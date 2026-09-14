ایران متحدتر از گذشته ایستاده است

جوان آنلاین: رئیسجمهور با تشریح ابعاد مقاومت ایران در برابر فشارها و حملات امریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این فشارها نتوانسته است ایران را به تسلیم وادار کند، بلکه آنچه در این مدت عامل پایداری و مقاومت کشور بوده، «انسجام، وحدت و همدلی» مردم ایران است؛ مردمی که ایستادهاند و با وجود فشارها، راههای برونرفت از مشکلات ایجادشده را پیدا میکنند.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان در نشست سران بریکس پلاس و همچنین در گفتوگو با شبکه تلویزیونی ایندیا تودی هند، از رویکرد ایران در قبال تحولات ماههای اخیر، ظرفیتهای بریکس برای تقویت همکاری میان کشورهای جنوب جهانی، روابط ایران با هند و همسایگان، تحریمها و فشارهای امریکا، روند گفتوگوها، وضعیت تنگه هرمز و نقش وحدت و انسجام داخلی سخن گفت و تأکید کرد که ایران جنگ را آغاز نکرده و در برابر تجاوز از خود دفاع کرده است. پزشکیان همچنین بریکس را نشانه تقاضایی فزاینده برای جهانی متوازنتر و فراگیرتر دانست و بر همکاری مستقل کشورها برای مقابله با یکجانبهگرایی تأکید کرد.
بریکس باید ظرفیتهای پراکنده را مشترک کند
مسعود پزشکیان روز گذشته و در نشست سران بریکس پلاس با موضوع «تابآوری، همکاری و پایداری؛ شکلدهی آینده برای رشد فراگیر جهانی» گفت: هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل چالشهای امروز جهان نیست و بریکس باید ظرفیتهای پراکنده کشورهای جنوب جهانی را به ظرفیت مشترک تبدیل کند. وی افزود: موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت انرژی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران میتواند در توسعه مسیرهای تجاری و انرژی میان اعضا نقشی مؤثر ایفا کند.
رئیسجمهور با بیان اینکه موضوع نشست، یعنی «تابآوری، همکاری و پایداری»، تنها یک شعار نیست، اضافه کرد این سه مفهوم پاسخ به سه نیاز اساسی جهانی است که سرنوشت ملتها بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر پیوند خورده است. پزشکیان در تشریح مفهوم تابآوری گفت: وابستگی بیش از اندازه به نظامهای محدود مالی و تجاری، اقتصادها را در برابر شوکهای سیاسی آسیبپذیر میکند و تحریمهای یکجانبه فقط مسئلهای اقتصادی نیستند، بلکه مستقیماً بر امنیت غذایی و رفاه مردم اثر میگذارند. وی خواستار توسعه تجارت به ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید بریکس برای ایجاد ظرفیت مشترک تابآوری اقتصادی اعضا شد.
تابآوری اقتصادی بدون امنیت، پایدار نخواهد بود
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «تابآوری اقتصادی بدون امنیت، پایدار نخواهد بود»، گفت: تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نشان داد هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی، انرژی و توسعهای یک کشور میتواند در مدت کوتاهی از مرزهای آن کشور فراتر رود و تبعات منطقهای و جهانی داشته باشد. وی همچنین از وضعیت مردم غزه و لبنان سخن گفت و تأکید کرد: بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت توسل به زور نقش مؤثرتری ایفا کند. پزشکیان در ادامه، با تأکید بر اینکه بریکس امروز صرفاً چارچوبی برای همکاری میان چند اقتصاد نوظهور نیست، تصریح کرد: این سازمان نشانه تقاضایی فزاینده برای جهانی متوازنتر و فراگیرتر است که در آن هیچ مرکز قدرتی حق تعیین سرنوشت دیگران را نداشته باشد.
گفتوگوی پزشکیان با ایندیا تودی هند
پزشکیان همچنین در گفتوگو با شبکه خبری «ایندیا تودی هند»، روابط ایران و هند را دارای پیوندی عمیق فرهنگی و تاریخی به درازای چندین هزار سال توصیف کرد و گفت: روابط دو کشور از زمان آغاز مسئولیت او روزبهروز بهتر شده است. رئیسجمهور درباره جنگ گفت: «جنگ را ما آغاز نکردهایم، بلکه امریکا و اسرائیل جنایتکار آغاز کردهاند.» وی افزود: امریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند، رهبر و فرماندهان را شهید کردند، کودکان بیگناه را در مدرسه شهید کردند، دانشمندان را ترور کردند و زیرساختها را از میان بردند و ایران در برابر این روند تنها از خود دفاع کرده است. پزشکیان درباره چابهار نیز گفت: ایران از نظر ژئوپلیتیکی میتواند چهارراهی باشد که جنوب را به شمال و شرق را به غرب پیوند دهد؛ مسیری که میتواند در ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و اجتماعی کشورهای منطقه نقش داشته باشد. وی این مسیر را «آسانترین، اقتصادیترین و راحتترین» مسیر توصیف کرد و گفت که ایران آمادگی دارد آن را دوباره زنده کند.
بریکس علیه تمامیتخواهی و یکجانبهگرایی امریکا
رئیسجمهور هدف بریکس را مقابله با روندی دانست که امریکا آغاز کرده و در آن هر کشوری را که بخواهد تحریم میکند. پزشکیان گفت: در بریکس قرار است معاملات، تجارت و همکاریها مستقل از امکان تحریم یک کشور توسط کشور دیگر باشد و اعضا برای ایستادگی در برابر «تمامیتخواهی و یکجانبهگرایی» از یکدیگر حمایت کنند. پزشکیان روابط ایران با امارات، عربستان، پاکستان، قطر، روسیه و چین را دوستانه توصیف کرد و گفت: ایران با کشورهای منطقه مشکلی ندارد و مشکل با پایگاههایی است که امریکا در این کشورها دارد. وی تأکید کرد: ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و در برابر تجاوز امریکا و اسرائیل از خود دفاع کرده است.
امریکا در تقابل با ایران به در بسته خورد
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ایران پس از شش ماه رویارویی گفت: امریکا ابتدا به صورت نظامی خواست ایران را تسخیر کند و نتوانست، سپس زیرساختها را هدف قرار داد و موفق نشد و اکنون راه ورود کالا، دارو، غذا و تجارت و راه دریا را بسته و میخواهد راههای زمینی را نیز ببندد. پزشکیان این اقدام را «وحشیانهترین کار ممکن» توصیف کرد و گفت: این فشارها ایران را به تسلیم وادار نخواهد کرد. رئیسجمهور با رد ادعای تلاش ایران برای ساخت سلاح هستهای گفت: ایران عضو انپیتی است و در چارچوب قوانین بینالمللی فعالیت کرده و میکند. وی اقدامات امریکا علیه ایران را «فقط تبلیغات» خواند و گفت: این ادعاها بهانههایی برای توجیه حمله به خاک ایران است.
ترامپ به امضای خود هم وفادار نماند
پزشکیان درباره مذاکرات نیز گفت: ایران برای پایان جنگ و آتشبس چندین بار گفتوگو کرده و حتی پس از حملات، به تفاهم و امضا رسیده است، اما ترامپ آن را نپذیرفته و پاره کرده است. وی تأکید کرد: امریکا باید تحریمها را بردارد، دست از یکجانبهگرایی بردارد. رئیسجمهور درباره روابط منطقهای نیز بر ضرورت صلح و امنیت میان کشورهای منطقه تأکید کرد و گفت: عربستان، ترکیه، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه میتوانند در کنار یکدیگر امنیت خود را حفظ و اقتصاد پویایی ایجاد کنند.
پزشکیان در ادامه افزود: امریکا و اسرائیل سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را دنبال میکنند و تلاش دارند در داخل ایران میان قومیتها و در منطقه میان کشورهای همسایه اختلاف ایجاد کنند. درباره تنگه هرمز هم رئیسجمهور عنوان کرد: ایران با عمان گفتوگو کرده و بر سر یک چارچوب مسیر به تفاهم رسیده است. پزشکیان در بخش دیگری از این گفتوگو روسیه و چین را «دوستان و همسایگان» ایران توصیف کرد و گفت آنچه موجب پایداری و مقاومت ایران شده، ابزار و تکنولوژی نیست، بلکه «انسجام، وحدت و همدلی» است.