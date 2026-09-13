جوان آنلاین: حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در مراسم رونمایی از ۲۰ عنوان اثر جدید در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اظهار کرد: لازم است از بزرگان و پیشتازان و انسانهای برجسته و شاخص، از شهدای زمان مشروطه سیاسی تاکنون، درود بفرستیم که در ایران تلاش کردند و در دفاع از مردم و در ترویج احکام اسلامی و هم در تجلیل از تمدن و فرهنگ ایرانی، کوشا بودند و جانفشانی کردند، تقدیر کرد.
به گزارش مهر، وی افزود: پس از آن هم تا امروز، این خط روشن روشنگری، آگاهیبخشی، تحولاتآفرینی و واقعیتشناسی در راهنمایی به سوی دنیای بهتر، رشد و تعالی کشور، این تلاش استمرار داشته و در مقاطع مختلف و کشور ما، از شمول این تلاشهای فوقالعاده ارزشمند است.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: هر بخش تاریخ کشور را میبینیم و مرور میکنیم، نکات روشن فراوان و برجسته فراوان زیادی را ملاحظه میکنیم. چند جلوه از آن را ما در این جلسه کوتاه، چند نفر از بزرگوارانی که نویسنده بودند یا خاطراتشان روایت شده بود، شنیدیم.
وی با اشاره به رونمایی از ۲۰ کتاب تازه منتشر شده مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ادامه داد: تازه کتابهایی که امروز ارائه میشود، خیلی بیش از همین چند مورد است؛ کاری است که بزرگواران انجام دادهاند.
حجتالاسلام پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در ادامه اظهار کرد: من تمام ۲۰ کتابی را که میخواستیم آماده چاپ کنیم، خواندم و برای اینکه جذابترین بخشها انتخاب شود، روی بخشهایی کار کردیم تا کتاب خواناتر و روانتر شود. بخشهای دیگر نیز ارزشمند هستند و کتابهای دیگری هم واقعاً خواندنی است. وقتی انسان وارد کتاب میشود، مطالب و گزارشهای ارزشمند و افتخارآمیز بسیاری را مشاهده میکند.
وی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی ایران، علیرغم همه مشکلات، فشارها و سختیهایی که بر کشور و مردم وارد میشود، امروز همچنان پابرجاست، ناشی از همین مجموعه تلاشهاست. فشارهای روانی و سختیهای فضای تبلیغاتی وجود دارد؛ امروز تهدید میکنند، تحریم میکنند، اجازه نمیدهند، گرسنگی و تشنگی ایجاد میکنند، برق و گاز قطع میشود و ارتباطات قطع میشود. در بخش نظامی و رفتارهای سیاسی نیز همه ما درگیر هستیم.
حجتالاسلام پورمحمدی عنوان کرد: با وجود همه این فشارهای اقتصادی، احساس عزت، غرور و اقتداری که امروز در جامعه ایران در نتیجه مقاومت میبینیم، فوقالعاده ارزشمند است؛ هیچ ملتی به جایگاه بالا بدون سختی و مشکلات نرسیده است. تاریخ کشورها و ملتها را که بخوانیم، فشارها، سختیها، ایثارها، مقاومتها، جانفشانیها و حتی گرسنگیهای فراوانی را مشاهده میکنیم. کمتر کشوری پیدا میکنیم که به جایگاه ممتازی در تاریخ معاصر و گذشته رسیده باشد، بدون اینکه این سختیها را پشت سر گذاشته باشد.
وی بیان کرد: امروز ایران ما با این عزت، افتخار، انسجام، همبستگی و غرور ایستاده است و مهمتر از همه، پیام داده است که به یک مجموعه عظیم تمدنی متکی هستیم. پیام روشن ما به دنیا این است که باید در برابر ظلم، زیادهخواهی و حقکشی ایستاد؛ باید در برابر قساوتها ایستادگی کرد و ملتها خودشان برای احقاق حقوقشان بایستند، حق خود را بگیرند، زندگی خود را داشته باشند، به فرهنگ و تاریخ خود افتخار کنند و ارزشهای انسانیشان حفظ و محترم شمرده شود.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اینها حرفهای بسیار مهمی است. دنیای امروز، دیروز و فردا بهشدت طالب این سخنان است و آن را میپسندد و قبول دارد، اما بسیاری از کشورها تحت فشار هستند و امکان بیان آن را ندارند. بسیاری از کشورها، دولتها و چهرههای برجسته سیاسی، هنگامی که به مقامات ما میرسند، میگویند شما حرف ما را میزنید، اما ما نمیتوانیم آن را بیان کنیم و امکان گفتنش را نداریم؛ زیرا تحت فشار شدیدی هستیم.
وی ادامه داد: ایستادگی ملت ایران در برابر این ابرقدرت که از زور، پول، ابزار، قدرت سیاسی و رسانهای بسیار بالا برخوردار است و متکبر، مغرور و طاغی است، اهمیت بسیاری دارد. به تعبیر امام عزیزمان، دشمن بسیار پرزور و شاخدار و بیعقل است؛ با این حال، یک ملت با اقتدار در برابر آن ایستاده است.
حجتالاسلام پورمحمدی اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بلاشک نقطه عطف تاریخی است و امیدواریم امسال فرجامی نیک و ارزشمند و با دستاوردهای بسیار خوب نصیب ملت عزیز ما شود. منشأ تحولات بزرگ در تحولات منطقی نشان داده شده است. هیمنه ساختگی و پوشالی و بادکنکی که آمریکاییها برای خود ایجاد کردهاند، با وجود تواناییهای واقعی آنان، نباید موجب شود دشمنان را کوچک، ضعیف یا کماهمیت بشماریم.
وی افزود: دشمنان ما بسیار قوی، برنامهریز و برخوردار از امکانات فراوان هستند؛ اما مهم این است که ملتی مانند ملت ایران در مقابل این همه قدرت، جسارت و خشونت دشمنان ایستاده است. دشمنان تهدید میکنند که اینجا را میزنیم، آنجا را میبندیم، اینجا را داغون میکنیم و اثری از تمدن، زندگی و رفاه باقی نمیگذاریم، اما جامعه ما همچنان ایستاده است.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اگر به جامعه خود نگاه کنیم، سختیهای مردم را میبینیم و میدانیم که این مشکلات برای آنان بسیار دردناک است؛ اما احساس، درک، فهم آنان از شرایط، چشمانداز و رویکردشان نسبت به آینده، مسائلی بسیار مهم، اساسی و فوقالعاده الهامبخش است.
وی بیان کرد: شما نیز بسیار اهل مطالعه و خبر و رسانه هستید و در جریان مسائل قرار دارید و همه این تحولات را دنبال میکنید.
حجتالاسلام پورمحمدی در ادامه اظهار کرد: پروپاگاندای دشمن زیاد است و بخش زیادی از کارهای خود را با تبلیغات انجام میدهند. قیمت نفت و انرژی را ببینید؛ با پروپاگاندا تبلیغ و تنظیم میکنند. انتقال انرژی که میخواستند بر آن سلطه پیدا کنند و سلطههای بینالمللی داشته باشند، دیگر بهراحتی امکانپذیر نیست و آنها که میخواستند سلطان دریاها و اقیانوسها باشند و هر تصمیمی که بگیرند، بهراحتی اعمال کنند که [دیگر با مقاومت محور مقاومت]، امکانپذیر نیست.
وی افزود: دیگر نمیتوانند بهراحتی تعیین کنند انرژی و کالا و مواد اولیه و مصنوعات از کجا به کجا برود و برای چه کسی ارسال شود یا نشود. راههای رفتوآمد انرژی و غیرانرژی و کالا و مواد اولیه و مصنوعات از کنترل آنها خارج میشود. چه تصوراتی داشتند، اما اینها فرو ریخته و متزلزل شده است.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: حرفهای پرت و پلایی که مطرح میشود، از جمله اینکه فردا به تو اجازه میدهند هرچه نفت در ونزوئلا وجود دارد، برداری و ببری، بیشتر خیالبافی است. دنیا اجازه چنین حرفهایی را نخواهد داد. قرن بیستویکم، قرن هوش مصنوعی و اوج فکر، برنامهریزی، تأمل و مطالعه است و باید حرف درست و حسابی زد؛ با توهم نمیشود با دنیا برخورد کرد.
وی ادامه داد: کار [ترامپ] به رسوایی کشیده شده است؛ گاهی صبح از خواب بیدار میشود، گاهی نصف شب از خواب میپرد و با دیدن یک گزارش یا مطلب، حرفی مطرح میکند. انسان احساس میکند در یک دنیای عجیب و غریب سیر میکند. این کار سادهای نیست و این طبل رسوایی و توهمزدگی است که در برابر جمهوری اسلامی، مقاومت و ملت ایران به وجود آمده است.
حجتالاسلام پورمحمدی عنوان کرد: باید به دنیا پیام بدهیم که چگونه باید برنامهریزی و مدیریت کنند و چگونه سلطه خود را ادامه و تداوم ببخشند. در این مسئله، ملت بزرگ ایران کار بزرگی انجام داده است. جامعه ایران را نباید مانند جامعهای یکدست در نظر گرفت. ۹۱ درصد جامعه چین یک نژاد و یک فرهنگ است و فرهنگ کنفوسیوس یا مشابه بودیسم در آن حاکم بوده است، اما ایران یک جامعه ۴۰ قسمت و رنگارنگ و در عین حال فوقالعاده جذاب و مهم است.
وی بیان کرد: هم طبیعت ایران جالب است، هم زبان در ایران مهم است و هم آثار بسیار ارزشمند وجود دارد. نمیتوان گفت همه شما یک قوم، یک قبیله و یک زبان هستید. تاریخ ایران اینگونه نیست. هنر ایران تجمیع فرهنگها و یک جورچین زیبا در زبان، گفتار، دین، فرهنگ و هنر بوده است. در مناطق مختلف ایران، از مناطق کویری و ساحلی تا فضای جنگلی و مناطق دیگر، هنرهای متفاوت و معماریها و آثار گوناگون هنری را میبینیم که نشاندهنده غنای یک فرهنگ و تمدن است.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: همانطور که آقای منصوری نیز اشاره فرمودند، سفیر سابق ژاپن ایران را نشناخته و کتاب او در یک هفته ۵۰۰ هزار تیراژ داشته و به فروش میرود. امروز یک خبر و گزارشی که درباره ایران منتشر میشود، در فاصله کوتاهی دهها و صدها میلیون نفر آن را میبینند و این جریان اکنون مشخص است.
وی افزود: نکته جالب این است که ما نزدیک ۳۰۰ نفر عضو کابینه در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۷ تا امروز داشتهایم؛ یعنی حدود ۳۰۰ نفر از مقامات عالی اجرایی کشور. سال ۱۴۰۴ تعداد شهدای کابینههای جمهوری اسلامی از ۲۰ نفر عبور کرد. تقریباً جمهوری اسلامی در میان اصناف و بخشهای جمعیتی، از نظر تعداد شهدا، شهدای کابینه بیشتری داشته است.
حجتالاسلام پورمحمدی ادامه داد: کشوری است که رهبرانش شهید میشوند، رئیسجمهورها شهید میشوند، وزرا شهید میشوند، امرا شهید میشوند، رؤسای مجلس شهید میشوند و سرداران شهید میشوند. مردم خوب و نازنین و کودکان مینابی نیز بسیار ارزشمند هستند و همه به آنان افتخار میکنند. داغ این شهدا بسیار سنگین است، اما خانوادههای مینابی را ببینید و پیامهایی را که دادهاند، ملاحظه کنید. خانوادهای یک، دو یا سه فرزند شهید داده است، اما این روحیهها حفظ شده و همین روحیات ایران را نگه داشته است.
وی بیان کرد: ما وظیفه سنگینی داریم. اهل قلم و کسانی که در حوزه نشر و کارهای مختلف نشر فعالیت میکنند، از دوستان ویراستار، طراحان جلد، گرافیستها، صفحهپردازان، کنترلهای نگارشی و انتخاب فونتها، همه وظیفه مهمی دارند. خبرهایی که تولید میشود و مطالبی که در سایتها بارگذاری میشود نیز بسیار مهم و ارزشمند است و باید به آنها بها بدهیم و آنها را جدی بگیریم.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی در فضای رسانهای، یکی از دستاوردهای بزرگ دو، سه سال اخیر را داشته و میتوان گفت یک جهش و حتی یک انقلاب رسانهای اتفاق افتاده است. انسانرسانههایی که در جمهوری اسلامی و میان همفکران ما خلق شدهاند، فضای ایران و جهان را تحت تأثیر قرار دادهاند. ساده نیست که ترامپ میآید و بهراحتی اقدام میکند، اما ناگهان اینهمه خبر، کاریکاتور، داستان، حاشیه و تحلیل علیه او تولید میشود و دنیا را میگیرد و بعد ترامپ میگوید ما در جنگ رسانهای داریم میبازیم.
وی ادامه داد: آنها در رسانه، هنر، فیلم و سینما و همه امکانات ارتباطی و مسلط جهانی، همچنین هوش مصنوعی، امکانات فراوانی در اختیار دارند، اما ما نیز این امکانات جدید را با تفکر ایرانی، تفکر مقاومت و با عزت وارد میکنیم. احساس میکنم یک رویکرد فوقالعاده ارزشمند در ایران اتفاق افتاده است؛ مقاومتی همراه با عزت، هوشمندی و آیندهنگری.
حجتالاسلام پورمحمدی عنوان کرد: شهادت بسیار ارزشمند است و همه، از رهبران و بزرگان تا مردم، شیفته شهادت هستند، اما شهادت باید در مسیر تحقق یک هدف بزرگ باشد؛ هدفی مانند آزادی یک ملت، افتخار یک ملت، آینده یک ملت، پیشرفت یک ملت و عزت یک ملت.
وی افزود: باید فرزندان ما افتخار کنند که در این کشور زندگی کردهاند، در این کشور تنفس کردهاند، در این کشور متولد شدهاند و رشد کردهاند. آینده این کشور، انشاءالله در اختیار آنان خواهد بود تا کشور را بهتر بسازند، اشتباهات ما را تکرار نکنند و موفقیتهای ما را از دست ندهند.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: نسل آینده باید یاد بگیرد و بفهمد که کجا موفق شدیم و آن مسیر را ادامه دهد، کجا اشتباه کردیم، کجا بلد نبودیم و کجا خطا کردیم تا خطاهای ما را تکرار نکند. وظیفه ما بسیار سنگین است.
حجتالاسلام پورمحمدی اظهار کرد: امروز به کتاب بیش از گذشته نیاز داریم. فرهنگ تولید فکری و ذهنی، از جمله کتاب، خاطره، گزارش، روایت، تحلیل و اشکال مختلف تولیدات فکری و ذهنی که در قالب کتاب عرضه میشوند، اهمیت بسیاری دارد. اگر جنگ، میدان، مردم و خدمت داریم، باید بدانیم که امروز تفکر و پیام ما از جنگ و حتی از قدرت نظامی، سیاسی و رسانهای بالاتر است.
وی افزود: رسانه، جنگ و مقاومت اگر پیام و آرمان داشته باشند، ماندگار و تأثیرگذار هستند. جنگ بیآرمان، جنگ ناکامی است و مقاومت بدون آرمان، فرجام و الهامبخشی، بدون رشد و تعالی خواهد بود. این موارد با آرمان شکل میگیرد و ارزش پیدا میکند. باید این فضا را ایجاد و ترویج کنیم.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: در مرکز نیز تلاش کردیم رویکرد جدیدی برای کتابها و شیوه انتشار آنها طراحی کنیم. در کنار کارهای کتاب و کارهای مبنایی و سنگین، مجموعهای از گزارشهای مختصر و جذابتر را نیز دنبال کردهایم؛ از جمله نشریه «گواه» که اکنون شماره ۷ با پیششماره ۸ منتشر شده است و شامل مقاله، سند، عکس و خلاصه مطبوعاتی است.
وی ادامه داد: «کتاب نقد» را نیز داریم که اکنون جلد پانزدهم آن چاپ شده و در اینجا رونمایی خواهد شد. تلاش کردهایم کتابهای خوب، عمیق و مؤثر با نویسندگان برجسته را معرفی کنیم و در کنار آنها نقد و بررسی نیز داشته باشیم.
حجتالاسلام پورمحمدی عنوان کرد: خانم جهانی در خصوص کتابهای قبلی درباره بختیار اشاره کردند. حتی اگر کتابی کامل نباشد، ممکن است بخشهایی از زندگی بختیار را بیان کرده باشد. اینکه گفته شود پس از انقلاب از اقدامات بختیار خبر نداشتیم یا سندی نداشتیم، درست نیست. سند پنهانی لازم نیست؛ اسناد آشکار منتشر شدهاند، اما یک نویسنده ممکن است به هر شکلی چهرهسازی کند، بخشی از زندگی یک فرد را بیان کند و بخش دیگری را مسکوت بگذارد. خانم دکتر زحمت کشیدند و کل زندگی را آوردند و این کار ارزشمندتری است.
وی افزود: ما نسبت به این کتاب نقد داریم و نقد میکنیم، برخی آثار قابل توجه را معرفی میکنیم و نویسنده و کتاب را نیز معرفی خواهیم کرد. مجله علمی ـ تحقیقی نیز داریم و تلاشهای زیادی در این زمینه انجام میدهیم.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: در سایت نیز تلاش کردهایم این روند را دنبال کنیم. در سال ۱۴۰۴ برآورد ما این است که حدود هزار موضوع را بارگذاری کردهایم. وقتی از خبر و موضوع سخن میگوییم، نویسنده، خبرنگار و افرادی که علاقهمند هستند درباره مسائل تاریخی و حوادث و مناسبتهای مختلف اطلاع پیدا کنند، مخاطب این بخش هستند. امسال نیز تلاش میکنیم کار سایت قویتر پیش برود.
وی بیان کرد: همه ما باید تلاش کنیم. هیچکدام از ما به اندازهای که ملت ایران در دهههای گذشته و بهخصوص در سنوات اخیر بزرگیها و عظمتها خلق کرده، تلاش نکردهایم. باید بسیار بیشتر از این کار و تلاش کنیم تا واقعیت امروز ایران را معرفی کنیم، بزرگی این ملت، عمق فکر این ملت و اعتلای ذهنی و آرمانی ملت را بشناسیم؛ زیرا این موضوع بر دنیا تأثیر میگذارد، دنیا را تکان خواهد داد و در جهت درست آدرسدهی تاریخی نقشآفرین خواهد شد.
حجتالاسلام پورمحمدی اظهار کرد: انسانها به آدرس، الگو، پیشرو و پیشتاز نیاز دارند و همه ملتها به چنین الگوهایی نیازمندند. مهم این است که چه کسی میتواند این نقش را ایفا کند. امروز ملت ایران پرچمدار پیشتازی یک ملت آرماندار، معتقد، استوار، حقطلب و عدالتخواه است.
وی ادامه داد: البته نقدهای زیادی نیز به روشهای خودمان وارد است. در این جلسه قصد ندارم وارد آن بحث شوم. مشکلات، دردسرها، ضعفها و گرفتاریها باید در جای خود بهصورت جدی مطرح و بررسی شوند تا آنها را بشنویم، بفهمیم و برای حل و اصلاحشان تلاش کنیم.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پایان عنوان کرد: ملت ایران بیش از اینها شایسته تجلیل، تکریم و تلاش است.