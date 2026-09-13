توافق با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مصاحبه با العربی الجدید تاکید کرد: جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مرتبط با مسیر جدید را در اختیار کشورهای شرکت‌کننده قرار خواهیم داد.

عراقچی افزود: توافق با عمان به هیچ وجه به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است.

وزیر خارجه ایران گفت: ایران معتقد است مسئولیت تأمین امنیت و ثبات منطقه صرفاً بر عهده کشورهای منطقه است. امیدواریم این گفت‌وگوها زمینه را برای رایزنی‌های آتی درباره موضوعات مورد اهتمام کشورهای منطقه فراهم کند.