مسئول دفتر وزارت خارجه در بندرعباس گفت: ۱۰ صیاد هرمزگانی که در امارات مفقود شده بودند پس از پیگیری‌های کنسولی در زندان امارات پیدا شدند و به خانه بازگشتند.

جوان آنلاین: محمد سلیمانی در مراسم استقبال از صیادان مفقودشده در فرودگاه بندرعباس اظهار کرد: اوایل مردادماه، خانواده‌های ۱۳ صیاد و همچنین فرمانداری بندرلنگه، مفقود شدن این افراد را به دفتر وزارت امور خارجه در بندرعباس اطلاع دادند.

وی افزود: پس از اطلاع از موضوع، نامه و مدارک مربوط به این افراد تهیه و موضوع از طریق کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی و سفارت ایران در ابوظبی پیگیری شد.

مسئول دفتر وزارت امور خارجه در بندرعباس ادامه داد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی نیز یادداشتی را به دولت امارات تحویل داد و در جریان پیگیری‌ها مشخص شد که این افراد در زندان ابوظبی به سر می‌برند.

سلیمانی گفت: خوشبختانه این ۱۰ نفر با پیگیری‌های انجام‌شده آزاد شدند و قرار بود روز شانزدهم شهریورماه با پرواز به بندرعباس بازگردند. برای این افراد که گذرنامه نداشتند، برگه عبور موقت صادر شده بود و مقدمات سفر آنها نیز فراهم شد، اما به دلیل موقت بودن مدارک مسافرتی، پرواز آنها در آخرین لحظه لغو شد.

مسئول دفتر امور خارجه در بندرعباس خاطرنشان کرد: این ۱۰ صیاد روز گذشته وارد تهران شدند و امروز نیز به بندرعباس بازگشتند.

سلیمانی درباره سه صیاد دیگر که جزو این افراد نیستند و همچنان به کشور بازنگشته‌اند، گفت: پیگیری‌های ما درباره این سه نفر نیز ادامه دارد و امیدواریم هرچه زودتر زمینه بازگشت آنها به ایران فراهم شود.