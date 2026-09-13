بخشش عروس پس از ۷ سال

جوان آنلاین: عروس جوانی که هفت سال قبل در جریان مشاجره خانوادگی، همسرش را با ضربه چاقو به قتل رسانده و سپس با خوردن قرص قصد خودکشی داشت، در حالی که تا پای چوبه دار پیش رفته بود، با گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافت.

اوایل آذرماه سال ۱۳۹۸، زن جوانی در یکی از شهر‌های استان اصفهان با پلیس تماس گرفت و با صدایی که به سختی شنیده می‌شد، از قتل همسرش خبر داد.

او به مأموران گفت: «همسرم را به قتل رساندم. از کاری که کردم پشیمانم و با خوردن مقدار زیادی دارو قصد دارم به زندگی‌ام پایان بدهم.»

با اعلام این خبر، مأموران پلیس به دستور مقام قضایی راهی خانه زن جوان شدند. هرچه زنگ در را به صدا درآوردند، کسی پاسخ نداد و سرانجام مأموران با تخریب قفل وارد خانه شدند.

داخل اتاق نشیمن، جسد خونین مرد جوانی روی زمین افتاده بود و آثار حیات در او دیده نمی‌شد. کمی آن‌طرف‌تر نیز زن جوان را در حالی پیدا کردند که نیمه‌جان روی زمین افتاده و تعدادی بسته دارو و قرص در اطرافش پراکنده بود.

مأموران بلافاصله زن جوان را که در وضعیت وخیمی قرار داشت به بیمارستان منتقل کردند و موضوع قتل را به بازپرس جنایی و کارآگاهان پلیس آگاهی اطلاع دادند.

اعتراف عروس جوان

تحقیقات تیم جنایی ادامه داشت تا اینکه زن ۲۵‌ساله پس از بهبودی نسبی، در بازجویی‌ها به قتل همسرش اعتراف کرد و از حادثه خونینی که رقم زده بود، ابراز پشیمانی کرد.

او در توضیح ماجرا گفت: «حدود یک سال و نیم قبل، حمید به خواستگاری‌ام آمد و با هم ازدواج کردیم. در ابتدا زندگی خوبی داشتیم، اما مدتی بعد اختلافاتمان شروع شد. حمید مردی ولخرج و خوشگذران بود و چندان به فکر آینده نبود. من برعکس، اهل حساب و کتاب بودم و دوست داشتم با صرفه‌جویی، شرایط مالی‌مان را بهتر کنیم و برای آینده پس‌انداز داشته باشیم.»

زن جوان ادامه داد: «حمید اهل رفیق‌بازی هم بود و هرچقدر پول داشت به دوستانش کمک می‌کرد. بار‌ها به خاطر همین موضوع با هم مشاجره کردیم، اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم اختلافی که از نظر خودم ساده و پیش‌پاافتاده بود، روزی باعث شود همسرم را بکشم و زندگی خودم هم نابود شود.»

قتل هنگام آشپزی

متهم درباره شب حادثه گفت: «آن شب در حال درست کردن غذا بودم. دوباره از حمید خواستم دست از ولخرجی بردارد و بیشتر به فکر زندگی‌مان باشد. سر همین موضوع با هم مشاجره کردیم. عصبانی بودم و سرش داد زدم. او هم به من فحاشی کرد. آنقدر عصبانی شدم که نفهمیدم چه شد؛ ناگهان چاقویی را که با آن آشپزی می‌کردم برداشتم و ضربه‌ای به او زدم.»

قاتل در ادامه گفت: «حمید خونین روی زمین افتاد و جان باخت. وقتی به خودم آمدم تازه فهمیدم چه کار وحشتناکی کرده‌ام. ساعت‌ها بالای سرش گریه کردم و بعد تصمیم گرفتم خودم هم به زندگی‌ام پایان بدهم. مقدار زیادی قرص و دارو خوردم و با پلیس تماس گرفتم. تصور می‌کردم وقتی مأموران به خانه برسند، من هم مثل شوهرم مرده‌ام، اما آنها مرا به بیمارستان منتقل کردند و نجاتم دادند.»

عروس جوان در پایان گفت: «از کاری که کردم پشیمانم و از اولیای دم درخواست بخشش دارم.»

حکم قصاص

متهم پس از اعتراف، صحنه قتل را بازسازی کرد و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه کیفری استان اصفهان ارسال شد.

پدر و مادر مقتول در جریان رسیدگی قضایی برای عروسشان درخواست قصاص کردند. زن جوان نیز در جلسه دادگاه بار دیگر به قتل همسرش اعتراف و از اولیای دم درخواست گذشت کرد، اما آنها حاضر به بخشش نشدند و قضات دادگاه وی را به قصاص محکوم کردند.

حکم قصاص پس از تأیید در دیوان عالی کشور، برای اجرای مراحل قانونی به شعبه اجرای احکام دادسرای محل حادثه فرستاده شد.

۷ سال انتظار برای بخشش

در حالی که زن جوان در آستانه اجرای حکم قرار داشت، واحد صلح و سازش و مددکاران زندان تلاش گسترده‌ای را برای جلب رضایت اولیای دم آغاز کردند، اما پدر و مادر مقتول همچنان بر اجرای حکم قصاص اصرار داشتند.

در این سال‌ها، زن جوان نیز در زندان تلاش کرد بخشی از اشتباه گذشته خود را با انجام کار‌های خیر جبران کند. او به افراد نیازمند کمک می‌کرد و حتی بخشی از ارثیه پدری‌اش را فروخت و هزینه ترک اعتیاد تعدادی از افراد گرفتار در دام اعتیاد را پرداخت کرد. او همچنین در تأمین هزینه‌های زندگی برخی خانواده‌های نیازمند مشارکت داشت.

کم‌کم خبر اقدامات خیرخواهانه این زن به گوش خانواده مقتول رسید؛ خانواده‌ای که سال‌ها با داغ فرزندشان زندگی کرده بودند.

گذشت در آخرین لحظات

سرانجام پس از تلاش‌های فراوان برای صلح و سازش، جلسه‌ای با حضور اولیای‌دم و مسئولان مربوط برگزار شد و پدر و مادر مقتول اعلام کردند به خاطر اقدامات خیرخواهانه عروس سابقشان و با گذشت از حق قصاص، از اجرای حکم منصرف شده‌اند. به این ترتیب، زن جوان که پس از هفت سال در یک قدمی اجرای حکم قصاص قرار داشت، با گذشت اولیای دم از مرگ نجات یافت و فرصتی دوباره برای زندگی پیدا کرد. متهم به زودی از جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری استان محل حادثه محاکمه می‌شود.