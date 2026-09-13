شناسایی ۱۸۱ مدرسه در پایتخت با قابلیت پناهگاه ایمن

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت فعلی ایمنی مدارس تهران، از شناسایی ۱۸۱ مدرسه با قابلیت تبدیل شدن به پناهگاه ایمن در پایتخت خبر داد.

جوان آنلاین: مهدی بابایی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر اینکه بحث ایمنی مدارس یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است، اظهار کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارزیابی دقیق و بازبینی فنی بر روی مدارس دارای پناهگاه‌ انجام داده است، پناهگاه‌های این مدارس قابلیت بازسازی را دارند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این پناهگاه‌های قدیمی مدارس مربوط به گذشته و ۸ سال جنگ دفاع مقدس است و کاربری متناسب با نیازهای روز و جنگ اخیر را ندارند، افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی، بخشی از این فضاها به دلیل فرسودگی بالا عملاً غیرقابل استفاده تشخیص داده شدند، اما در مورد این مدارس این قابلیت وجود دارد که پس از انجام تعمیرات و مقاوم‌سازی لازم به‌عنوان «پناهگاه اختصاصی مدرسه» مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

بابایی در ادامه تاکید کرد: آموزش و پرورش باید با هماهنگی نظام مهندسی ارزیابی سازه‌ای این پناهگاه‌ها را انجام دهد و اگر مشکل سازه‌ای وجود نداشته باشند می‌توان آن‌ها را احیا کرد.

بابایی تصریح کرد: این پناهگاه‌ها صرفا با هدف تأمین ایمنی دانش‌آموزان در ساعات آموزشی طراحی و پیش‌بینی شده‌اند.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره تامین آژیرهای هشدار در مدارس پایتخت نیز گفت: موضوع فعال‌سازی و مدیریت آژیرهای خطر در حیطه وظایف مستقیم مدیریت شهری نیست و در این زمینه متولیان امر باید پاسخگو باشند.