معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان از بازگشایی موقت و محدود مرز‌های شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرز‌ها باقی مانده‌اند، خبر داد.

جوان آنلاین: ولی‌الله حیاتی شامگاه ۲۱ شهریور به رسانه‌ها، گفت: با دستور نخست‌وزیر عراق، مرز‌های شلمچه و چذابه تا ساعت ۲۴ امشب برای عبور مسافرانی که در پشت مرز مانده‌اند، باز خواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این مجوز شامل مسافران ایرانی و عراقی می‌شود که به دلیل مسدود شدن مرز‌ها در دو سوی مرز امکان تردد نداشته‌اند.

حیاتی تأکید کرد: این بازگشایی صرفا تا ساعت ۲۴ امشب خواهد بود و پس از پایان این مهلت، مرز‌های شلمچه و چذابه مجدداً بسته می‌شوند.

او بیان کرد: مرز‌های خوزستان از صبح امروز به‌صورت ناگهانی و با تصمیم مسئولان دولت عراق مسدود شدند.