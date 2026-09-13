جوان آنلاین: نشست خبری سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، درباره رزمایش و اجتماع بزرگ مردم «جانفدای ایران» صبح امروز یکشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شد.
به گزارش مهر، این نشست با محوریت تشریح رزمایش و اجتماع بزرگ ۳۱۳ هزار نفری مردمی «جانفدایان ایران» در محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شده است.
سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، اظهار داشت: بالغ بر یک سال است که دشمن آمریکایی و صهیونیستی جنگ را به ایران و جبهه مقاومت تحمیل کرده است.
وی افزود: آنچه امروز جهانیان مشاهده میکنند، شکست قطعی و تمامعیار آمریکا و صهیونیستها در رسیدن به اهدافشان است و آنها به هیچکدام از اهدافی که اعلام کرده بودند، نرسیدند و هیچ پاسخی درباره سؤالاتی که از آنها درباره تحقق اهدافشان مطرح میشود، ندارند.
سردار حسنزاده ادامه داد: آمریکاییها در این جنگ به هیچیک از اهدافشان نرسیدند و پاسخی هم برای نخبههای سیاسی خود در داخل آمریکا ندارند.فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: امروز مؤلفه برتر، دست قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در تسلط بر تنگه هرمز بوده و وحدت ملی منسجمتر از هر زمان دیگری است.
وی افزود: دشمن میخواست ایران قوی را تضعیف و نظام را سرنگون و قدرت نیروهای مسلح را نابود کند؛ اما نتوانست؛ زیرا تصمیمش در حمله به ایران نابخردانه بوده و امروز قدرت آمریکا تضعیف شده است.
دفاع مقدس؛ پایه فرهنگ مقاومت
وی ادامه داد: ما در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم که بنای فرهنگ مقاومت در آن دوران قرار داده شد؛ امروز اگر شاهد دفاع عزتمندانه و قدرتمندانه ملت ایران در جنگ رمضان و نبرد هرمز هستیم، همگی مدیون مجاهدتها و رشادتهای رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس هشتساله است.
سردار حسنزاده اظهار داشت: در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ما نشان دادهایم که در مقابل زیادهخواهیهای استکبار جهانی همچون ۴۷ سال گذشته، ایستادیم.فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ تأکید کرد: ملت ایران با درک و فهم و حضور انقلابی خود، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشته و بر دشمن غلبه کرده است.
جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جانفدای ایران»
وی در ادامه به «رزمایش و اجتماع بزرگ مردم جانفدای ایران» اشاره و عنوان کرد: در آستانه هفته دفاع مقدس با توجه به پویش جانفدا، یکی از بزرگترین رزمایشها و اجتماعات مردمی را تحت عنوان اجتماع جانفدای ایران در ۲۷ شهریور و در آستانه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
سردار حسنزاده افزود: این رزمایش بر اساس تجربیات رزمایشهای گذشته جانفدا و رزمایش ۵۰ هزار نفری و تجربه رزمایش سلام فرمانده برگزار خواهد شد و در آن، ۳۱۳ هزار نفر از نیروهای جانفدا حضور خواهند داشت.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ ادامه داد: ما از تمام اقشار اعم از پزشکاران، طلاب، کسبه و هنرمندان جهت حضور ثبت نام کردیم و واقعاً استقبال در این زمینه کمنظیر بوده است. امروز ثبتنام مردم جانفدا از ۴۰۰ هزار نفر عبور کرده و بهزودی از مرز ۵۰۰ هزار نفر خواهد گذشت.
وی خاطرنشان کرد: جانفدایان اعلام آمادگی کردهاند که برای دفاع از کشور و ساختار دفاعی کشور آماده هستند؛ البته این رزمایش منحصر به نیروهای جانفدا نیست، بلکه این اجتماع وابسته به آحاد ملت ایران است.
سردار حسنزاده یادآور شد: رزمایش بزرگ جانفدای ایران روز جمعه ۲۷ شهریور از ساعت ۸ صبح آغاز و از میدان امام حسین (ع) و چهارراه نواب تا میدان انقلاب برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: پیشبینی ما این است که اگر بتوانیم مسیر رژه حماسی را در سه باند انجام دهیم، این رزمایش تا غروب به طول بیانجامد.
سردار حسنزاده با بیان اینکه از تمام اصناف و اقشار با تشکیل گردانهای ۷۲ نفره در این رویداد ثبتنام کرده و در این رزمایش حضور پیدا میکنند، عنوان کرد: به کوری چشم دشمنان، ملت ما این وحدت مقدس را تا شکست کامل دشمنان ادامه خواهند داد. ملت ایران تا انتقام رهبر شهید و تمام شهدا را نگیرد، دست از سر دشمن برنمیدارد. یکی از نمادهای برجسته خونخواهی در روز ۲۷ شهریورماه رقم خواهد خورد.
آمریکا به اهداف خود در جنگ نرسید
سردار حسنزاده ادامه داد: آمریکاییها در این جنگ به هیچیک از اهدافشان نرسیدند و پاسخی هم برای نخبههای سیاسی خود در داخل آمریکا ندارند.فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ گفت: امروز مؤلفه برتر، دست قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در تسلط بر تنگه هرمز بوده و وحدت ملی منسجمتر از هر زمان دیگری است.وی افزود: دشمن میخواست ایران قوی را تضعیف و نظام را سرنگون و قدرت نیروهای مسلح را نابود کند؛ اما نتوانست؛ زیرا تصمیمش در حمله به ایران نابخردانه بوده و امروز قدرت آمریکا تضعیف شده است.
سردار حسنزاده اضافه کرد: دشمن همچنین میخواست جایگاه رهبری و ولایت فقیه را تضعیف کند و مردم را در مقابل نظام قرار دهد که نتوانست و مردم بصیر حدود ۲۰۰ شب است که مقتدرانه در میادین و خیابانها حضور دارند و از نظام و رهبری حمایت میکنند.فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ یادآور شد: دشمن تلاش کرد که انسجام و وحدت را در کشورمان تضعیف کند، اما میبینیم که بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمام مؤلفههای وحدتبخش تقویت شده است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: یکی از جلوههای این رزمایش تحکیمبخشیدن به اتحاد مقدس است و به کوری چشم دشمنان، وحدت تا شکست قطعی دشمنان ادامه خواهد یافت. ملت ایران تا انتقام میناب، لامرد و شهدای جنوب را نگیرد از پای نخواهد نشست و با دشمن مقابله خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در روز جمعه حضور مردم را در کف خیابانها خواهیم دید و نکته حائز اهمیت، حضور همه مردم با سلایق و نگاههاست، گفت: حضور مردم با سلایق مختلف و با پرچم جمهوری اسلامی ایران نشاندهنده اتحاد و یکدلی ملت ایران است.سردار حسنزاده ادامه داد: ما از همه جانفدایان خواستیم تا در عرصههای دفاعی، اجتماعی، رسانه و فضای مجازی و ... ایفای نقش کنند و افرادی که آمدهاند، نشان دادند که علاقهمندند تا در هر عرصهای حضور پیدا کنند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ تأکید کرد: انشاءالله همه اقشار در این رزمایش حضور خواهند یافت و این رزمایش اجتماعی بزرگ، یک حرکت با عظمت خواهد بود.
وی پیام این رزمایش را مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان دانست و اظهار داشت: مردم غیور ایران پای ارزشها ایستادهاند و در تبعیت از ولایت ایفای نقش میکنند که در حقیقت، مهمترین پیام رزمایش است.سردار حسنزاده گفت: در رزمایش جانفدا، یگانها در قالب واحدهای ۷۲ نفره ساماندهی میشوند و با یک نظم حماسی در این رزمایش حضور خواهند یافت.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) درباره سازوکار سپاه تهران برای جنگ روانی دشمن، گفت: حضور مردم در هر عرصهای میتواند نقشه دشمنان را خنثی کند و محاسبات پیچیده دشمن را بههم بریزد؛ لذا در حوزه جنگ روانی دشمنان هم، ملت با نقشآفرینی خود میتوانند محاسبات دشمنان را بر هم بریزند.وی خاطرنشان کرد: همه دستگاههای ذیصلاح در این رزمایش خدمترسانی میکنند و حملونقل عمومی از ابتدای صبح در این زمینه فعال خواهد بود.