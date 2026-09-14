کد خبر: 1379281
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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۴۰
جامعه » اخبار كلی

آدم‌ربایان مرد مغازه‌دار تحت تعقیب پلیس

آرمین بینا

جوان آنلاین: مرد مغازه‌داری که برای گرفتن برگه سفیدامضا به ارزش ۱۰ میلیارد تومان از سوی سه مرد ربوده شده بود، پس از هشت ساعت شکنجه و ضرب‌وشتم، با دست‌وپای بسته در بیابان‌های اطراف تهران رها شد. او پس از نجات از مرگ، مدعی شد آدم‌ربایان از سوی فردی آشنا که با او اختلاف حساب دارد اجیر شده‌اند و به این ترتیب متهمان تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. 
چند روز قبل، رانندگان عبوری در یکی از جاده‌های اطراف تهران با صحنه هولناکی روبه‌رو شدند. مردی دست‌وپا بسته و نیمه‌جان در حاشیه جاده رها شده بود و در آستانه مرگ قرار داشت. رانندگان بلافاصله موضوع را به پلیس و اورژانس اطلاع دادند و مرد زخمی برای درمان به بیمارستان منتقل شد. 
مرد جوان پس از چند روز درمان و بهبودی نسبی، در تشریح ماجرا به مأموران گفت: «در بازار مغازه دارم و لوازم صنعتی می‌فروشم. روز حادثه صبح از خانه بیرون آمدم تا به مغازه بروم، اما در میانه راه یک خودروی پژو راهم را سد کرد. سه مرد داخل خودرو بودند که دو نفرشان پیاده شدند و خودشان را مأمور پلیس معرفی کردند. آنها گفتند حکم جلب من را دارند. وقتی از آنها کارت شناسایی خواستم، ناگهان به من حمله کردند و پس از کتک‌زدن، مرا به زور داخل خودرو انداختند.»
 شکنجه برای برگه سفیدامضا
شاکی ادامه داد: «راننده به سمت خارج از شهر حرکت کرد و دو نفر دیگر داخل خودرو مرا به شدت کتک می‌زدند و تهدید می‌کردند هیچ حرکتی نکنم. چند ساعت مرا در خودرو نگه داشتند و شکنجه کردند. در نهایت یک برگه سفیدامضا از من گرفتند و مجبورم کردند اثر انگشت بزنم. آنها گفتند این برگه بابت بدهی ۱۰ میلیارد تومانی من است.» 
وی در ادامه درباره انگیزه آدم‌ربایان گفت: «بعد از گرفتن برگه سفیدامضا متوجه شدم آنها از سوی مردی آشنا به نام بهنام اجیر شده‌اند. مدتی قبل کسب‌وکارم رونق نداشت و از بهنام ۳ میلیارد تومان قرض گرفته بودم، اما نتوانستم بدهی‌ام را سر موعد پرداخت کنم. او هم مدعی بود باید چند برابر مبلغ قرض را به او برگردانم. چون توان پرداخت نداشتم، با یکدیگر اختلاف پیدا کردیم و بهنام چند بار مرا تهدید کرده بود.»


 رهایی در بیابان
شاکی گفت: «روز حادثه متوجه شدم آدم‌ربایان با بهنام تلفنی صحبت می‌کنند. آنها پس از حدود هشت ساعت حبس و شکنجه، دست و پایم را با طناب بستند و مرا در بیابان‌های اطراف تهران رها کردند. آنقدر کتکم زده بودند که بعد از رها شدن بیهوش شدم. اگر رانندگان عبوری مرا نمی‌دیدند، شاید جانم را از دست داده بودم.»
با ثبت این شکایت، پرونده به دستور قاضی احسان شکیب‌نژاد، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. به این ترتیب، تحقیقات برای دستگیری بهنام و سه مردی که متهم به آدم‌ربایی و شکنجه شاکی هستند، آغاز شده‌است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، ضرب و شتم ، مجرم
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