نهایت تصمیماتی را که برای احقاق حقوق خود مناسب می‌دانند، اتخاذ کردند.

بقایی ادامه داد: همزمان باید توجه داشت که یمنی‌ها در سال‌های گذشته چندین بار مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته‌اند. موضع اصولی یمنی‌ها در قبال مسئله فلسطین که مسئله اول جهان اسلام و به نوعی جهان امروز است، روشن بوده است.

وی با اشاره به مواضع یمن درباره تحولات منطقه گفت: نسل‌کشی در فلسطین، اشغالگری و اقدامات توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در لبنان، سوریه و دیگر کشورها، از جمله موضوعاتی است که یمنی‌ها نسبت به آن موضع‌گیری کرده‌اند. آنها نشان داده‌اند که انسان‌هایی آزادی‌خواه هستند و مسائل جامعه اسلامی و مسائل انسانی برایشان اهمیت دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: امنیت کشتیرانی و آزادی تجارت دریایی باید برای همه لحاظ شود و همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند. نمی‌توان یک کشور یا کشورهایی را مورد حمله و محاصره دریایی قرار داد و در عین حال انتظار داشت که آنها نگهبان و پاسبان امنیت کشتیرانی دریایی باشند.

بقایی توصیه کرد: همه کشورهای منطقه واقعیت‌ها را ببینند و از فرافکنی و اتهام‌زنی بی‌اساس به دیگران خودداری کنند، به‌ویژه اگر واقعاً قصد دارند مشکلات را حل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تکرار برخی ادعاها و اتهام‌ها ممکن است باعث شود خود ادعاکننده نیز به این ادعاها باور کند و در نتیجه در یافتن راه‌حل برای مشکل دچار اشتباه محاسباتی شود.

اتهام آمریکا درباره نقش ایران در حمله به زیرساخت نفتی عربستان

بقایی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی مبنی بر نقش ایران در حمله‌ای از عراق به خط لوله شرق ـ غرب نفت عربستان، اظهار کرد: آمریکایی‌ها در حال تولید اخبار و ادعاهای دروغ هستند و در این مورد تردیدی نیست.

وی افزود: یکی از نکاتی که به آن اشاره کردم، همین موضوع است که آمریکا در شرایط کنونی برای ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه، مدام به تولید ادعاهای دروغ متوسل می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این یکی از تبعات مسائلی است که در منطقه ما وجود دارد و کشورهای منطقه باید مشکلات خود را میان خودشان حل کنند؛ در غیر این صورت، طرف‌هایی که خیر و صلاح منطقه ما را نمی‌خواهند، مدام به این دروغ‌ها متوسل خواهند شد تا مسائل را پیچیده‌تر کنند.

بقایی تأکید کرد: ادعاهایی که مقامات آمریکایی درباره دخالت ایران در این تحولات مطرح کرده‌اند، درست نیست و جمهوری اسلامی ایران این ادعاها را قاطعانه تکذیب می‌کند.

واکنش بقایی به ادعاهای مدیرکل آژانس درباره فعالیت هسته‌ای ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره وجود نشانه‌هایی از فعالیت هسته‌ای در ایران گفت: درباره این موضوع بارها صحبت شده است.

بقایی با اشاره به نحوه طرح این ادعاها اظهار کرد: گاهی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار یک پرونده سری و محرمانه کشف شده است؛ در حالی که در واقع با «هیاهو برای هیچ» مواجه هستیم.

وی افزود: این موضوع پیش از این نیز مطرح شده و درباره آن توضیح داده‌ایم. باید اجازه داد مباحث مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب‌های فنی و حقوقی خود بررسی شود و از ایجاد فضاسازی و هیاهوی رسانه‌ای در این زمینه پرهیز شود.