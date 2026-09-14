نفوذ سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه

سازمان هواشناسی کشور با پیش‌بینی رگبار پراکنده باران در ارتفاعات شمالی، از نفوذ جریانات شمالی، کاهش نسبی دما و آغاز بارش‌ها در سواحل خزر و اردبیل از اواخر هفته خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و همدیدی، امروز (دوشنبه) در ارتفاعات اردبیل، بخش‌هایی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات استان‌های تهران، سمنان و خراسان شمالی، افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی بعدازظهر امروز در استان‌های قم، اصفهان و فارس و نیز مناطقی از شمال‌شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک مورد انتظار است.

روز سه‌شنبه در ارتفاعات استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست. در این روز وزش باد در نوار شرقی کشور تقویت شده و خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق رخ خواهد داد.

روز چهارشنبه در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم می‌شود؛ در حالی که وزش باد در نوار شرقی همچنان تداوم خواهد داشت.

از بعدازظهر پنجشنبه با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما در استان گیلان و مناطق شرقی استان اردبیل آغاز می‌شود. این سامانه روز جمعه در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور سبب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد خواهد شد.

امروز شرق دریای خزر و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، شرق خلیج‌فارس و تنگه هرمز مواج و متلاطم خواهند بود.

آسمان تهران نیز امروز صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد شدید و افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر با احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. بیشینه دمای پایتخت امروز به ۳۱ و کمینه آن به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.