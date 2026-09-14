فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر آمادگی کامل پلیس در شرایط جنگی، گفت: اگر فردی به دعوت دشمن بخواهد ناامنی ایجاد کند، پلیس او را مانند دشمن می‌بیند و بدون اغماض با وی برخورد خواهد کرد چراکه با وطن فروشان شوخی نداشته و نداریم.

جوان آنلاین: سردار احمد رضا رادان در گفت و گویی اظهار کرد: فراجا امروز در آمادگی کامل به سر می‌برد و حتی نسبت به پیش از جنگ، در همه ابعاد آماده‌تر هستیم؛ در حوزه مرزبانی، انتظامی و همچنین حوزه خدماتی آمادگی بیشتری داریم.

به گزارش ایرنا، وی تأکید کرد: ما با امنیت مردم شوخی نداریم و اگر «وطن‌فروشی» به دعوت دشمن بخواهد ناامنی ایجاد کند، او را مانند دشمن می‌بینیم و با وی همانند دشمن برخورد خواهیم کرد و هیچ رودربایستی نیز در این زمینه نداریم.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: حضور مردم باعث شد بسیاری از برنامه‌هایی که دشمن در سر داشت، محقق نشود؛ از جمله برای چهارشنبه آخر سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های مفصل دشمن این بود که مدلی مشابه دی‌ماه ۱۴۰۴ را راه‌اندازی کند.

سردار رادان درباره مقابله با قاچاق کالا نیز گفت: اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده و در حوزه سلاح، میزان کشفیات سلاح شکاری بالغ بر ۱۲ درصد و سلاح جنگی نیز حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: سلاح را نمی‌توان صرفاً یک کالای قاچاق و ضربه‌ای به اقتصاد دانست؛ قاچاق سلاح علاوه بر ضربه به اقتصاد و تولید، مستقیماً به جان مردم و امنیت کشور آسیب می‌زند و موجب ناامنی می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: نیروهای پلیس در این بخش بسیار قوی وارد شده‌اند و اقدامات مقابله‌ای با قاچاق سلاح با جدیت دنبال می‌شود.

سردار رادان همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه احتکار اظهار کرد: نیروهای پلیس با استفاده از ظرفیت و همکاری سایر دستگاه‌ها، تمامی انبارها را مورد رصد قرار دادند و انبارهایی که در آنها احتکار صورت گرفته بود، شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این اقدامات، چند صد تن کالای اساسی، دارو، اقلام و تجهیزات پزشکی که احتکار شده بود، کشف شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به احتکار کالاهای اساسی و دارو گفت: به نظر می‌رسد کسانی که در این حوزه اقدام می‌کنند نیز نوعی دشمن هستند و باید مورد توجه و برخورد قرار گیرند.

سردار رادان با تأکید دوباره بر شرایط جنگی کشور گفت: شرایط ما جنگی است و با امنیت مردم شوخی نداریم؛ سارقان را نیز حتماً با ضرب گلوله متوقف می‌کنیم.

وی ادامه داد: امروز خوشحالم که به مردم عزیزمان اعلام کنم بالغ بر ۵۰۰ و اندی از سارقان با ضرب گلوله مأموران ما متوقف شده‌اند که نزدیک به ۴۱۷ نفر از آنها زخمی و حدود ۵۶ نفر از سارقان که سلاح کشیده و مقابل مأموران ایستادگی کرده بودند، کشته شدند.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: این اقدامات باعث شد سارقان نیز تا حدودی متوجه شرایط شوند و از سوی دیگر، برخوردهای قوه قضاییه با این موضوع نیز بسیار خوب بوده است.

راه‌اندازی ۲۴۵۰ گشت آگاهی در کشور

سردار رادان گفت: در کنار برخورد با سارقان، سه نگاه را دنبال کردیم که یکی از آنها هوشمندسازی پلیس آگاهی بود.

وی افزود: آزمایشگاه هوشمند مواد در پلیس آگاهی که تحت تأثیر داده‌ها فعالیت می‌کند، راه‌اندازی شده و گشت‌های آگاهی نیز فعال‌تر شده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور اظهار کرد: بالغ بر ۲ هزار و ۴۵۰ گشت آگاهی در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.

کشف ۹۹ درصدی سرقت خودرو

سردار رادان با اشاره به عملکرد گشت‌های آگاهی گفت: در حوزه سرقت خودرو نیز بخش قابل توجهی از خودروهای سرقتی توسط این گشت‌ها کشف شده است.

وی افزود: امروز میزان کشف به وقوع سرقت خودرو به حدود ۹۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده نتیجه اقدامات انجام شده در این حوزه است.