۲ پرونده قتل تازه روی میز بازپرس جنایی 

جوان آنلاین: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را درباره دو پرونده قتل که به‌تازگی روی میز بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی قرار گرفته است، آغاز کردند؛ در نخستین پرونده، زن جوانی پس از قتل همسرش با صحنه‌سازی تلاش کرد مرگ او را خودکشی نشان دهد و در دومین حادثه، مردی ۴۰ ساله در جریان درگیری مادر ۸۰ساله‌اش را به قتل رساند.

شامگاه پنج‌شنبه، زن جوانی با پلیس تماس گرفت و مدعی شد همسرش در خانه خودکشی کرده است. مأموران پس از حضور در خانه‌ای در یکی از خیابان‌های شرق تهران، با جسد مرد جوانی روبه‌رو شدند که رگ دستش بریده و خون زیادی از بدنش خارج شده بود. مأموران در بررسی‌های اولیه متوجه آثار ضرب و جرح روی سر مقتول شدند و همین موضوع احتمال وقوع قتل را مطرح کرد. با اعلام مرگ مشکوک، قاضی محسن اختیاری، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در محل حاضر شد و تحقیقات جنایی را آغاز کرد.

همسر مقتول در تحقیقات مدعی شد برای انجام کاری همراه فرزند دو ساله‌اش از خانه خارج و پس از بازگشت با جسد همسرش روبه‌رو شده است.

با این حال، تحقیقات میدانی نشان داد این زوج از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف و درگیری داشته‌اند. از سوی دیگر، بررسی نحوه ایجاد بریدگی روی دست مقتول نیز نشان می‌داد زخم‌ها با خودزنی مطابقت ندارد و فرد دیگری این بریدگی‌ها را ایجاد کرده است. با به دست آمدن این شواهد، زن جوان به عنوان مظنون بازداشت شد و صبح دیروز در دادسرای امور جنایی تهران به قتل همسرش اعتراف کرد.

متهم گفت: «مدتی بود همسرم بیشتر وقتش را با گوشی تلفن همراه می‌گذراند و به خانواده توجهی نمی‌کرد. او رفیق‌باز بود و همیشه وقتش را با دوستانش می‌گذراند. شب حادثه به او اعتراض کردم که با هم درگیر شدیم. عصبانی شدم و با گلدان ضربه‌ای به سرش زدم. وقتی به خودم آمدم، دیدم جان باخته است. برای اینکه مأموران را فریب بدهم، با چاقو رگ دستش را بریدم تا مرگ او را خودکشی نشان دهم، اما نقشه‌ام لو رفت.» تحقیقات از این زن برای روشن شدن تمام ابعاد حادثه ادامه دارد.



قتل مادر ۸۰ ساله با چاقو

در دومین قتل خانوادگی، بامدادشنبه ۲۱ شهریور، قاضی محسن اختیاری از قتل زن ۸۰ ساله‌ای به دست پسر ۴۰ ساله‌اش باخبر شد. مأموران کلانتری بی‌سیم در تماس با بازپرس جنایی اعلام کردند زن سالخورده‌ای در خانه‌اش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. تیم جنایی پس از حضور در محل، تحقیقات خود را برای روشن شدن علت و انگیزه این جنایت آغاز کرد. بررسی‌های اولیه نشان داد پسر مقتول که به گفته نزدیکانش دچار مشکلات روحی و روانی بوده و پیش از این نیز تحت درمان قرار داشته، پس از مشاجره با مادرش دست به جنایت‌زده است. تحقیقات نشان داد زن سالخورده از پسرش خواسته بود پیگیر درمان دندان‌هایش شود، اما این درخواست باعث عصبانیت او شده و مرد ۴۰ ساله پس از برداشتن چاقو از آشپزخانه، مادرش را هدف ضربات متعدد قرار داده و به قتل رسانده است. قاتل پس از این جنایت، موضوع را به پلیس اطلاع داد و بازداشت شد. تحقیقات از این متهم نیز برای روشن شدن جزئیات حادثه و انگیزه دقیق او از قتل مادرش ادامه دارد.