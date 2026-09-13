کد خبر: 1379090
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۷
سیاست » اخبار کلی
یادداشت سعدالله زارعی؛

عملیات برق‌آسای یمن نمای قدرت عظیم جبهه مقاومت

ع5ث3 عملیات برق‌آسای مقاومت یمن که در واقع نمای سرزندگی و اقتدار همه اجزای جبهه مقاومت می‌باشد، حیرت بسیاری برانگیخت.

جوان آنلاین: سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: عملیات برق‌آسای مقاومت یمن در حد فاصل دوشنبه تا پنجشنبه هفته پیش حیرت بسیاری برانگیخت. دشمنان مقاومت از اینکه عربستان سعودی و امارات علی‌رغم کوهی از امکانات مدرن نظامی که غرب برای ایجاد پدافند در مقابل جبهه مقاومت و برای تثبیت موقعیت غرب در شبه‌جزیره در اختیار آنان قرار داده‌اند و دست‌شان را برای ارتکاب هر جنایتی علیه مردم مسلمان منطقه باز گذاشته‌اند، با چنان پریشانی شهر به شهر، ساحل به ساحل، صخره به صخره و جزیره به جزیره پا به فرار گذاشته و هزاران تن سلاح را تسلیم کرده‌اند، به‌شدت به هراس افتاده‌اند. این صحنه نشان داد همان‌طور که سپر تقدیمی چندلایه قادر به دفاع از دولت‌های وابسته نیست، دولت‌های مجهز به سلاح‌های پیشرفته نیز قادر به حفظ منافع غرب در منطقه نیستند. این آشکارا و بدون هیچ مجامله‌ای تغییر اساسی در رژیم امنیتی-نظامی منطقه به ضرر غرب و دولت‌های منطقه‌ای وابسته به آن می‌باشد. اینک اگر کسی بعد از حدود سه دهه از زورآزمایی غرب با جبهه مقاومت و شکست پی‌درپی از آن، منتظر تغییر اوضاع به نفع غرب است، باید دلیل قاطعی برای برخورداری از عقل و بینایی ارائه دهد.

مقاومت یمن ظرف سه تا چهار روز در پنج جبهه با ارتش‌های عربستان و امارات و عوامل آن‌ها درگیر شد و در همه جبهه‌ها از جوف در شمال تا مأرب در شرق و تا حدیده در غرب و تا تعز در جنوب و تا نقاطی در میانه یمن پیروز شد. مساحتی که مقاومت یمن در این چهار یا سه روز جنگ آزاد کرد اندازه مساحت کشوری در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و بیش از نیمی از مساحت لبنان است. مقاومت یمن در این عملیات تحیربرانگیز ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از مناطق تحت تصرف عوامل سعودی و اماراتی را آزاد کرد، بر چهار فرودگاه مسلط شد، پنج شهر و چهار جزیره را به تصرف درآورد و با ۱۶۰ کیلومتر پیشروی، کل ساحل شرقی یمن در دریای سرخ را آزاد کرد و تنگه باب‌المندب را در اختیار گرفت. در این عملیات ۱۵۰۰ نظامی وابسته به عربستان و امارات به اسارت درآمدند و هزاران تُن انواع سلاح‌ها و خودروهای نظامی به دست مقاومت یمن افتاد. مقاومت یمن ۱۲ نقطه لجستیکی و تجمع نیروی نظامی دشمن را پاکسازی کرد.

در نقطه مقابل آنان، ارتش ترکیبی عربستان و امارات و عوامل مزدور آنان به استعداد بیش از ۵۰۰۰۰ نیروی نظامی و بیش از ۴۰۰۰ خودروی نظامی به فرماندهی ژنرال طارق عبدالله صالح الاحمر به همراه صدها جنگنده سعودی تلاش کرد تا حرکت نظامی مقاومت یمن از الحدیده تا تعز را سد کند، اما کاری از پیش نبرد و آن دسته از نظامیانی که به اسارت درنیامده بودند با رها کردن تجهیزات به سمت بیابان‌های استان حَضرَمُوت در شرق یمن فرار کردند.

با شکست سنگین عوامل امارات و سعودی که منجر به شعله‌ور شدن دوباره درگیری میان آنان شد، رئیس بزرگ‌ترین قبیله جنوب از آنان جدا شد و با دولت صنعا بیعت کرد و پس از آن عوامل شرور امارات و عربستان از استان‌های مأرب در شرق و لحج در جنوب صنعا به سمت بیابان‌های حَضرَمُوت گریختند!

عملیات برق‌آسای مقاومت یمن که در واقع نمای سرزندگی و اقتدار همه اجزای جبهه مقاومت می‌باشد، چند موقعیت راهبردی جدید را برای مقاومت منطقه خلق کرده است:

- توان کنترل کل آبراه دریای سرخ که مهم‌ترین گرانیگاه تجارت جهانی، به‌خصوص در حوزه انرژی است؛

- توان اثرگذاری بر منطقه حساس شاخ آفریقا که در دو دهه گذشته به کانون فتنه‌گری رژیم جنایتکار صهیونی و دولت شرور امارات تبدیل شده بود و بر این اساس سومالی‌لند را به نقطه کنترل این منطقه تبدیل کرده بودند؛

- توان اثرگذاری بر تحولات امنیتی شبه‌جزیره که طی ده‌ها سال به بارانداز نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه و فتنه‌انگیزی علیه جهان اسلام تبدیل شده بود؛

- توان اثرگذاری بر جنوب و شرق تنگه باب‌المندب، به‌خصوص دو جزیره راهبردی سوکوترا و دیه‌گو گارسیا که طی دو دهه اخیر به نقطه امن نظامی آمریکای متجاوز، انگلیس شرور و فرانسه خائن و مراکز طراحی عملیات‌های هوائی آنان تبدیل شده بود. اینک این پایگاه‌ها و یال غربی اقیانوس هند در دید و تیر مقاومت یمن قرار گرفته است؛

- قدرت اعمال تیر بر کل سواحل شرقی دریای سرخ از تنگه تا خلیج عقبه که در دو دهه اخیر عملاً به میدان عملیاتی رژیم جنایتکار اسرائیل درآمده بود و از طریق زنجیره‌ای از ناوهای نظامی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پشتیبانی اطلاعاتی، مخابراتی، عملیاتی و لجستیکی می‌شد؛

- توان اثرگذاری بر آبراه سوئز که با چشم‌پوشی مصر، به منطقه جاسوسی و هدایت عملیاتی رژیم اسرائیل علیه مناطق فلسطینی و لبنان تبدیل شده بود؛

- توان کنترل سیستم‌های مخابراتی، اطلاعاتی و لجستیکی رژیم صهیونیستی از مدیترانه تا اقیانوس هند و از شبه‌جزیره تا شرق آفریقا.

یک نکته بسیار مهم دیگر این بود که مقاومت یمن با عملیاتی بسیار هوشمندانه، علی‌رغم آنکه موفق به فروپاشیدن پنج لشکر سعودی و اماراتی و عوامل آن گردید، تلفات این عملیات و شهدایی که نثار شدند به نحو عجیبی به حداقل رساند و از ده‌ها نفر عبور نکرد! این عملیات هوشمندانه مملو از ابتکاراتی بود که شرح آن‌ها از حوصله این یادداشت خارج است. انصارالله برای انجام این عملیات هوشمندانه به ماه‌ها زمان برای طراحی، آماده‌سازی عملیاتی، انواعی از آموزش‌ها، توجیه، تسلیح و اطلاعات ریز نیاز داشته است و اینک سؤال مهمی که در برابر دولت‌های عربستان و امارات و سرویس‌های اطلاعاتی آنان قرار دارد، این است که چطور این همه تلاش را ندیده و به طعمه چاق مقاومت یمن تبدیل شده‌اند؟ همین الان نیروهای درگیر در صحنه، پس از شکست سختی که متحمل شده‌اند، فرماندهان خود و سران دولت‌های امارات و سعودی را متهم به بی‌کفایتی می‌کنند. خیلی واضح است که سران آن‌ها برای فرار از پاسخ به دروغ آدرس ایران را بدهند. آنگاه ناگزیرند به سؤال بزرگ‌تری پاسخ دهند؛ شما چه‌کاره هستید که ایران همزمان جبهه‌ای به این گستردگی از خلیج‌فارس تا دریای سرخ را فرماندهی و تدارک می‌کند؟

اقتدار راهبردی جدید مقاومت که با به‌هم‌پیوستگی غلبه ایران بر آمریکا و رژیم و عوامل خائن منطقه‌ای آنان و سال‌ها تاب‌آوری و غلبه مقاومت لبنان و قدرت آتش مقاومت عراق علیه پایگاه‌ها و تأسیسات آمریکا و عوامل آن در منطقه و ایستادگی مقاومت فلسطین علی‌رغم سه سال جنگ شدید و قدرت تهاجمی مقاومت یمن، اقتدار خود را به ثبت رسانده و همه حصارها را در هم شکسته است و این، معادله جدید منطقه از مدیترانه تا اقیانوس هند را نشان می‌دهد. این معادله اینک در کشاکش نزدیک به سه دهه جنگ سر برآورده و در برابر حوادث، هرقدر هم که سهمگین باشند، در فضای تثبیت نهایی است.

وقتی در اثنای حرکت پیروز یمنی‌ها و ضربات پیاپی ایران که جبهه مقاومت، آشکارا از وضعیت دفاعی و پدافندی به وضعیت هجومی و آفندی رسیده است، دولت‌های خائن عربی از ایران انتظار دارند تا در جهت کاهش تنش با آمریکا و رژیم غاصب و خود این‌ها گامی بردارد، نشان می‌دهد همه گزینه‌ها در برابر جبهه مقاومت منسوخ شده‌اند.

ما می‌دانیم که اگر در فضای ضعف مطلقی که بر دشمنان جنایتکار، عهدشکن و خائن مستولی شده است به آنان فرصت داده شود، از این فرصت برای ساز کردن خیانتی تازه استفاده می‌کنند، بنابراین نباید به آنان فرصت داد. الان زمان تثبیت دستاوردهای بزرگ مقاومت است که شرط تثبیت، پاکسازی منطقه است. دولت‌های خائن که شرورانه لجستیک نظامی، اقتصادی و سیاسی تجاوزات بوده و در ائتلاف با آمریکا و رژیم اسرائیل در حد فاصل ۱۳۸۰ / ۲۰۰۰ تا امروز چندین جنگ را برای محو اسلام و جمهوری اسلامی و نحله‌های مقاومت در منطقه به راه انداخته و هزاران خون محترم مؤمنان را بر زمین ریخته‌اند، نباید فرصت به‌هم‌رسیدنی دوباره و جنگ‌افروزی در آینده پیدا کنند. این صحنه‌ای است که باید به پاکسازی منطقه از حضور فتنه‌گرانه نظامی غرب و بازمهندسی منطقه منجر شده و مسلمانان از فضای انزوا خارج شده و جایگاه خود را در تحولات بزرگ دنیا پیدا نمایند. 

برچسب ها: سعدالله زارعی ، یمن ، جنگ یمن
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